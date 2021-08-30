【專訪】兩廳院藝術總監劉怡汝：大疫時代的解方就是「擁抱數位」，單憑創作熱情贏不了這場戰役

去年初COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情世界延燒，台灣島內相較之下風平浪靜，突如其來風暴卻在三月襲向兩廳院，知名音樂家布萊特．狄恩（Brett Dean）二月底在音樂廳與NSO國家交響樂團共演，當天台下坐著800位觀眾，沒想到狄恩返回澳洲竟宣告確診，震撼消息讓兩廳院同仁促不及防，趕緊逐一核對觀眾名單進行通知，人仰馬翻忙至半夜。

「當下真的很慌張，也不確定是否要取消後續演出。」劉怡汝藝術總監回憶，兩廳院原本規劃先閉館消毒三天，沒料到下次開門已是三個月後，連年度最重要的主辦節目「台灣國際藝術節（TIFA）」，僅完成一場國外演出就被迫全面喊卡。

Photo Credit: 兩廳院提供 劉怡汝

2020年受疫情影響，兩廳院外租節目共取消435場演出，主辦節目取消119場，加上售票系統、駐店佣金等收入，損失總金額超過一億五千萬。幸運的是台灣從去年下半年守住防線，低迷的藝術展演也跟著百業一同復甦。

今年3月TIFA捲土重來，悶壞的劇迷們傾巢而出，開出售票率高達97%的空前票房，「以前都是搶國外表演團體的票，但今年只有台灣節目，卻幾乎都賣到全滿，這是前所未有的情況。」

5月TIFA剛結束沒幾天，台灣疫情再度爆發，擊碎大眾以為疫情結束的幻覺，真正嚴峻的時刻才要上演。兩廳院長期跟國外劇場、策展人打交道，感受世界疫情大戰從未止息，經過2020年初開始，一年多的提心吊膽與沙盤推演的應變，這次面臨台灣升級三級警戒，兩廳院在兩天內就規劃好工作分流與居家辦公，劉怡汝表示現在重心反而是為未來長期做準備，認為這會是未來的新日常。

Photo Credit: 兩廳院提供 兩廳院

「數位」為疫情困境重要出口

各產業應對疫情的解決之道，莫過於「擁抱數位」，藝文產業也不例外，全世界的劇場與表演團體，都正積極探索數位展演的潛力。劉怡汝早在2018年上任時便布局提出「數位場館」的目標，「因為資深劇場不比別人走的更快，會更早被淘汰。」

兩廳院掌握全台最大的表演數據，每年超過60萬觀賞人次，票務系統不只是賣票，還要讓產業生態共好，成為表演團隊作戰系統，「讓他們能隨時知道作品賣給誰，賣多快，觀眾從哪裡來。」而從前的兩廳院只有電腦化，完全沒有可供數據分析的系統，「其實討論了很多年，但一直沒人能鼓起勇氣改掉！」這也是劉怡汝入行三十年來，感受藝術管理較少經營數據的切身之痛。

為鍛鍊好基本功，去年決定把兩廳院十多年來使用的過時「票務系統」砍掉重練，斥資導入「數位管理系統」，各部門資訊能集結至雲端，真正做出經營決策。

今年四月全新票務系統「OPENTIX」上線，五月即遭遇三級警戒的退票潮，兩廳院透過「OPENTIX」再次啟動「雨天，我們撐傘」計畫，鼓勵觀眾把退款轉捐贈給藝術家們，暫別舞台仍能持續前行。為了讓創作者有新的展演管道，兩廳院八月也緊鑼密鼓推出「OPENTIX Live」，劉怡汝表示幸好先前以無知的勇氣開發了OPENTIX，「不然沒有數據，推出影音平台也是白搭。」

以往創作者嘗試數位化意願很低，但這一年多數位浪潮迅猛襲來，劇場關閉又動輒以一季、半年起跳，藝術家被迫脫離舒適圈。今年TIFA也設法從國外借鏡，邀請荷蘭阿姆斯特丹劇團帶來《戰爭之王》，讓購票觀眾可以在24小時內線上欣賞，讓家裡搖身變成劇場。線上和實體呈現邏輯大不同，劇團導演就曾和劉怡汝分享，訣竅在於讓影像導演向前，劇場導演退居幕後，才能提供好的線上觀賞體驗。

「我們也在跨界尋找影像人才。」兩廳院上半年聚集電影、MV、電視台……等不同影像團隊來試拍，劉怡汝解釋線上有自成一格視覺美學，但最困難還是創作端的心房要打開，「當創作者接受後，才能找出最好的解方。」

Photo Credit: 兩廳院提供 2020TIFA被迫取消，兩廳院緊急應變推出荷蘭阿姆斯特丹劇團《戰爭之王》數位觀演方案。

疫情是危機，也是轉機！

海水退潮，就知道誰沒穿褲子游泳，疫情像是照妖鏡，讓表演團體困境浮現，劉怡汝直言憑創作熱情贏不了疫情，藝術產業困境早在疫情前埋下，「藝術是必須面對市場的。一旦當疫情來臨時，只能棄械投降，因為你不喜歡市場，它也不會接近你。」

所有的作品都是靠市場持續發展，創作的夢想需要有人買單才能邁步向前，劉怡汝多年來見證台灣藝術團隊，多半只有幫忙訂票、買便當的藝術行政，較少藝術經營的人才。在充滿感性的藝術世界，更需要理性思維，才能解決經營的沉痾。

Photo Credit: 兩廳院提供 兩廳院推動藝術平權，舉辦「輕鬆自在場」系列演出，觀眾可以在需要時自由進出廁所，小孩也可以一起觀賞。

找到非你不可的創作主張

「若兩廳院消失，多少人會感到婉惜？」劉怡汝常反覆自問劇場存在的意義？在希臘羅馬時代，劇場是眾人討論公共事務的場域。對她而言，表演藝術除了娛樂之外，更應該是培養下個世代動腦的人。

去年兩廳院推動「廳院青—好哲凳」計畫，前進校園舉辦哲學講座，與高中生對談「我們可以沒有藝術嗎？」的哲學議題，刺激了現場學生對藝術存在意義的思辨。

2019年TIFA邀請的法國鬼才編舞家克里斯汀．赫佐（Christian Rizzo）也曾和劉怡汝分享，他的舞團有常駐哲學家，「哲學家會去拷問來實習的學生，為什麼提出這樣的議題？全世界都有人提過，你有什麼新主張？」甚至直接跟學生表示不能單靠感覺，若不能深入邏輯思辨，就不要來做藝術創作。

Photo Credit: 兩廳院提供 兩廳院舉辦「好哲凳」系列講座，開啟與青年學子的哲學對話。

「共融」計畫，帶著大廟進入庶民日常

被人視為大廟的兩廳院，劉怡汝上任後積極主張，藝術要與常民生活「共融」，產生對話。「共融」計畫促使內部各部門自動自發，創造友善無障礙的觀賞體驗，連創作者都被感染。

像是2021TIFA劇作《阿忠與我》，劉怡汝見到就非常感動，編舞家周書毅與坐在輪椅的身障表演藝術工作者鄭志忠，一起在舞台上雙人共舞，讓共融精神走入細微之處。

「共融」想像很寬廣，台上創作者與台下觀眾也能融合。兩廳院曾邀請加拿大導演達倫．多爾奈（Darren O'Donnell）指導一群超過60歲的熟齡大哥、大姊們，走上台在劇場朗讀生命經歷的性事。這齣《我所經歷的性事》票房爆滿，引起口碑反響，素人演員們還成為其他藝術家想合作的對象。

Photo Credit: 兩廳院提供，張震洲攝影 《我所經歷的性事》跳脫框架，召集一群超過60歲的素人演員們演出。

在未知中，從本質思考撥雲見日

無論是劇場或表演團體都有其「生命循環」，從最初「求生」、「活下去」的模式，最終明白自身「不可或缺」的存在。劉怡汝從三階段過程中，提醒新世代創作者，要找到屬於自己的價值主張，以及有理性思考的夥伴共同打拼。「現在不再是『因為是藝術所以很棒！』的時代，必須清楚思辨，為何人們要來觀賞你的創作。」

大疫時代與科技更迭，未來充滿高度不確定性，人人都在未知中摸索，劉怡汝表示她人生第一志願是當記者，卻意外進入藝術產業，生涯二十多年彷彿在迷霧中，直到在北藝大擔任藝推中心執行長後期，才熬釀出自己的藝術經營思考模式，這自信也幫助她接手兩廳院時，從體制外與內的雙重視角，梳理出「人人」、「數位」、「有機」、「界線連動」兩廳院四個核心方向，遇到疫情困境中迎難而上。

「我現在比年輕時候茫然有少一點，但我是手工藝出身，今天要擁抱數位科技，老實說還是會害怕。」摸著石頭過河的未知恐懼，時而冒出懷疑之心，劉怡汝靠著三不五時回頭釐清本質，不斷詰問做事目的，即便遭遇層出不窮的疑難雜症，終有自信撥雲見日。

Photo Credit: 兩廳院提供 兩廳院作為5G藝文示範場域，疫情間整合線下及線上，提供藝術家更多展演可能性。

本文經台北文創授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航