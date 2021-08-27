?te壞特的「斜槓人生」錯了嗎？關於李錫錕教授的砲轟，我有三點質疑

文：鴻雁

前天看到朋友轉貼台大政治系教授李錫錕的貼文，留言表示不滿。我看了一下李教授的貼文，大意是抨擊金曲獎新人獎得主?te壞特同時涉足音樂界與醫界的斜槓作為，認為她必然落入蠟燭兩頭燒的窘境，最後什麼都做不好。他甚至反問網友：「你放心給她開刀嗎？」

此文一發，引發軒然大波，大批網友到他的的貼文下留言反駁他的見解，並力挺?te壞特。我看到李教授的發文，尤其是「你放心給她開刀嗎？」的酸言酸語，第一時間也相當不以為然。不過，當我看到?te壞特本人的回應，且經過兩天的沉澱以後，我的看法更加清晰了。

李教授認為：「我們應該專精於一項特定領域，長久下來，便能夠在這裡發光發熱；反之，追求腳踏數條船的斜槓文化，無法培養出卓越人士，只會增加一位不快樂的平凡人。」

他的這一番話其實是有道理的，因為?te壞特隨後也坦言，過去她也一度嘗試斜槓，兼顧學業與音樂，但再怎麼努力，還是不小心被當了三科，唸了九年才畢業，並承認那段時間過得不快樂。可見，李教授沒有說錯。

即使是天才，所擁有的時間依然和凡人一模一樣，想「同時」在兩個相差甚遠的領域當中成為佼佼者，幾乎是不可能的。這裡特別強調「同時」兩個字，因為有許多人舉一些在不同領域得到傑出成就的人才來反駁，但這些人才多半不是在「同一時間」取得兩個領域的頂尖成就，因而難以駁倒李教授的論點。

然而，我還是覺得李教授的言論值得商搉。以下我提出三點質疑。

Photo Credit: 好朋友工作室提供 壞特金曲賽後慶功宴與父母合照。

1. 在網路時代，斜槓真的這麼難嗎？

在過去沒有網路的時代，資源取得不易，一旦決定斜槓，投入新的領域，勢必要花費龐大的時間、心力；作品想要被人看到，更是難上加難，免不了不斷奔走，尋求曝光機會。在這種情況下，當然會減少投入主業的精神。此時，勸人不要斜槓，要專心致志於一項專長，是合理的。

但在網路時代，各式各樣的學習資源在網路上都找得到，幾乎可以隨時跟世界上的頂尖人士交流互動；此外，隨著自媒體蓬勃發展，想被人看到不再那麼遙不可及。因此，只要懂得如何掌握並運用資源，說實在的，投入新領域其實不用像以前那麼辛苦，會節省許多不必要的力氣。

李教授在貼文中舉愛因斯坦（Albert Einstein）為例，說他雖然興趣是拉小提琴，但不會妄想去開演奏會。不過，愛因斯坦若是活在現代，他只要坐在家裡，打開鏡頭開直播立刻就可以開演奏會了，聽眾人數肯定不輸在音樂廳舉辦呢。

既然如此，為何還要死守以前科技不發達時代的道理，而放棄近在你眼前的資源，放棄磨練第二專長的機會呢？

Photo Credit: 中央社

2. 拿捏好斜槓的比例，有何不可呢？

生於網路與數位科技發達的現代，在專精於特定領域之餘，撥一點點時間投入斜槓事業，也能取得巨大成果。許多學有專精的人士在下班以後，撥部分時間經營自己的寫作或YouTube平台，不也經營得有聲有色？

在YouTube上有百萬訂閱的大胃王千千，曾任台大醫院研究護理師。一開始，她是以在職身分，業餘從事YouTuber工作，直到收入穩定，才毅然辭去護理師工作。此外，我追蹤了不少作家的寫作平台，其中不乏醫師、律師、廚師、理財師等職業，他們也都是利用閒暇經營寫作事業，在專業領域之外嶄露頭角。

可見，所謂的斜槓，並不是要把一個人時間心力一分為二，50%做A領域，50%做B領域；而是要自行規劃，以八比二或九比一來拿捏特定領域和斜槓事業的比例。只要不妄想在兩個領域同時取得頂尖成就，其實從事斜槓事業並不會造成鑽研特定領域的阻礙，總比一回家就癱在沙發上來得積極正向。

況且，在產業變遷迅速的時代，誰能保證自己目前從事的工作、擅長的技術在未來十年內不被淘汰呢？那麼，早一點斜槓，為自己找到後路，比起聚焦於單一領域，不是更有機會生存下去嗎？

3. 砲轟努力斜槓的年輕人，沒見到眾多躺平的年輕人，說得過去嗎？

在李教授看來，斜槓是投機、是牆頭草；但在我看來，斜槓是年輕人在面對時代壓力之下，仍然不放棄機會，努力尋求出路的意志展現。

相較於斜槓，那些信奉「阿姨我不想努力了」的躺平族，更值得我們關注。但大概是躺平族也不求出頭，一律躺得平平的，沒有進入李教授的視線範圍；反倒是斜槓青年志氣高，斜出頭後，一出現在李教授的視野內，馬上成為吸引砲火的焦點，

說實在的，無論是斜槓，還是躺平，都是年輕人因應時代的求生之道；其實，應該檢討的是：時代怎麼了？我們的下一代何去何從？而不是猛打那些奮力求生存的人。

好吧，假如斜槓青年沒拿捏好比例，真的會蠟燭兩頭燒，不過到那個時候，他們自然會知道取捨，了解自己的局限。但再怎麼樣，至少他們真真切切地奮鬥過、嘗試過，沒有盲目聽從老人言，這也是一種人生歷練，自己經歷過才能懂，旁人的指指點點實在是多餘。

總而言之，李錫錕教授說錯了嗎？如果時光倒退三十年，的確沒有錯；但在三十年後的今天，確實有重新商搉的必要！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航