Delta變異株來勢洶洶，學校可以採取哪些措施讓秋季開學更安全？

今(2021)年8月19日,《英國醫學期刊》(British Medical Journal,BMJ)發表來自兩位專家聯合撰寫的專家意見,針對秋季開學可能在校園引發的COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)傳播風險,提出五項防疫的建議。

作者為美國杜克大學(Duke University)全球衛生與公共政策教授加文.亞米(Gavin Yamey),與西北大學費恩伯格醫學院醫學社會科學兼任副教授賽門.威廉斯(Simon Williams)。

Williams, Simon N., and Gavin Yamey. "How universities can make reopening safer this autumn." bmj 374(2021)

一年前美國秋季開學時,引起災難性的結果,當時美國每天大約有5萬5000名新的確診病例,且沒有聯邦政府的COVID-19控制計畫和如何安全開學的意見(ref.1),造成整個單位和宿舍都進入封鎖狀態。今年大學即將開學,將再度考驗高等教育機構面臨COVID-19帶來的挑戰時,如何規劃安全的營運計畫。這個挑戰主要來自Delta變異株病毒,是目前在美國和英國傳播的主要病毒。

雖然COVID-19確實很少會使年輕人死亡,但他們還是會生病而且可能引發長期的症狀。保護學生免於感染COVID-19仍很重要。研究顯示任何年齡的感染者中10%可產生嚴重的COVID-19長期慢性症狀(ref.2),被感染的學生可能會傳染給校園中的長者、較脆弱的成人,包含教師與職員。有證據顯示校園疫情爆發可能會造成大學周圍的社區感染(ref.3)。

究竟,大學可以採取哪些措施來讓秋季重新開學時的校園更加安全?在此篇文章中,作者認為有五個關鍵的因素需要考量。

1. 有研究顯示若達到疫苗施打的涵蓋率90%以上,較可能安全的回復正常生活(ref.4)。

研究作者提到,如果在不需做例行的無症狀檢測之下,累計病例數低於5%,校園活動可以完全繼續(ref.4)。但這麼高的涵蓋率很難達到,除非強制學生和教職員在回到校園前都必須接種疫苗(ref.5)。

如果涵蓋率低於90%,就需要依靠戴口罩、例行檢測,以及維持社交距離,才能維持校園感染安全。因主要造成疫苗猶豫的原因是對個人風險的認知下降,以及預約疫苗的不便利(6),學校可以提供現場疫苗施打來增加打疫苗的意願。

2. 大學面臨延遲開學或正在實施混成學習(結合應用不同的教學模式,包含傳統面對面與遠距上課方式)的狀況,應考慮分階段讓學生返回校園,避免所有學生在幾周內大量移動。

3. 大學、政府與其他相關的利益相關者和資助者,應該投注在確保校園(包含教室與宿舍)有充足的通風。

從現在到學期開始前,有足夠時間可以投資在高效濾網(符合HEPA標準的過濾器,簡稱HEPA)和二氧化碳監測器,以確保整個校園的建築物都能充足的通風(ref.7)。這項投資並非只是為了COVID-19,也能有助於未來長期的考量,例如其他的呼吸道相關疾病(ref.8)。在學期剛開始的時候,應該要引介使用戶外教室和戶外的社交空間。

4. 有效的追蹤接觸的足跡,並結合校內的檢測、隔離和支持,是最大限度減少校園內外傳播的關鍵。

應提供給自主隔離者額外的資源,確保自主隔離是足夠可行的,以鼓勵大家遵守並減緩任何因為自主隔離而引起的負面效應(ref.9)。

5. 戴口罩還是很重要。

美國CDC更新了指引,在室內的傳播高風險之下,不只是沒接種疫苗的人,而是所有人都必須戴口罩(ref.10)。例如杜克大學,在接種疫苗同時,也強制室內必須戴口罩(ref.11)。

美國和英國的輿論仍傾向維持配戴口罩,尤其是在壅擠的環境(ref.12-13)。在空間較大的教室中,某些條件下仍需維持社交距離,例如當地的社區感染率很高時。如果這不可能做到,而大型的教室(例如演廳)又被認為有使用的必要,在學期剛開始時仍需要戴口罩。

