2021/08/27,
健康

Delta變異株來勢洶洶，學校可以採取哪些措施讓秋季開學更安全？

Delta變異株來勢洶洶，學校可以採取哪些措施讓秋季開學更安全？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

針對秋季開學可能在校園引發的COVID-19傳播風險，我們應該如何因應？本文提出五項防疫建議。

議題背景

今（2021）年8月19日，《英國醫學期刊》（British Medical Journal，BMJ）發表來自兩位專家聯合撰寫的專家意見，針對秋季開學可能在校園引發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）傳播風險，提出五項防疫的建議。

作者為美國杜克大學（Duke University）全球衛生與公共政策教授加文．亞米（Gavin Yamey），與西北大學費恩伯格醫學院醫學社會科學兼任副教授賽門．威廉斯（Simon Williams）。

完整文章來源

Williams, Simon N., and Gavin Yamey. "How universities can make reopening safer this autumn." bmj 374（2021）

文章摘要

一年前美國秋季開學時，引起災難性的結果，當時美國每天大約有5萬5000名新的確診病例，且沒有聯邦政府的COVID-19控制計畫和如何安全開學的意見（ref.1），造成整個單位和宿舍都進入封鎖狀態。今年大學即將開學，將再度考驗高等教育機構面臨COVID-19帶來的挑戰時，如何規劃安全的營運計畫。這個挑戰主要來自Delta變異株病毒，是目前在美國和英國傳播的主要病毒。

雖然COVID-19確實很少會使年輕人死亡，但他們還是會生病而且可能引發長期的症狀。保護學生免於感染COVID-19仍很重要。研究顯示任何年齡的感染者中10％可產生嚴重的COVID-19長期慢性症狀（ref.2），被感染的學生可能會傳染給校園中的長者、較脆弱的成人，包含教師與職員。有證據顯示校園疫情爆發可能會造成大學周圍的社區感染（ref.3）。

究竟，大學可以採取哪些措施來讓秋季重新開學時的校園更加安全？在此篇文章中，作者認為有五個關鍵的因素需要考量。

五項考量摘要

1. 有研究顯示若達到疫苗施打的涵蓋率90％以上，較可能安全的回復正常生活（ref.4）。

研究作者提到，如果在不需做例行的無症狀檢測之下，累計病例數低於5％，校園活動可以完全繼續（ref.4）。但這麼高的涵蓋率很難達到，除非強制學生和教職員在回到校園前都必須接種疫苗（ref.5）。

如果涵蓋率低於90％，就需要依靠戴口罩、例行檢測，以及維持社交距離，才能維持校園感染安全。因主要造成疫苗猶豫的原因是對個人風險的認知下降，以及預約疫苗的不便利（6），學校可以提供現場疫苗施打來增加打疫苗的意願。

2. 大學面臨延遲開學或正在實施混成學習（結合應用不同的教學模式，包含傳統面對面與遠距上課方式）的狀況，應考慮分階段讓學生返回校園，避免所有學生在幾周內大量移動。

3. 大學、政府與其他相關的利益相關者和資助者，應該投注在確保校園（包含教室與宿舍）有充足的通風。

從現在到學期開始前，有足夠時間可以投資在高效濾網（符合HEPA標準的過濾器，簡稱HEPA）和二氧化碳監測器，以確保整個校園的建築物都能充足的通風（ref.7）。這項投資並非只是為了COVID-19，也能有助於未來長期的考量，例如其他的呼吸道相關疾病（ref.8）。在學期剛開始的時候，應該要引介使用戶外教室和戶外的社交空間。

4. 有效的追蹤接觸的足跡，並結合校內的檢測、隔離和支持，是最大限度減少校園內外傳播的關鍵。

應提供給自主隔離者額外的資源，確保自主隔離是足夠可行的，以鼓勵大家遵守並減緩任何因為自主隔離而引起的負面效應（ref.9）。

5. 戴口罩還是很重要。

美國CDC更新了指引，在室內的傳播高風險之下，不只是沒接種疫苗的人，而是所有人都必須戴口罩（ref.10）。例如杜克大學，在接種疫苗同時，也強制室內必須戴口罩（ref.11）。

美國和英國的輿論仍傾向維持配戴口罩，尤其是在壅擠的環境（ref.12-13）。在空間較大的教室中，某些條件下仍需維持社交距離，例如當地的社區感染率很高時。如果這不可能做到，而大型的教室（例如演廳）又被認為有使用的必要，在學期剛開始時仍需要戴口罩。

參考資料

  1. Yamey G, Walensky RP. Covid-19: re-opening universities is high risk. BMJ 2020;370:m3365. doi:10.1136/bmj.m3365 pmid:32873595
  2. Greenhalgh T, Knight M, A’Court C, Buxton M, Husain L. Management of post-acute covid-19 in primary care. BMJ 2020;370:m3026. doi:10.1136/bmj.m3026 pmid:32784198
  3. Andersen M, Bento AI, Basu A, Marsicano C, Simon K. College openings, mobility, and the incidence of covid-19. medRxiv 2020.09.22.20196048. doi:10.1101/2020.09.22.20196048
  4. Paltiel D, Schwartz J. Assessing covid prevention strategies to permit the safe opening of college campuses in fall 2021. medRxiv 2021.07.19.21260522. doi:10.1101/2021.07.19.21260522
  5. Dickler J. Hundreds of colleges say covid vaccines will be mandatory for fall 2021. CNBC 2021 May 11.
  6. Williams SN, Dienes K. Public attitudes to covid-19 vaccines: a qualitative study. medRxiv 2021.05.17.21257092. doi:10.1101/2021.05.17.21257092.
  7. SAGE-EMG. Potential application of air cleaning devices and personal decontamination to manage transmission of covid-19. 4 Nov 2020.
  8. Gatherer D. Explainer: what is freshers’ flu and what can you do about it? Conversation 2015 Oct 6.
  9. Cevik M, Baral SD, Crozier A, Cassell JA. Support for self-isolation is critical in covid-19 response. BMJ 2021;372:n224. doi:10.1136/bmj.n224 pmid:33504501
  10. Aubrey A. CDC urges vaccinated people to mask up indoors in places with high virus transmission.NPR 2021 Jul 27.
  11. Quillin M. Most area colleges say they will require masks in classrooms as fall semester starts.News & Observer 2021 Jul 29.
  12. Ballard J. Most Britons want covid restrictions to remain—poll.Reuters 2021 Jul 15.
  13. Ipsos Mori. As delta surges, poll data suggests that unvaccinated America’s opposition to the shots is declining. 3 Aug 2021.

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。