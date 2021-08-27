Delta變異株來勢洶洶，學校可以採取哪些措施讓秋季開學更安全？

議題背景

今（2021）年8月19日，《英國醫學期刊》（British Medical Journal，BMJ）發表來自兩位專家聯合撰寫的專家意見，針對秋季開學可能在校園引發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）傳播風險，提出五項防疫的建議。

作者為美國杜克大學（Duke University）全球衛生與公共政策教授加文．亞米（Gavin Yamey），與西北大學費恩伯格醫學院醫學社會科學兼任副教授賽門．威廉斯（Simon Williams）。

完整文章來源

Williams, Simon N., and Gavin Yamey. "How universities can make reopening safer this autumn." bmj 374（2021）

文章摘要

一年前美國秋季開學時，引起災難性的結果，當時美國每天大約有5萬5000名新的確診病例，且沒有聯邦政府的COVID-19控制計畫和如何安全開學的意見（ref.1），造成整個單位和宿舍都進入封鎖狀態。今年大學即將開學，將再度考驗高等教育機構面臨COVID-19帶來的挑戰時，如何規劃安全的營運計畫。這個挑戰主要來自Delta變異株病毒，是目前在美國和英國傳播的主要病毒。

雖然COVID-19確實很少會使年輕人死亡，但他們還是會生病而且可能引發長期的症狀。保護學生免於感染COVID-19仍很重要。研究顯示任何年齡的感染者中10％可產生嚴重的COVID-19長期慢性症狀（ref.2），被感染的學生可能會傳染給校園中的長者、較脆弱的成人，包含教師與職員。有證據顯示校園疫情爆發可能會造成大學周圍的社區感染（ref.3）。

究竟，大學可以採取哪些措施來讓秋季重新開學時的校園更加安全？在此篇文章中，作者認為有五個關鍵的因素需要考量。

五項考量摘要

1. 有研究顯示若達到疫苗施打的涵蓋率90％以上，較可能安全的回復正常生活（ref.4）。

研究作者提到，如果在不需做例行的無症狀檢測之下，累計病例數低於5％，校園活動可以完全繼續（ref.4）。但這麼高的涵蓋率很難達到，除非強制學生和教職員在回到校園前都必須接種疫苗（ref.5）。

如果涵蓋率低於90％，就需要依靠戴口罩、例行檢測，以及維持社交距離，才能維持校園感染安全。因主要造成疫苗猶豫的原因是對個人風險的認知下降，以及預約疫苗的不便利（6），學校可以提供現場疫苗施打來增加打疫苗的意願。

2. 大學面臨延遲開學或正在實施混成學習（結合應用不同的教學模式，包含傳統面對面與遠距上課方式）的狀況，應考慮分階段讓學生返回校園，避免所有學生在幾周內大量移動。

3. 大學、政府與其他相關的利益相關者和資助者，應該投注在確保校園（包含教室與宿舍）有充足的通風。

從現在到學期開始前，有足夠時間可以投資在高效濾網（符合HEPA標準的過濾器，簡稱HEPA）和二氧化碳監測器，以確保整個校園的建築物都能充足的通風（ref.7）。這項投資並非只是為了COVID-19，也能有助於未來長期的考量，例如其他的呼吸道相關疾病（ref.8）。在學期剛開始的時候，應該要引介使用戶外教室和戶外的社交空間。

4. 有效的追蹤接觸的足跡，並結合校內的檢測、隔離和支持，是最大限度減少校園內外傳播的關鍵。

應提供給自主隔離者額外的資源，確保自主隔離是足夠可行的，以鼓勵大家遵守並減緩任何因為自主隔離而引起的負面效應（ref.9）。

5. 戴口罩還是很重要。

美國CDC更新了指引，在室內的傳播高風險之下，不只是沒接種疫苗的人，而是所有人都必須戴口罩（ref.10）。例如杜克大學，在接種疫苗同時，也強制室內必須戴口罩（ref.11）。

美國和英國的輿論仍傾向維持配戴口罩，尤其是在壅擠的環境（ref.12-13）。在空間較大的教室中，某些條件下仍需維持社交距離，例如當地的社區感染率很高時。如果這不可能做到，而大型的教室（例如演廳）又被認為有使用的必要，在學期剛開始時仍需要戴口罩。

參考資料

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航