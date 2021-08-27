2021/08/27,
財經

被關在家更需要開喝：疫情期間台灣「啤酒消費」發生哪些變化？

被關在家更需要開喝：疫情期間台灣「啤酒消費」發生哪些變化？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

從數據可以推估，雖然5月到7月疫情最嚴峻的時候，零售啤酒常客減少貢獻，但有新客流入的跡象產生，量販通路購買啤酒的消費者，單次購買金相對其他通路高出10倍之多。

入夏之後氣溫提升、每日確診人數也逐漸趨緩。我們根據即時消費數據庫發現，相關降溫食品、用品的購買情形皆有大幅提升情況。本週以啤酒作為主要觀察對象，依據營業額、人流、人均購買金額、單次購買金額等面向。

消費者在疫情下及氣溫升溫後，有哪些購買行為的改變情況呢？

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Photo Credit: 引客數據 invos Data

啤酒購買人流提升7.8%，帶動營業額成長

從購買「啤酒」整體銷售變化來看，啤酒營業額（+6.3%）、人流（+7.8%）、單次購買金額（+0.6%）皆微幅上升。依據上述狀況，主要為人流提升帶動整體營業額成長，但在人均購買金額（-1.4%）上卻有下滑狀況。

推論其因素，為啤酒常客減少貢獻，但有新客流入的跡象產生。

啤酒「高價值」消費者出沒於量販通路，每週貢獻超過4000元

以啤酒品牌於2021年5月10日至7月4日累計營業額排名來看，其排名為「7-11 > 全家 > 全聯 > 美廉社 > 便利購> Costco > 家樂福 > 萊爾富 > OK超商 > 大潤發 > 楓康超市 > 愛買 > 台糖」。

消費者經常購買啤酒的通路仍以「便利超商、連鎖超市、量販通路」等三大類型為主。

從整體人流來看，佔比最高為便利超商；但在人均購買金額表現上，量販通路表現最高，且其單次購買金額提升12.6%。

接續觀察我們發現於量販通路購買啤酒的消費者，每人每週平均貢獻金額區間落於4000元、單次購買金額落於2500元，相對其他通路高出10倍之多。

6月啤酒品牌排行：台灣啤酒、麒麟、海尼根搶佔微醺市場

以啤酒品牌於6月累計營業額排名來看，其前十名為「台灣啤酒 > 麒麟 KIRIN > 海尼根 > 百威 > 朝日 Asahi > 奧利恩 Orion > 雪山 > 臺虎精釀 > 嘉士伯 > 金色三麥」。其中熱門品項以「金牌台灣啤酒、麒麟霸啤酒」等。

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Photo Credit: 中央社

便利超商「國際啤酒節」帶動常客提袋量12.3%

由人均購買金額及單次購買金額拆分通路類型面向來看，其中「便利超商」成長最為顯著超過10%以上，特別的是其購買人流僅小幅上升4.6%。

自6月至7月從消費數據發現，相關啤酒折扣項目數有增加跡象，再其中顯示兩大超商接續推出國際啤酒節3件79折、任6件77折等活動，帶動習慣於超商購買啤酒常客，單次提袋量提升！

另外，熱門品項中國內外啤酒品牌新品陸續嶄露頭角，如沖繩Orion原裝生啤、幸運啤酒、調味啤酒等皆有向上竄升的趨勢。

觀察期間：5月10日～7月4日
觀察通路：共14369家，包含便利超商、連鎖超市、量販通路
觀察資料：發票存摺APP之10億以上消費數據

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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