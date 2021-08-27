美軍研發「抗老藥丸」，可維持身體機能、放慢退化速度，還能幫助傷兵痊癒得更快

文：梁元齡

美國特種作戰司令部（Special Operations Command）近期正研發一種新藥丸，目的是維持身體機能、放慢退化速度，同時幫助傷兵痊癒得更快。

給細胞上潤滑油，抗老藥丸內含關鍵成分：菸鹼醯胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）

這款抗老藥丸中，有個關鍵成分「菸鹼醯胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）」。司令部發言人霍金斯（Timothy Hawkins）形容，NAD+可視為一種保健品，屬於「攸關人類表現的小分子物質」。

NAD+有什麼神奇的功效？它是一種輔酶，人體可以自然生成，參與新陳代謝的各種環節。如果把細胞的粒線體，比喻成一座發電機，那麼NAD+就像齒輪的潤滑油，讓細胞運轉得更順暢。

在不少補給品、營養品中，都可以找到NAD+，以及NAD+的前驅物菸鹼胺核糖（NR）、菸鹼胺單核苷酸（NMN）。NMN屬於維生素B3的一種，日常飲食中，如番茄、酪梨、花椰菜等食物裡，都含有少量的NMN。

隨著年齡增長，我們體內的NAD+水平會漸漸下滑，身體製造能量的效率也會下降。NAD+水平衰退，與許多老化疾病，如粒線體失能、體內發炎等，更有著密不可分的關係。如過往動物研究發現，提高NAD+水平，能延長老鼠跟蚯蚓的壽命，也能讓老年鼠類的粒線體恢復年輕，幫助細胞「發電」。

人力仍是重要資產，美軍投百萬元研發抗老保健食品

機器人、人工智慧科技當道的時代，為什麼美軍要反其道而行，回頭研究強化人力的方法？事實上，士兵仍是軍方的重要資產，科技再怎麼先進，在戰略與動員上，人力依舊最彈性、也最有效率。因此，維持士兵的身體機能、縮短傷病的復原時間，有著絕對的軍事利益。

自2018年起，軍方就投入280萬美金，研發這款抗老保健藥丸。該藥已經通過安全性測試，預計2022年時，將會進入有效性的臨床試驗階段。一旦取得成功的有效性數據，除了應用於軍中，一般民眾很快也能選購，用於自己的療程裡。

這款藥丸申請登記為保健食品，在美國不會受到藥事法規的限制。美軍特別強調，他們無意改變人類既有的生理限制，更絕非要透過藥物，打造出類似「生化人」，而是確保某些身體功能，不會隨著年齡增長而下滑。

「此項研發，與強化我軍的任務敏捷性息息相關。」發言人霍金斯指出：「軍方與產業界夥伴、研究機構攜手，打造一款以藥丸形式吞服的保健品，能同步滿足軍事與民生需求。無論是提升耐力、還是加快痊癒時間，預計都將對人類整體表現帶來莫大助益」他說。

司令部科學與科技主任桑德斯（Lisa Sanders）則認為，減緩老化、改善睡眠品質、加速復元，都是很真實的民生需求，而這款藥丸料能進軍機會無窮的健康產業。

延緩衰老商機大，雷帕黴素、醣祿錠、雌激素也能抗老

數百年來，人類都在尋覓能夠抗老化的藥物。除了NAD+之外，科學家也發現，用於短期抑制癌細胞生長的雷帕黴素（rapamycin），可以成功延長老鼠超過20％的壽命，不分公母。雖然目前還不清楚，健康成人服用雷帕黴素，會不會有副作用，但專家認為，該物質很可能具抗衰老、維持心智功能的效果。

另一種叫醣祿錠（Acarbose）的藥物，在許多國家被用於控制糖尿病，也經證實可能有抗老功效。該藥物能在飯後抑制醣類轉換成澱粉，避免血糖陡升。病理學家米勒（Richard Miller）解釋，當研究人員給實驗鼠服用醣祿錠，公鼠的壽命提升了22%，母鼠的壽命提升5～10%。

而雌激素的變體物質17-α-estradiol，經證實可以延長15～18年公鼠壽命，不過對母鼠效果有限。至於降血糖藥Metformin，雖然沒辦法延年益壽，但是可以在10～20年區間內，防堵與老化相關的病症。

本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航