肝病專家圖文解析：C肝硬化患者感染COVID-19，死亡風險是一般人的3.3倍

「C型肝炎肝硬化患者若感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），死亡風險是非肝硬化者的3.3倍！」

台灣肝病醫療策進會會長暨國立臺灣大學醫學院附設醫院副院長高嘉宏教授說：「C型肝炎肝硬化患者感染COVID-19後，會發生全身性發炎反應，甚至導致『細胞激素風暴』，破壞包含肝臟在內的全身器官。有鑑於肝硬化患者正常的肝細胞比正常人少很多，只要有一點損害就可能使肝功能惡化，進展成器官衰竭，增加重症及增加死亡風險。」

高嘉宏教授說，世界上每三十秒就有一人因肝炎死亡，C型肝炎治療刻不容緩。但因為疫情影響，民眾進行肝炎篩檢、治療C型肝炎積極度銳減，根據全球性大型研究指出，若因疫情拖延治療，C肝患者病程惡化與死亡人口可能增加。我國有高達12萬名還沒有治療C型肝炎的患者，暴露於肝病三部曲（肝炎→肝硬化→肝癌）、肝外病變與感染新冠死亡風險提升的危機中。

高嘉宏教授說，為了幫助國人快速擺脫C型肝炎糾纏，政府特編預算，給付高安全性、高療效的C型肝炎全口服新藥。不僅治癒率高達98%且副作用輕微，治療更僅需要二到三個月，領藥最少只需要三次。疫情期間，其短療程特性更可幫助減輕患者回診的焦慮感，治療也不影響疫苗施打。高嘉宏教授鼓勵：「45歲至79歲的國人（原住民族群為40至79歲），應趁疫情趨緩之際，把握一生一次免費肝炎篩檢機會，確認自己是否感染C型肝炎。若確認也無須擔心，今日已有多元且有效的全口服新藥可幫助患者快速治癒C型肝炎。」

Photo Credit:照護線上

C肝治療不能等！

感染C型肝炎後，患者可能出現疲倦、噁心、食慾不振、腹部不適等症狀，但也可能沒有明顯症狀，很容易遭到忽視。麻煩的是，C型肝炎會導致肝臟慢性發炎，持續反覆發炎更會導致肝臟纖維化，漸漸演變成肝硬化，肝臟功能越來越差。肝硬化患者可能出現黃疸、腹水、凝血功能變差，嚴重時還可能造成意識改變、中樞神經障礙的「肝腦病變」。

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長期處於慢性肝炎的狀態下，還會增加罹患肝癌的風險，加速「肝炎→肝硬化→肝癌」（肝病三部曲）病程惡化。高嘉宏教授解釋，「C型肝炎病毒會持續破壞肝臟，一旦進入肝硬化，每一年約有3-5%患者會產生肝癌。如果不能早期診斷，早期治療的話，患者的存活或生活品質都會受到很大的影響。」

B型肝炎、C型肝炎患者除了積極治療，也務必定期追蹤，每三至六個月應做腹部超音波檢查，才能及早發現肝腫瘤。因為COVID-19新冠肺炎疫情的關係，部分患者追蹤的間隔可能會拉長，高嘉宏教授提醒，肝炎檢查切莫拖延超過3至6個月，以免在這段期間裡，小顆肝癌長出來而不自知。

C型肝炎病毒除了會傷害肝臟之外，還可能導致多種肝外病變（extra-hepatic disease），高嘉宏教授分析，C型肝炎病毒會造成身體慢性發炎、脂質代謝異常、胰島素阻抗，增加多種疾病發生的機會，包括中風、冠狀動脈疾病、糖尿病、腎臟病、認知障礙等，次外罹患癌症的風險也會上升，例如：口腔癌、非何杰金氏淋巴瘤等。

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面對疫情，C肝患者掌握健康關鍵分析

「除了由國民健康署免費肝炎檢測機會，如臺大醫院在內的許多醫院，也都響應政策，在院內執行召回計畫。把醫院裡面曾經檢驗到C型肝炎抗體陽性的患者名單列出來，由肝炎個案管理師聯繫把患者找回來，到胃腸肝膽科接受治療。」高嘉宏教授說，「鼓勵患者若接到相關篩檢或召回電話，應積極配合篩檢及回診治療！」

高嘉宏教授說，近年來C型肝炎治療以全口服新藥為主，療程大約二到三個月，若能完成整個療程，治癒率可達98%。因為是口服藥，患者服藥也相當便利。對於新冠疫苗施打也不會造成影響，已經登記疫苗施打的民眾，不須擔心療程會延誤疫苗施打時間。高嘉宏教授提醒，接受C型肝炎治療的過程中，千萬不要因為疫情就任意停藥，若隨意停藥不僅會使治療成功率降低、甚至失敗，還會可能衍生許多治療問題。

高嘉宏教授也叮嚀，根除C型肝炎病毒後，記得定期追蹤。因為清除病毒後，肝硬化依舊存在，患者還是需要定期回醫院接受腹部超音波檢查、胎兒蛋白等肝癌篩檢。日常生活中，請勿與人共用牙刷、刮鬍刀、指甲剪等可能沾到血液的器具，要避免飲酒，並維持健康生活型態，包括規律運動、充足睡眠、攝取均衡營養等。透過積極治療及日常生活管理，才能雙管齊下擺脫「肝」苦人生。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航