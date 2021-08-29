媒體影響力足以殺死許多精神病患，如何斷開「思覺失調症」與「殺人案」的不當連結？

作為一個精神疾病患者，時常會遇到不友善的對待。近日一位患有思覺失調症的朋友，和我說她擔心自己某一天會殺人，原因來自許多媒體都報導思覺失調殺人的新聞，讓她罹患思覺失調症之後，一直確信自己注定某一天會失控殺人，因此擔心到睡不著覺。這讓我感慨媒體的影響力，足以殺死許多精神病患。

作為一名憂鬱症、焦慮症患者，筆者深感社會對於精神疾病的不友善，好在作為一名作家，期望能透過撰寫文章，來為思覺失調的患者發聲。

本篇資料主要來自劉晏如的台師大碩論〈精神康復者對無差別殺／傷人事件的看法之研究：以思覺失調症為例〉，期望能將論文轉譯成更多人較能吸收的科普文章，並斷開思覺失調症與殺人案間的連結，進而讓更多思覺失調症患者能夠走向康復之路，回歸社會。

思覺失調症是一種基因上的疾病，罹患思覺失調症，目前只能走向康復之路，並沒有辦法痊癒。所謂康復者（person in recovery），根據「香港精神康復者聯盟」，意思是「患有精神疾病之患者，學習如何因應疾病與社會角色之重建」，也就是在疾病無法痊癒的情況下，如何回歸日常生活的歷程。

WHO將康復（rehabilitation）定義為「應用各種有用的措施減輕殘疾的影響，使殘疾人士重返社會」。生理上的缺陷往往容易被社會看見，但心理上的疾病卻常常遭致汙名，其原因就在於社會對於心理疾病的誤解。

例如，正因為思覺失調症是基因方面的疾病，他們之所以發病，並非人們常說的「沒有抗壓性」。

接著來談談思覺失調症與殺人案之間的關聯。

根據衛服部2016年的統計，台灣現有超過15萬名思覺失調症患者，等於每一萬人就有六名思覺失調症患者。然而，思覺失調症傷人／殺人的案件，卻頂多一兩年出現一例，遠比武漢肺炎所造成的死亡與傷害來得少。

思覺失調症之所以會讓許多人恐懼，在於每當有殺人案出現，媒體無不大肆報導思覺失調與殺人案之間的連結。

然而，思覺失調症患者何其無辜。根據法務部司法官學院於2016年發表的無差別殺人／傷人事件資料，除了精神疾病之外，個性特質、藥酒癮、犯罪史，或是就業、教育與醫療等因子，均有可能造成無差別殺人事件，而非許多媒體口中單一歸因的精神疾病。

學者Melanie Taylor於2018年的研究也指出，精神疾病並非導致無差別殺人的單一因素，引發悲劇的觸發事件往往是長期的情感、財務困擾，或是常常被社會孤立、缺乏支持等，在某些劇烈的事件影響之下，才導致悲劇的發生。

由此觀之，人們對於精神疾病的懼怕與汙名，反而是促成悲劇的因素之一。

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《思覺失調症完全手冊：給病患、家屬及助人者的實用指南》指出，思覺失調症患者是否會使用暴力，最顯著的三個指標為：「是否酗酒嗑藥」、「是否拒絕服藥」、「是否曾使用暴力」。

而筆者認為，酗酒、嗑藥往往也是源自於社會孤立、缺乏支持下的負面後果。一名精神疾病患者若能得到足夠的社會支持，則較可能減少成癮和拒絕服藥的行為，走向康復之路的機會勢必增加許多。

更多的精神疾病患者會做出的行為是自殘與自殺，這顯示他們是需要被協助的一群人。但是，人們因恐懼和不了解而製造的壓力，反而帶給患者更大的壓力。

如果有更多人了解這樣的疾病，減少對他們施加的汙名與壓力，那思覺失調症患者走向康復的路程，便能少去一些不必要的阻力。

參考資料