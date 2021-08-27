朱立倫陣營指控黨主席選舉「黨內互打」？比較雙方陣營的投書，看看是誰輾壓誰

最近國民黨黨主席選舉開打，四組人馬交鋒，熱鬧非凡。所謂內行看門道，外行看熱鬧，這場黨主席選舉的好戲上演，自然是必須多做關注。

不過，就在此時，我留意到部分媒體的「特定立場」投書數量「異常增加」。我在我能力所及範圍之內，翻看了這些投書內容，眉頭一皺，發現事情並不單純。

話說從頭，前陣子，新聞媒體爆出朱陣營遭到網軍攻擊，言之鑿鑿的說「疑似是江啟臣陣營發起的」，結果一看——其實也就一個自主性的粉專，粉絲人數還不滿2000人，對朱立倫粉專及其個人提出了一些批評，說了一些比較尖銳的話，就被放大成網軍攻擊。畢竟，國民黨作為「網軍攻擊目標」專業戶，這種程度的網路交鋒，稱得上網軍攻擊？也太小看那些靠「網路公關」吃飯的網軍產業了。

朱立倫陣營則沒有放過這次機會，正經對外表示，希望「不要黨內互打」，講得好像只有江啟臣方面潑他髒水，倒是無視了在他8月3日正式宣布參選國民黨主席之前，種種所謂「親朱人士」、「近朱人士」、「地方人士」等等的政治放話，到他宣布參選後一樣繼續放話。

要說世上誰無事會自己跑去跟媒體放點風聲，我是完全不信。

網軍之於黨內團結的殺傷力，前車之鑑族繁不及備載

2019民進黨黨內初選，出面與現任者蔡英文捉對廝殺的賴清德，被「親英網軍」打到快身敗名裂，事後必是花了一番功夫才修復彼此關係。2019年國民黨搞總統黨內初選前夕，不同的藍營讀者偏愛投書平台中，也是湧入大量批判當時黨主席吳敦義的投書，同樣是拳拳往吳頭上招呼，從來沒客氣過。如果這次國民黨黨主席選舉真有網軍攻擊，撕裂國民黨的程度將更勝以往。

這場黨主席選舉的前哨硝煙，至少在今年2月江啟臣出面宣示他要當「造王者」起就開始了。

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從那時起，便有親朱人士對媒體放話，營造「非朱不可」的氛圍，這就已經可看作搶佔輿論戰略高地的開始。再到朱立倫正式宣佈參選後，突然大量出現的挺朱投書淹沒讀者視野，配合親綠媒體的助攻（屢攻江啟臣，或是吹捧綠營最怕朱立倫），從而形塑「朱立倫橫空救世」的「救世主氣氛」。

就黨主席登記前後，藍營讀者偏愛的兩大投書平台——《風傳媒》與Yahoo論壇，開始湧入為數「可觀」的「批江挺朱文」。根據粗估計算（參下表），短期之內出現投書25篇「批江挺朱文」，平均會以一天一篇的速率出現。

作者 文章名稱 媒體平台 日期 陳德昌 朱立倫還原國民黨保衛台灣之真相，何錯之有？ 《風傳媒》 2021/8/25 陳德昌 駁〈起手式拉攏侯盧韓趙，朱立倫心裡的小算盤〉一文 《風傳媒》 2021/8/14 陳德昌 朱立倫聯合侯盧韓趙，對國民黨是壞事嗎？ Yahoo論壇 2021/8/13 晨耕 民進黨為台海打了哪場戰役？ 《風傳媒》 2021/8/24 陳振翔 國民黨除了改變，更要團結 Yahoo論壇 2021/8/23 須予謙 別再用去脈絡化的歷史唬爛台灣人！ 《風傳媒》 2021/8/22 王沛宏 國民黨需要真戰將，而不是江啟臣 Yahoo論壇 2021/8/20 廖建仁 黨員期待君子之爭，內鬥內行恐撕裂國民黨 《風傳媒》 2021/8/18 李榮光 看看蔡英文2008表現，江啟臣不汗顏嗎？ 《風傳媒》 2021/8/18 許凱翔 江啟臣淪為「理由臣」 難怪國民黨淪落至此 《風傳媒》 2021/8/15 李逸齊 韓國瑜要支持朱立倫 才是藍營再起關鍵 Yahoo論壇 2021/8/17 趙正雲 勸退江啓臣，朱立倫不能只有兩串蕉 《風傳媒》 2021/8/16 鐘林豪 民進黨的美中台童話故事 正把台灣引向絕境 《風傳媒》 2021/8/22 鐘林豪 還是柯文哲最誠實──江啟臣連任民眾黨最開心 《風傳媒》 2021/8/18 鐘林豪 國民黨亟需朱立倫帶起「勝利文化」 《風傳媒》 2021/8/14 鐘林豪 國民黨迫切需要「正常倫」的領導力 《風傳媒》 2021/8/12 政治觀察者Kelvin.C 江啟臣兩面手法──昨卡趙少康今捧戰鬥藍？ 《風傳媒》 2021/8/20 政治觀察者Kelvin.C 國民黨民調真提升？盤點這一年的國民黨 《風傳媒》 2021/8/13 政治觀察者Kelvin.C 朱立倫強勢參選，江啟臣一日兩招 《風傳媒》 2021/8/7 Kelvin.C 顏寬恒辭國民黨副秘，意在刪Ｑ還是挺朱？ 《風傳媒》 2021/8/6 李坤隆 朱立倫最後的機會 《風傳媒》 2021/8/5 一二三 江啟臣的談話無法讓人信服 Yahoo論壇 2021/8/18 曾文溪 對美出訪──朱立倫具經驗，江啟臣仍生澀 《風傳媒》 2021/8/13 新店溪 江啟臣豈敢拿半吊子改革來說嘴？ Yahoo論壇 2021/8/13 濁水溪 朱立倫才夠格出任藍營2022勝選總教頭 Yahoo論壇 2021/8/12

如果說數量無法反映異常，還有幾點可以相互對照。一個是作者，另一個是內容。

先說作者，參考整理出的文章列表，這25篇「批江挺朱文」，有四篇出自於「鐘林豪」、三篇出自於「陳德昌」、四篇出自於「政治觀察者Kelvin C.」（其中一篇署名）「Kelvin C.」，但應是同一人），最啟人疑竇的是有四篇出自於同一筆風，但是有明顯筆名脈絡的作者手中（見上表中粗體標記作者）。

標題也能明顯看出，針對性與攻擊性強，要帶動風向的意圖很明顯。

此外，當中有些作者上一次撰文與最近撰文「批江挺朱」的時間點差距可達兩、三年，甚至四、五年，若以《風傳媒》上的撰稿時間來看，如「須予謙」上一次撰文就是2019年6月22日；「陳德昌」在寫挺朱文前的前次投稿則為2016年1月14日；「李榮光」為2016年5月13日。

再以《風傳媒》觀之，像「許凱翔」、「政治觀察者Kelvin.C／Kelvin.C」（這名字只寫批江文）、「鐘林豪」、「晨耕」，看發表文章來判斷，根本是為了「批江挺朱」而出現在網路輿論上。更有表面上看似挺江，實則暗害他的文章（「趙正雲」所撰）。

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以文章內容來說，點開這些文章細看，能發現內容高度一致，幾乎可說是「同樣內容，把某些詞彙代換掉」，就拿來製作成一篇新的文章。這些文章不離幾個特點：

吹捧朱立倫地方執政經驗豐富，地方樁腳多，領導力強。接著開始論述朱當過16年地方首長、三任副主席、一任主席如何累積經驗云云。 對美工作、對外工作或對兩岸關係，朱立倫比江啟臣更加「熟練」。這類文章通常會引用某些「近朱人士」的對外放話，抨擊江啟臣荒廢對美工作。 乾脆不演了，不查證事實，直接批評江啟臣沒有領導力。 （近期新增）順應朱立倫開始自詡中華民國守護者、正藍，吹捧朱相關論點，順帶批綠營台獨，抹黑朱立倫。再配合親綠媒體，帶出「民進黨最害怕朱立倫」的論點。

如果看用字遣詞、論述、筆鋒、邏輯，我認為非常像是「中央廚房」出產：同一套路、同一論述、同一攻擊，搭配所謂不具名的「親朱人士」對外放話的內容，再不然就是媒體含沙射影的報導，形成一套相當具有系統性、針對江啟臣的完整攻擊。

儘管這些文章內容生硬，光看標題就知道內容是講什麼，但整套攻擊下來「以量取勝」，正因平均篇幅字數不多，才能快速出產。真正自發性的撰文跟「中央廚房」出產的，運筆一經比較，絕對能發現巨大差異。

為求公平，讓我們看看「挺江」投書的狀況

而近期新增的吹捧朱立倫捍衛中華民國、反台獨的文章，在某個特定時點——大約是在8月19日後出現。

當我回去追溯近期「批江挺朱文」的密集起始點，恰好是朱立倫宣布參選國民黨主席不久，便出現幾乎是完整、有排序的「波段攻擊」，固定時間就出現一到兩篇的「批江文」，這種情況說巧合會不會「太巧」？

這麼明顯的帶風向套路，這到底是在幫朱還是害朱？朱立倫主將才剛說完不要黨內互打，選前選後都是一家人，結果小弟們在各輿論空間，打江不留餘手，帶風向不顧後果。

為求公平，我將「挺江批朱文」也列出來供參考（參見下表），共17篇，當中有重複投稿的部分，這現象有可能是原本投稿平台過晚刊登，所以轉投其他平台，造成「一稿兩刊」現象。

作者 文章名稱 媒體平台 日期 孫恭正 從黨主席選舉看陰魂不死的宦官、外戚與藩鎮 《風傳媒》 2021/8/25 孫恭正 國民黨的問題就出在精英身上 《風傳媒》 2021/8/9 朱灝宇 希望925後，我能心安理得地成為一位國民黨人 《風傳媒》 2021/8/22 俞析言 「站在場上的不是你」——國民黨主席爭霸戰 《風傳媒》 2021/8/9 沐裕龍 起手式拉攏侯盧韓趙，朱立倫心裡的小算盤 《風傳媒》 2021/8/8 江泰恭 朱立倫選黨主席 會是劉備的「夷陵之戰」？ 《風傳媒》 2021/8/6 陳偉佳 回鍋黨主席，能擺脫「換柱倫」嗎？ 《風傳媒》 2021/8/6 朱駿 朱立倫可能掌握不住自己發言的客觀意涵 Yahoo論壇 2021/8/25 羅書祐 國民黨主席選戰，朱立倫贏面很大，所以呢？ 《風傳媒》 2021/8/20 羅書祐 國民黨主席選戰朱立倫贏面很大，所以呢？ Yahoo論壇 2021/8/19 黃柏彬 改變才有希望？不要重蹈覆轍才最重要 Yahoo論壇 2021/8/16 詹佑惟 國民黨要贏？青年改革很重要！ Yahoo論壇 2021/8/16 李志青 朱立倫已經穩贏嗎？基層黨員才是決勝點 《風傳媒》 2021/8/12 李志青 朱立倫穩贏嗎？基層黨員才是決勝點 Yahoo論壇 2021/8/11 吳奕廷 最見不得國民黨好的，原來是朱立倫 Yahoo論壇 2021/8/10 吳德鴻 朱立倫的末日之戰能贏嗎？ Yahoo論壇 2021/8/9 怡晴 朱立倫唱衰式選主席，只會讓國民黨更糟 Yahoo論壇 2021/8/6

除了數量上的落差外，特別請注意日期的部分，一般來說，網軍或側翼的投書會相當規律，會呈現一到兩天有一篇投書，且會如上述所說，「有一定的套路」。如上表呈現，所謂的「挺江批朱文」日期有時呈現斷層、有時發文日期重疊。可稍微留意兩方的投書作者，挺朱作者重複度明顯高了許多，且有疑似「緊盯江啟臣發言」的可能，一發言就開打。

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若從內容觀察，很多文章根本也沒挺江，只有單純批朱。而江這邊至少就我能力所及範圍內看到的文章，沒有「中央廚房」的味道，日期也不規律，應該是自發性投書。有興趣的讀者可以自己看看。

看標題、內容、日期等方面，這哪裡是「黨內互打」？

兩者相比，江陣營在投書輿論上，根本是完全被輾壓，簡直是一場——某陣營想怎麼打就怎麼打的「黨內單打」資源戰。

針對「有人」口頭呼籲不要黨內互打，私下「疑似」豢養側翼網軍，屢屢在網路上攻擊另一位候選人，實在是國民黨慣性的呈現：「內鬥內行，外鬥外行」。除了網路輿論的投書外，據說某些政治群組早就透過小圖卡，把江啟臣抹黑到「滲入骨髓」。所以，這哪裡是「黨內互打」，根本是「黨內單打」。

縱使最終只是狗吠火車，但一定有9月底準備投票的讀者，之後看到類似文章，會心生警惕，免受到特定人士的「認知作戰」，替自己的政黨留條生路。

我也預計，或許這篇分析文刊出會有朱立倫陣營的「立即反撲」，也許他們早已寫好等著刊登，是否如我預期發展，讀者且耐心等待。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航