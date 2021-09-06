「急性骨髓性白血病」標靶藥物獲健保給付，掌握「421」口訣搶時間救命

急性骨髓性白血病（Acute myeloid leukemia，AML）是成年人最常見的白血病，好發於60歲以上長者。發病後，大量癌細胞會隨著血液循環到全身，對健康衝擊劇烈且病程發展快速。臺大醫院血液腫瘤科侯信安醫師說，過去四十年來治療武器僅有化學治療或幹細胞移植，年長及共病症的體弱患者因難以承受標準化療的副作用，僅能降低治療強度，導致治療成果較差，存活時間僅有4.1個月。

所幸自2017年起已有多款標靶藥物上市，可幫助急性骨髓性白血病患者搶時間救命。政府更為了照顧患者，自2020年健保首度給付FLT-3抑制劑後，今（2021）年7月起又給付了可促進癌細胞凋亡的BCL-2抑制劑口服標靶藥，過往存活時間極短的年長及共病症的體弱患者，有望在健保的幫助下，獲得安全性更高、療效更好的治療選擇。不僅存活期倍數成長，未來也有望爭取治癒的機會。

什麼是「急性骨髓性白血病」？

侯信安醫師說，急性骨髓性白血病在台灣每年約新增800例個案，是成年人最常見的白血病，而且發生率逐漸上升。患者男性略多於女性，好發於年長者，且隨著年紀增加，發病機率也會提高。發病原因主要是受後天基因突變影響，少部分如：曾接受化學治療或放射治療者、曾罹患血液疾病或是造血功能異常者，有較高的發病機率。

Photo Credit:照護線上

侯信安醫師提醒民眾，若想要及早發現急性骨髓性白血病，可以掌握「急」刻救援 「髓」機應變 「421」口訣。若同時出現臉色蒼白、不明原因發燒、瘀青出血、骨頭疼痛這「4」大症狀，一定要盡快到醫院進行評估，高度懷疑時要安排血液及骨髓「2」項檢查，確診後也「1」定要即早治療、搶時間救命。

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標靶藥物獲健保給付，幫助患者搶時間救命

侯信安醫師說，急性骨髓性白血病曾長達四十年無新藥問世，過去化療是殺滅癌細胞的唯一治療手段，但標準化療強度高、副作用強烈且須密集進行，年長及有心臟、肝臟、腎臟等共病的體弱患者難以承受，因此造成AML患者不僅存活時間只有4.1個月，能夠成功消除癌細胞的患者也不到一成。

侯信安醫師說，隨著分子醫學的進步，自2017年起多款標靶藥物陸續問世，今日急性骨髓性白血病已進入標靶新世代。除了已有可以針對特定基因型對症下藥的FLT-3抑制劑，針對治療成效亟欲改善的年長及共病症的體弱患者，更有可以促進癌細胞凋亡的BCL-2抑制劑口服標靶藥可用。不僅存活時間有望提升到10至12個月，疾病緩解的機率也有望從不足一成提高到五至七成。

標靶藥物雖可以幫助患者搶時間救命，但過往因治療費用較高，患者經濟負擔重，可近性有待加強。所幸政府為了照顧患者，2020年健保首度給付FLT-3抑制劑，今年7月起，加碼給付BCL-2抑制劑口服標靶藥。侯信安醫師說，只要是75歲以上急性骨髓性白血病患者，或是介於18歲至75歲間且具有心臟、肺臟、肝臟等器官失調的急性骨髓性白血病患者，就具有給付資格。侯信安醫師鼓勵，在藥物及健保雙重支持下，治療的成效及可近性大幅提升。患者務必配合醫囑，與醫師齊心一同面對急性骨髓性白血病，爭取更佳的存活時間以及治療成果。

疫情期間治療重點及日常照護提醒

侯信安醫師提醒，急性骨髓性白血病患者如果感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），較容易出現併發症，重症風險較高。疾病控制較好或骨髓移植後較穩定的患者，務必要主動施打新冠肺炎疫苗，提升抗疫保護力。此外，因為急性骨髓性白血病患者整體的免疫力較差，且疫苗生成的保護力也可能比較低。務必要以嚴謹的態度面對防疫，一定要戴好口罩、勤洗手，盡量避開人群，減少感染的機會。

部分患者因為擔心入院治療會提升感染風險，考慮延後或中斷治療或停止回診追蹤。侯信安醫師提醒，急性骨髓性白血病病程惡化快速，若沒有及時察覺症狀並予以診斷、投以對應治療，多數患者可能數天或數周內就會面臨生命危險。若患者有任何治療疑慮，應主動向主治醫師反應，切莫自行下治療判斷。

侯信安醫師說，除了規律治療及回診追蹤以外，維持良好的日常照護也非常重要。急性骨髓性白血病患者免疫力較差，日常生活中務必要攝取完善營養、避免生食，並養成規律運動的習慣，提升自身保護力。

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航