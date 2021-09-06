中年階段是人生壓力最大、心理痛苦最多的時期，六個警訊檢視自己是否陷入心靈風暴

今年初發表的英國研究，透過三個長期追蹤的世代研究，得到一個結論：在各個人生階段裡，中年人壓力最大、有憂鬱、焦慮症狀的比率最高。大致來說，年輕成年人在25歲之前會有個小高峰，然後隨著年齡症狀漸漸減輕，30-35歲之後又開始昇高。45-50歲左右時到達最高點，60歲之後又漸漸下滑。

中年人該如何察覺自己可能有憂鬱、焦慮症狀？文章後半段會補充。先來說說這篇發表在Psychological Medicine的原著論文。研究者分析了三個英國的世代研究（cohort study），長期追蹤出生於1946年、1958年、1970年的三群人。這些研究從1980年代開始蒐集資料，總共追蹤2萬8362人。

中年階段，是人生壓力最大、心理痛苦最多的時期

這三個世代研究都呈現一致的趨勢：四十幾歲到五十幾歲，是人生壓力最大、心理痛苦（psychological distress）最多的年齡。老年人以及較早的年紀，有憂鬱、焦慮症狀的人相對沒有那麼多。這或許反應，現代西方社會到了這個生命階段，工作上可能成為管理者或領導者，要做決策、要承擔的責任比較大；然後在這階段小孩從青少年到要上大學，父母教養的課題也不好處理。有時除了房貸、車貸，中年人還要照顧老邁的父母，休閒時間不多，有時還要面對離婚與家庭重組的變動。在這樣雙重或三重壓力夾擊下，導致中年人的精神狀況最多。

中年人的壓力與精神問題需要更多重視，尤其是心理痛苦的中年女性

這研究的重要意涵是：過去我們可能會重視青少年的心理問題，會重視老年人的自殺與憂鬱，但往往忽略，戰後世代的「中年人」有著最沉重的壓力與精神問題。中年人的憂鬱與焦慮，值得投入更多政府資源與媒體報導。

在這些研究裡，有心理痛苦的中年女性，比例還比男性高一些。這顯示多數女性在現代社會要同時顧好事業與家庭，然後還有「前更年期」與「更年期」的身心變化，更容易成為精神疾病的高風險群。

值得注意的是：老年人一旦罹患憂鬱症，「自殺致死」的比率明顯高於其他年齡層。但在這三個研究裡，老年人承受心理痛苦的比例比起中年人是緩緩下降。這有一小部份是因為嚴重精神疾病患者平均壽命較短，有可能六十歲前後就死於自殺、酗酒或慢性疾病。主要原因可能是因為進入老年階段，多數人不再承擔重大責任，擁有較多選擇空間，可以把時間投入在建立人際關係與各種社會活動，可以用正向的態度面對各種人事（不像中年人必須以功利角度來看待，還得常提防暗箭與鬥爭），這也就是「社會情緒選擇理論」(socioemotional selectivity theory)。

經濟高度成長：戰後嬰兒潮出生的族群，在中年時心理痛苦指數最低

有意思的是，研究者把1946年這一群定位為「早期戰後嬰兒潮」，1958年的是「後期戰後嬰兒潮」，1970年則是「X世代」，也就是西方社會用來稱呼「戰後嬰兒潮」的下一世代。統計分析後發現，1958年出生的世代，中年時的心理痛苦是最低的（15%），比早期戰後嬰兒潮世代還低（19%），這就有點像台灣在說的，「四年級」後半與「五年級」已脫離戰後重建的貧困與慌亂，出社會時遇到台灣經濟的高度成長，發展的空間較多，要創業也比較容易。

競爭的就業市場、高房價：1970世代出生的族群，在中年時心理痛苦指數攀升至高峰

英國研究裡，不過差了12年，1970世代中年人的心理痛苦則又攀升到高峰（20%），這也如同台灣人常說的，「六年級」之後遇到經濟成長趨緩、失業率增加，高學歷的競爭者多、一起競爭有限的就業市場，然後房價高漲、存錢不容易。台灣六年級的軍公教人員，面臨的退休金制度比四、五年級差。類似問題在歐美許多國家也都存在，經濟成長放緩後社會福利不得不打折扣，然後房價、物價高漲，生活餘裕不如上一代，這都會造成許多心理壓力。

如果這些研究繼續做下去，等「七年級」、「八年級」也邁入中年，他們的心理痛苦會繼續增加或減少呢？

最後摘要英國《每日電訊報》一篇文章裡提到的六個警訊。如果你常出現這些問題，就要注意是否陷入中年人常見的心靈風暴了！

連續兩星期的心情低落 容易莫名流淚 容易發脾氣 沒有人可以幫忙自己的感覺 記憶力變差 睡眠開始出現問題

參考資料

Psychological distress from early adulthood to early old age: evidence from the 1946, 1958, and 1970 British birth cohorts Up to a fifth of adults have mental health problems in midlife Six signs you could be suffering from a midlife mental health crisis

本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航