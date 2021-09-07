《白袍之心》：深夜護理站遇見蘇格拉底——我們可以合理懷疑，卻不能停止前進

文：廖國秀

【深夜護理站，也有蘇格拉底？】

「你要學會拋開腦中沒用的東西⋯⋯人生是個謎，別浪費時間想破頭。」《深夜加油站遇見蘇格拉底》

裡面這句話，也許可以做為此篇的開頭。

哲學家喜歡辯證，屬於思考派，懷疑一切，對於認定的信仰，卻奉行不悖。

不過，若是把堅持用在不對的地方，可能就不是哲學命題，而是對健康的莫大危機了。

拒絕化療，只因想要留下寶寶

回過頭來說，如果深夜加油站都能遇見一位哲學家，那麼我在深夜的護理站遇見蘇格拉底，應該也就不會太奇怪了。

她叫做小蘇，透過婦產科醫師轉介過來的三十歲年輕女性，一開始發現HER2陽性原位癌的時候，並不願意接受治療。

「廖醫師，我可以留下寶寶嗎？」因為懷有身孕，小蘇害怕治療會影響到腹中胎兒。

「醫師，我們有查閱很多文獻，太太應該可以等到引產後，再來治療也不急！」先生在一旁也焦急地插話，夫妻倆都是高知識份子，認為自己讀過相關資料，已經知道很多治療細節。

不過腫瘤已經吃穿出來，加上HER2陽性的腫瘤進展比較快速，我有些為難地告訴這對夫妻，還是要先進行化療，評估不會影響到胎兒，然而護子心切的他們還是選擇暫緩治療。

胎兒未能留住，治療前路曲折

好不容易等到足以剖腹引產的時候，卻因為種種因素，最後還是沒能留住孩子。

「不，讓我先做完月子再說。」虛弱的她，歷經產子與失親的痛苦，一臉傷心疲憊，對於癌症治療的先後順序，依然十分堅定。

「妳還要拖延下去嗎？這樣反而是在傷害妳的身體啊！」儘管不斷地勸說，眼見胸前腫瘤已經流血又流湯了，先生竟然也同意先讓太太休息一段時間，再做打算。

一個多月後前來門診，卻表明不做化療，只願意標靶治療，後來同意採用四種標靶藥物，兩種內服再搭配施打兩種針劑（賀疾妥、賀癌寧），儘管其中一項可以幫忙申請，但其他則需要自費，不到一個月就花費了將近七十萬。

「廖醫師，我太太怎麼會這個樣子？是不是藥物出了什麼問題？」第一次打完後半個小時，就表示吸不到空氣，心臟彷彿快要停止。

「剛剛那位護理師太粗心了，過程中都沒有好好留意才會變成這樣⋯⋯。護理師，妳應該要這樣、那樣⋯⋯。」她先生一邊責怪護理人員不夠細心，一邊嚴格要求應該要怎麼做。

根據專業評估，可能是心理上過度緊張，醫護團隊只能不停地安撫。後續只要是小蘇前來治療的日子，都要折騰上一整夜，各個值班護理師莫不神經繃緊。

走走停停，人生嘎然而止

「廖醫師，我不想要打了，我們要回家過年！」時間轉眼來到了歲末，小蘇夫婦再度拋出震撼彈。

由於心意已決，再怎麼苦口婆心也說服不了對方，心中只有不斷地祈禱一切平安。

過完一個年後，本來可以自行走路的小蘇，卻被先生推著輪椅進來門診，虛弱地說著自己頭暈得厲害，心想大事不妙，這回恐怕是腦部轉移了。

透過檢查，證實了這份猜想，馬上安排「立體定位」放射手術，進行光子刀（X-knife）顱內治療，慢慢地才控制下來。

「現在已經有所好轉，要不要趁勝追擊，讓病情更穩定一些？」然而好景不常，小蘇夫妻的念頭反覆，稍微好一點的時候又想暫緩治療，就在我前往日本開會一週時，她突然癲癇發作，緊急從家中送到另家醫院，這次卻再也沒有回來了。

我在返台的機場接到這個消息，日本當時正好颳起颶風，吹得我步履蹣跚，一段路只好停停走走，但醫治病人的前路，時刻提醒著我不能耽誤。

癌症治療可以辨證，但不能拖延！

小蘇的治療才剛滿一年，這段歷程讓我不斷想到《深夜加油站遇見蘇格拉底》「人生是個謎」這句話，但就算如此也千萬別浪費時間，我們可以合理懷疑，卻不能停止前進。

透過這個案例主要是想分享，現今網路資訊發達，加上教育普及化，許多人在身體出現狀況後，往往會進一步搜尋文獻資料，也因此更加瞭解疾病的治療細節及問題所在，確實是一件好事。

不過，有時候當查找的資訊過於片面，或是解讀上有所偏差，就容易影響到實際就醫的面向，甚至如同故事中的小蘇夫妻，對於治療方式固執己見，不願意聽從專業者的建議，每當病情有所起色了，就又馬上停擺，來來回回導致病況加劇。

臨床上若是遇到類似這麼有主見的病人，只能持續不斷地勸說，盡力做到一名醫生該做的、可以做的職責，等到他們願意敞開心扉傾聽、接受，一切就都值得了！

在懷孕期間，發現乳癌怎麼辦？

也許有人會有這樣的疑問，為什麼已經懷孕了，卻不能暫緩治療，等到生完小孩再執行療程？

懷孕期乳癌的預後，較一般乳癌難處理，預後也較差，治療上也要根據懷孕產期及病患需求來做決定。

基本上，化學藥物都有一定的毒性，為了殺滅癌細胞，往往是必要之惡，但癌細胞被消滅了，也將連帶地傷害了生殖細胞，以及荷爾蒙系統的正常運作。

其中，治療的時間長短、次數、年齡等，也有影響程度的差異，部分毒性較高的藥物種類，確實也會更容易使生殖系統受到損害。但目前仍有因應的方式及措施，懷有傳宗接代夢想的癌症患者最後順利產子，臨床上已有頗多成功案例。

若是罹癌時已經懷有身孕，或是治療後想要生育的人，若想提前進行冷凍精卵與胚胎的保存術，可進一步考量及評估。

【我的太太，拜託醫師照顧了！】

「我欲甲你攬牢牢，因為驚你半暝啊爬起來哭，甲你攬塊心肝頭，乎你對人生袂擱茫渺渺；我欲甲你攬牢牢，不免驚驚驚見笑，世事乎人想袂曉，需要一個肩甲頭⋯⋯。」――江蕙《甲你攬牢牢》

那天我在巡房的時候，聽到小樹先生哼唱這首歌，給病床上的小樹太太，本來是女生觀點的歌詞，卻唱出了一名男人的需要與承擔。就那一下子，眼眶瞬間熱了上來……。

左邊癒後，右邊卻蠢蠢欲動

不用我說，就知道這是對非常恩愛的夫妻，兩位都是學校教師，年紀在三十五歲左右，可以說還在青年的階段。由於名字中有「樹」，所以他們戲稱為小樹夫妻檔。

小樹太太在五、六年前，左邊就已經罹患過乳癌，因為只是一期，術後至門診追蹤即可，如今來到我的診間，已經換成右邊有異狀。

「腫瘤已經長到這麼大了，這種情形有多久了呢？」我關切地問。

「之前有去看中醫，都說只是乳腺炎而已，沒想到這麼嚴重⋯⋯。」小樹太太一臉驚恐，好像聽到不好的事情。根據初步觀察患部，這已經不是單純的乳腺炎而已，肝臟也發現有了轉移現象。

「只要切除就好了嗎？會不會有問題？」小樹先生在一旁已經擔心起來。

面對小樹夫妻滿是緊張的神情，我趕快安撫情緒：「你們不用擔心，目前醫療相當進步，好好接受治療都能夠獲得穩定的控制，沒問題的！」

「我的太太，就拜託醫師照顧了！」步出診間時，小樹先生懇切地望著我。

做彼此的肩甲頭，恩愛夫妻共扶持

小樹太太過去已經有罹癌與治療經驗，照理說對於癌症應該更加敏銳才是，加上夫妻都是教師，面對身體的問題，應該更有警覺，知道要進一步詢問專科醫師。

我不免有些擔心，若是遇到相同情況的話，那些住在偏鄉地區的民眾，對於身體異狀是否會更加疏忽呢？

所幸透過化療與放射治療的治療之下，小樹太太的癌細胞慢慢控制住，不過由於個人體質問題，每次打完化療的當天，她就會有嘔吐、反胃、暈眩等副作用，因此建議其每次住院治療都多留一天，一方面觀察情況，一方面可以好好靜養。

小樹先生為了負擔照顧之責，也把工作都辭掉了。在細節處都非常細心的他，看得護理師都頻頻稱讚，果真是「新好男人」的典範。一個眼神、一聲叫喚，就知道太太需要什麼，由此可見兩人相知之深。

就是在某一天早晨，我例行前往巡房，就看到一名溫柔的先生，對著病床上喝著粥的太太，唱著江蕙的《甲你攬牢牢》，樸質的歌聲，卻透露著身為人夫對於一名妻子最真實的愛意：「我欲甲你攬牢牢，乎我陪你唱同調，分擔你的憂，你的愁甲你的哭，哭完心事著無了了⋯⋯。」

這時的小樹太太沒有哭，倒是甜蜜地笑了。小樹先生也因為看到太太喝了粥，也心滿意足地跟著笑了。

這對小樹夫妻，讓我見證了患難見真情的愛情，也明白相知相惜的力量。

醫病也醫心，關於病情告知與因應

一對年輕的夫妻，面臨癌症的關卡時，可以如何因應？

這個案例中的小樹夫妻，儘管有教育者的背景，卻可能因為疏忽，而未能及早留意到身體發出的警訊。這就提醒我們，身體任何微小的異樣，都要有所留意，當然這裡並非要我們過度擔心，只是若有一個小毛病持續未癒，就要進一步前往醫院，進行相關檢查。

除此之外，當年輕癌友對於疾病有所疑慮而前來醫院，可能抱持著恐懼或擔心，此時醫師的角色不只是醫療者而已，也是一名疾病告知的引領者，透過病情的告知，讓病患確切知道身體的狀態、疾病的進展，以及未來治療的面向，並且給予希望感。

倘若遇到情緒張力表現比較大的民眾，一來需要慢慢引領，允許當事人悲傷及哭泣，把心中的害怕、擔憂宣洩出來，隨後才有接受的契機；二來需要透過家庭會議，在家屬在場下共同來討論後續的治療方向，獲得共識。

在整個治療過程中，醫師的陪伴可謂至關重要，年輕病人及家屬相信醫師的專業，身為一名醫者，更需要把這份託付，化為無形的撫慰。

沒錢、沒人、沒資源？年輕癌友抗癌困境

年輕癌友面臨著多重困境，經濟、照顧和復健是最常見的三大訴求。

由於需要三不五時請假到醫院治療，除了醫療開銷之外，還要承受因為疾病而造成職場上的歧視，再加上年輕癌友原本是家裡的頂梁柱，因此更會認為自己造成父母的負擔，罪惡感襲上心頭，心中充滿拉扯。

當癌友有需求時，可以先找主治醫療團隊以及社工師進行協助，經過評估過後，再轉介資源或是提供資訊諮詢。除了政府機關之外，民間社會的資源也不少，許多公益組織、病友協會、癌症相關基金會、慈善團體與善心人士，都可以適當提供服務與資源，來協助癌友克服治療過程中的經濟、減緩照顧過程的壓力。

書籍介紹

本文摘錄自《白袍之心：乳癌治療路上的陪伴》，博思智庫出版

作者：廖國秀

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很多人問我：「為什麼要選擇一般外科？」

我常開玩笑地回答：「興趣！」總是換來了驚訝的表情。

其實，「興趣」是認真思考後的回應，在於體認到「外科是最能迅速且有效解決病患疼痛」的方式，能夠懂得病患身上的苦，是我內心真切的堅持。

這本臨床紀實，用溫潤的醫診，善待每顆受傷慌亂的心，用人文的筆觸，傳達心靈深處的撫慰，陪伴病患走過每段風暴，協助打開身體的糾結，也幫忙修護人我關係。

「只要願意接受治療，就會有機會，我也會盡全力幫助你直到痊癒。」我常對病患這麼說。

這條癌症治療的路上，提供一個得以信賴的陪伴，讓我們把更多的時間，就留給愛吧！

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航