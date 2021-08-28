賀錦麗出訪越南暗藏抗中布局，兩國是否能從「全面夥伴關係」升格至「戰略夥伴關係」？

賀錦麗出訪越南

8月24日美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在結束新加坡的訪問後，飛往越南為此趟「東南亞行」收尾。

賀錦麗此次訪越，也讓她成為美國史上首位親訪越南的副總統。在訪問越南的過程中，她與越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）和總理范明政（Pham Minh Chinh）進行數項議題的交涉，以及針對幾項相關議題發表看法。

值得注意的是，賀錦麗在坐上前往越南的飛機前，其副總統辦公室收到消息指出，由於越南首都河內出現兩名疑似被「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）影響的官員，使她原先預定行程被延誤數小時。

「哈瓦納症候群」是一種會影響人體健康的症狀，自2016年被美國駐古巴的官員通報此消息後，美國於全球的外交或官方人員不時傳出受到此症狀影響的消息。

強化美、越《全面性夥伴關係》

據白宮會後公布的新聞稿中，雙方在多項議題上進行討論且取得共識，如：疫情控管和健康安全、越戰歷史、安全層面合作、投資雙邊關係、發展協助和市場准入……等議題。

《霧谷晶策》分析，就清單來看，加上賀錦麗此行宣布的額外100萬劑疫苗捐贈，美國迄今已捐贈給越南高達600萬劑疫苗。若再加上其他方面給予越南相關對抗疫情的協助，美國對越南在疫情控管上的幫助，確實相當積極。這也是雙方關係為何能在疫情爆發後，關係能逐漸拉近的一個主因。

不過，巧合的是，在賀錦麗宣布這額外100萬劑的疫苗前，中國正好表示將捐贈越南200萬劑疫苗。明顯可以看出，美、中在「疫苗外交」上於越南的角力是相當激烈。而中國直接給比美國多兩倍的疫苗，也是為了讓越南知道中國比美國對區域夥伴更有「誠意」。

不過，就整份清單看來，美國似乎在經貿合作上與越南合作和投入相對仍較少。這對近年經濟快速發展的越南來說，或許難以滿足。

越南不願與美國站邊抗中

此趟行程中，如同日前於新加坡的演講般，賀錦麗持續針對南海議題對中施壓。在與越南國家主席的會面開始前表示：「顯然地，我們（美國和越南）需要設法向北京過度和霸道的海洋主張施壓，並要求其遵守《聯合國海洋公約》。」

不過，她期待越南能與美國站隊一起，恐怕要落空了。

根據《南華早報》（South China Morning Post）於25日的報導，越南總理范明政在週二安排的一場與中國駐河內大使的會面中，他就表示：「越南會維持一貫獨立的外交政策，並不會與其他國聯合對抗特定國家，且他也希望能強化與中國的政治信任，以此提升雙邊的交流和合作。」

《霧谷晶策》分析，越南的立場類似於新加坡，雖近年與美國關係相當不錯，但考慮到「中國」這項因素時，越南與多數東南亞國家相同，都不願在美、中兩強之間選邊站。而相信越南這樣的態度，恐怕也會讓拜登（Joe Biden）政府失望，畢竟越南現況看來最有可能與美國站同一邊。

越南是否能升級成美國的戰略夥伴？

此外，不少專家、學者關注美、越兩國是否能從全面夥伴關係（comprehensive partnership）上升至戰略夥伴關係（strategic partnership）。

《外交家》（The Diplomat）分析，自2020新冠疫情爆發後，美、越兩國在政府高層的互動上就相當頻繁（川普〔Donald Trump〕政府末期至拜登政府），且美國對於越南在醫療支援上（如疫苗、醫療設施）也相當積極，展現出兩國關係互動的密切和友好。

此外，美國白宮今（2021）年3月公布的《國家安全暫行指南》（Interim National Security Guidance）也指出，越南是其中一個少數華府希望加深夥伴關係的國家。並在7月13日，拜登提名美駐越南大使（Marc Knapper）曾表示，美國希望將雙邊關係提升至「戰略夥伴關係」。

並且，作者也指出中、越雙方過去至現今的爭議性問題伴隨著美、中的競爭格局下，有可能促使美、越關係上升至戰略夥伴關係。文末作者提到，考慮到目前美、中、越三方各自的關係變化、多項議題利益和戰略方向的重疊或分歧，美、越的戰略夥伴關係的形成相當符合邏輯。

不過，就結果來看，雙方只有在原先的全面夥伴關係上加強。《霧谷晶策》分析，越南是否要上升到戰略夥伴層級是相當的謹慎。因為如果成真，越南就是向中國發出一個「信號」，表示要相對靠攏美國。但實際上，雖然兩國在多項議題和戰略方向有所重合，但考慮越南近年相當重視對中關係的前提下，仍不會輕易與美國站同一邊。

並且，即便上述那篇文章提到的議題多為事實，但中、越今年的雙邊關係似乎也並未因為這些議題而惡化，甚至還變好的趨向。4月底時，中國國防部長魏鳳和曾親訪越南，會晤越共中共總書記阮富仲、越南國家主席阮春福，雙方談論氣氛良好。若再加上週二范明政對中國的發言，就更驗證了我們上段的分析。

不過，可預期雖拜登政府無法達到拉攏越南抗中的目標，但就美、越雙邊關係來看，這兩年是不斷的朝正面的方向發展。而這對逐漸重視東南亞的美國來說，肯定是正面消息。但是，這幾趟美國層出訪東南亞後，美國應要思考，到底除了安全上，在實質面（經貿）能如何擴大美國在此地區的影響力。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航