泰國的美食外交（二）：除了核發海外餐廳「泰精選」認證，還開發出「試菜」機器人

文：侯羽穎

對正統與標準的要求

在海外的泰國料理餐廳數量顯著成長之後，如何讓外國人認識真正的泰菜成為泰國政府下一階段的目標。為此開始透過泰國駐外單位的訪查，核發合乎標準的海外泰國餐廳「Thai Select」認證（駐台灣的泰國商務處將其翻譯為「泰精選」）、派專家到各地調查不正統的泰國菜，甚至在2014年總理盈拉執政時期開發出了判別菜餚是否道地的機器人。

泰精選（Thai Select）認證

泰國政府相信海外客人到泰國餐廳用餐不只是享用一頓美食，更應該是一種飲食的文化體驗，因此除了注重餐飲本身的道地正統性之外，餐廳營造的氛圍、裝潢擺設、播放的音樂、服務生的著裝細節、泰文化傳遞活動（如泰式歌舞、泰文菜單）等，都是Thai Select認證核發的審查重點。

泰國政府希望透過Thai Select認證的核發，讓海外泰國菜的標準更加一致，也讓餐廳老闆加強提升餐廳的品味與形象，讓泰國餐廳成為海外客人眼中有品質的進餐選擇，並進一步成為泰文化交流的非正式大使館，達到公共外交的效果。畢竟在世界上的很多地區，到泰國餐廳用餐是當地人唯一能接觸到泰國文化的機會，當地人若能和來自泰國的店主有深度交流，「也許在100萬個到泰國餐廳用餐的客人中，就會有10萬個客人會將泰國安排為下次度假的目的地。」

負責核發認證的單位是隸屬泰國商務部下的國際貿易促進局（Department of International Promotion，DITP），要得到「泰精選」認證，需要符合以下幾點條件：

在申請認證前，已經開業6個月以上

菜單上至少有60%以上的菜色是正統的泰國菜，製作這些菜餚的方式必須和泰國本土相同或是非常相似；使用泰國進口的食材

主廚不限定是泰國人，但如果主廚不是泰國人，主廚需要證明有至少2年的烹調泰國飲食經驗，或是擁有合規機構的泰國飲食烹調培訓證明

「泰精選」並不評價餐廳的食物本身，認證注重的是飲食的道地正統性以及是否用心傳遞泰國文化。泰國政府希望超越國界的限制，將一部分的泰國帶入海外的泰國餐廳，而這就是泰國美食外交的核心。

台灣也有「泰精選」清單，詳細餐廳名單可以在駐台灣的泰國商務部官方網站中查找「全台泰精選餐廳資訊」。

另外，為了方便海外客人搜尋「泰精選」認證的餐廳，DITP也開發了手機app，可以尋找離自己最近的「泰精選」餐廳，上述台灣的泰精選餐廳都可以在該App中找到。應用程式中也有泰國菜食譜，除了詳細的文字說明外，每一道菜色都有影片的教學說明，拍攝得十分精美。

Thai Select 手機應用程式首頁

獲得「泰精選」認證的餐廳可以獲得來自泰國政府的一些支援，如協助改善產品進口或是物流等，另也可以受邀參與泰國國際貿易相關展會、協助在國際與國內媒體曝光等。「泰精選」從創立之初就持續頒發至今，雖然不見得保證餐廳的美味，但對海外的餐廳經營者而言，收到認證代表的是背後有國家力量的支持，因此許多業者也都樂於接受或是願意主動申請。

Photo Credit：吳英傑 位於美國洛杉磯標誌有「泰精選」的餐廳

派專家到各地調查不正統的泰國菜

根據《Globe》的報導，2019年南非與泰國曾發生了一個外交事件，因為在當地出現了「難吃泰國菜」的傳聞，泰國駐南非大使Komate Kamalanavin特地請泰國美食推廣中心主任Pisarn Soydhurum遠赴南非協助調查並解決爭議。

Soydhurum認為海外的泰國菜有許多錯誤、扭曲、適應在地化的調整或是改良，造成海外泰國菜的形象與其在泰國的本土源頭有很大的差異，為了確保泰國料理的正統性以及在外的整體品牌形象，政府有必要介入協助。

正統味道判讀機器人e-Delicious

泰國是第一個推出機器設備來測試料理口味是否道地的國家。2014年在總理盈拉執政時期，由泰國國家創意局（National Innovation Agency）發布了一款測試菜餚是否符合正宗泰味標準的機器人e-Delicious。機器人總共有16個氣體感應器和電子舌頭，可以偵測甜、酸、鹹、苦、辣和鮮味，約花費10萬美金打造而成。

另外也成立「泰美味委員會」（Thai Delicious Committe），由知名廚師、餐廳經營者、食物學家和食物相關機構組成，編寫標準化的食譜，讓e-Delicious得以判讀菜餚道地與否，不過因為收集的食譜集中在泰國中部，因此標準偏向曼谷口味，泰國北方與南方的菜色則與清邁大學和宋卡王子大學相關科系合作制定。

雖然在機器人推出時，泰美味委員會已經制定了約11種料理的食譜，包含酸辣蝦湯、泰式炒河粉、馬莎曼咖哩等，甚至也希望在機器人可商業化大規模生產後向泰國駐外單位推廣，協助駐外單位檢查駐在國的泰國料理餐廳是否道地，然而網路上已經找不到2014年後的後續相關新聞報導。

也許是預算問題、也許是執行困難、又或許和執政團隊更迭有關，e-Delicious計畫看來已經消失不見了，但仍可從中看到泰國政府想方設法糾正「不良泰國菜」的努力。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒