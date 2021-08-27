五倍券QA一次看：實體數位怎麼領、使用範圍與加碼優惠有哪些？

文：Chloe

近日振興五倍券的政策可謂大轉彎，原本規劃讓民眾拿1千元換5千元，最後行政院長蘇貞昌於本週與民進黨立委協商，達成全民免費領券的共識，並承諾加碼數位券優惠。

不過，五倍券上路後可以在哪些店家使用？各縣市也會同步推出加碼優惠嗎？我們就繼續往下看囉！

如何領取、使用範圍，六大QA一次看

今年的本土疫情除了重創全國民生經濟外，在先前一連串的「紓困4.0」補助方案後，各行各業無不期盼政府趕緊啟動振興方案。而民眾心心念念的五倍券，也終於在8月中拍板定案。

以下就讓筆者以目前五倍券的初步規劃，歸納6個最新重點，一次為你解析振興五倍券的領取對象、推出時間、紙本與數位券的差別、使用範圍等問題。

除了五倍券的規劃方案出爐以外，行政院也宣布，為配合振興，不光是去年推出的動滋券、客庄券、藝FUN券、農遊券等一樣會推出，今年還新增好食券、地方創生券、國旅券、i原券，共8大券達1,300萬份。而且有別於去年各自登記，今年將採單一平台登記。

Photo Credit: 行政院

Q1：誰可以領五倍券？

預計10月初就能正式上路的五倍券，原則上會採取「不排富」的全民普發方式，且民眾也不需要再拿出一千元來換券。至於領取對象初步規劃為以下4種：

不限年齡，具有 中華民國國籍 的人。

的人。 2022年4月30日 以前出生的新生兒。

以前出生的新生兒。 具有 居留權 的外籍配偶。

的外籍配偶。 持永久居留證的外籍人士。

Q2：這次五倍券的面額有哪些？

目前針對紙本五倍券的面額初步規劃是，包含3張1,000元、2張500元、5張200元，一套10張。不過近期也有立委們建議，針對小商家推出小面額券。最新進度仍在討論階段中，尚未定案。

26日上午，國發會經濟發展處處長吳明蕙向行政院院會提出報告，五倍券將於9月下旬開放民眾登記預約，10月上旬上路，效期將可使用到明年4月底，大約將近7個月的使用期限。

Q3：紙本五倍券和數位券的差別是？

由於去年的振興三倍券推出時，選擇領取數位券的民眾只佔7.7%，因此今年五倍券的規劃上，政府除了將強化數位券的便利性與誘因，勢必也會規劃加碼措施。

想領取紙本五倍券的朋友，屆時可拿健保卡到郵局領取，或是到四大超商、全聯、美廉社、屈臣氏及康是美等超市藥妝等通路領取。

另一方面，想領取數位券的朋友，目前在討論規劃的方式共有2種。一是由政務委員唐鳳研發「五倍券APP」供民眾下載，預計會像「電子折價券」的模式亮相，且規劃採獨立條碼QR Cord、獨立帳戶，供辨識為振興券消費，讓民眾可比照紙本或享有加碼的多重優惠。

第二種則是「家戶綁定」的部分，由於長輩以及未成年人較難使用數位券，為了方便領取使用，民眾可透過健保卡認證家人的身分，但需自備讀卡機或是前往超商操作機台，選擇要匯入哪一位家人的帳戶，就可以一次領取全家人的五倍券。

Photo Credit: 行政院

Q4：五倍券可以在哪裡消費？

由於推出五倍券的最初目的是為了提振經濟活動，因此全台實體店家、攤商皆可使用，包括餐飲、百貨、零售、夜市、旅遊與藝文業等，也可以拿來繳納學雜費。

舉例來說，從購買生活用品的四大超商、賣場、超市、藥妝店，到出外遊玩的夜市攤販、小吃店、餐廳、風景區、遊樂園、加油費用、旅宿等，甚至學雜費、捐款、公益彩券、香油錢、醫院掛號費，預計都能使用。

Q5：五倍券不能在哪裡消費？

另一方面，非消費用途的範圍，預計這次也會像去年的三倍券一樣被排除在使用範圍外。例如：民眾不可拿五倍券來繳稅、繳罰單、水電費、勞保費、健保費等；電商部分也僅有特定電商能使用，像是PChome、momo及蝦皮都不適用。預估到時候還會額外列出「電商白名單」。

Q6：各縣市加碼的五倍券優惠有哪些？

最後，除了中央推出的五倍券以外，各地方政府以及百貨公司業者也都看準商機，準備推出各式加碼的振興措施。

譬如台北市長柯文哲就表示，預計會透過「台北通APP」結合五倍券推出優惠券；桃園市則將採用「面額變小、金額變大」的加碼方式，預計發放200元的桃園好市券，讓民眾可以用200元五倍券換取400元好市券；高雄市則預計直接加碼1,000元「高雄券」，讓五倍券升級為六倍券的概念。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航