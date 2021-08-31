泰國的美食外交（三）：原來外國人印象中的泰菜，也是泰國政府刻意設計的成果

文：侯羽穎

反思之一：標準何在？

努力推動美食外交使得泰國菜餐廳數量如政府所願不斷成長，讓海外客人有更多認識泰國菜的機會，並對泰國菜抱有良好的印象，甚至願意為了美食造訪泰國，但口味是否可以真正的標準化呢？

擁有米其林泰國菜餐廳、來自澳洲的名廚David Thompson認為，將泰國菜的口味標準化是一個不切實際的幻想，因為口味是非常主觀的，即使做菜有標準，但廚藝的精髓在於帶入人性，口味、調味和技巧都是展現廚師個性的一環，機器永遠不可能丈量手工製造的產品。強力維持傳統、試圖掌控變化的範圍，也可能降低泰國料理多元發展的可能性。

反思之二：那些被選中的泰國菜

除了口味標準無法統一之外，為了向海外推廣而經過精挑細選的主力泰國菜，其實無法真正反映泰國菜的精彩全貌。

「泰精選」（Thai Select）官方網站中有電子食譜書，共10道菜餚，包含了泰式炒粿條、椰汁雞湯、青木瓜沙拉、涼拌牛肉河粉、綠咖哩蝦、馬莎曼咖哩雞、酸辣蝦湯、南部酸咖哩，以及糯米布丁和香蕉椰汁甜湯兩道甜品。

另外由於海外客人在泰國餐廳有重複點相同菜色的傾向，Suan Dusit大學的教授Amaraporn Wongphak在一場如何促進泰國菜在海外發展的研討會中，提出了13種外國客人最喜歡的菜品，分別是：泰式炒粿條、烤鴨咖哩、椰汁雞湯、沙嗲豬、酸辣蝦湯、腰果炒雞肉、帕南紅咖哩、炒打拋、炸蝦餅、涼拌碎牛肉、香蘭葉炸雞、烤雞和青木瓜沙拉，和「泰精選」電子食譜中的菜品有許多重疊。

Photo Credit: iStock 聞名全球的Pad Thai

這些菜品的特色是口味溫和，適合外國人的口味，在國際市場上較容易獲得支持和曝光。可是雖然上述菜品幾乎都會出現在海外每一家泰國餐廳，但是泰國本地人最常吃的各式辣椒醬，和其它風味較強烈的菜餚卻不會或很少出現在海外泰式餐廳中。由於將泰國菜國際化的「世界廚房」計畫是為了讓更多人接受泰國菜，因此這些無法完全代表泰國人民日常生活的菜色，卻成為國際上知名的泰國菜代表。

更有甚者，像是烤雞、涼拌碎牛肉、青木瓜沙拉其實也不是中部曼谷的菜色，而是來自於泰國東北地區，但在將泰國菜推往國際舞台進行美食外交的過程中，這些菜色被打造成中部曼谷菜的一環，原先的地方強烈風味也經過不少改良。亦即，雖然泰國政府致力於在海外打造最正統的泰菜形象，但在面對自己國內非曼谷區域的特色菜餚時，其實也並沒有堅守住保持本味的立場。

Photo Credit: iStock 常見的泰式料理：紅咖哩、綠咖哩和泰式椰奶雞湯

我在曼谷藍帶廚藝學院學習泰國料理的經驗可以映證。當時發現光是辣椒醬就花費了好幾堂課學習，但這完全不是過去在台灣會吃到的泰國風味；在第二學期開始學習泰國各區域特色菜品時，主廚也提到這是外國學生比較難掌握的一學期，因為通常和外國學生的過往經驗有很大的落差，事實操作上也是如此。泰國各地區使用的特殊辛香料、食材和調味料，都讓我大開眼界，發現原來泰國菜不只是咖哩或涼拌青木瓜沙拉而已。

原來我們這些外國人印象中的泰國菜，也是泰國政府刻意創造的結果。因此，泰國政府是在外國人能接受的泰國菜範圍中，盡力在國際上進行標準化與正統化，而這個過程多少犧牲了國內各區域的風味特殊性，這或許是以「國家」為單位推動美食外交的不得不然。

結語

泰國美食外交政策的推動至今已經20年了，在各政府與民間單位相互配合下獲得了十分良好的成果，成功建立起美食王國的國家品牌形象，也成為後期南韓與台灣等國推動美食外交政策的學習對象。

然而，泰國美食只是這個國家的一部分而已，我們最熟悉的泰國是和善又美好的微笑國度和旅遊聖地，但這個國家還有許多我們不熟悉的與不習慣的那一面，嚴峻的政治情勢、升溫的疫情與警察執法暴力等，都與讓人心醉的泰國美食並存，是現今泰國社會的面貌之一。就像我們常吃到的泰國料理其實也並非泰國菜的全貌一般，多去認識不同部分的泰國，就像試試看當地不同區域的料理，也許會對泰國政府打造的泰國美食與國家形象產生另一種體會。

本文經《方格子》授權轉載，原文請見：餐廳就是非正式的大使館：泰國的美食外交與反思（三）

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參考資料

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒