吃遍東京港區名店全攻略（五）：在會津不管過年或婚喪喜慶，都用「小汁」來招待客人

秋田料理

貝燒鍋（かやき鍋）

あきた美彩館（東京都港区高輪4－10－8 京急第7ビル ウィング高輪WEST－3 1F）

面對著日本海的秋田縣，與鄰近的山形縣與新潟縣一樣，冬天的時候受到黑潮主流在日本九州西南分出一支穿過對馬海峽進入日本海的對馬暖流影響。也和山形縣與新潟縣一樣，秋田全縣有90%的特別豪雪地帶，冬天幾乎一定會積雪。也因為其冬季日照時間為全日本各都道府縣中最短的，因此女孩們的皮膚白析，而有了秋田美女之美名。

秋田縣在令制國時代分屬於出羽國與陸奧國。秋田之名自古就有，不過秋田之名和秋天與農田都無關，而是在飛鳥時代的齊明天皇4年（658年）的時候，當時的大將軍阿倍比羅夫遠征日本海，回來之後將這裡稱為「齶田」（あぎた，與秋田日文發音相同）而開始這樣叫的。

說到秋田，就想到好米和好酒，其酒的生產量位居日本第六，米的產量則僅次於北海道和新潟，位居日本第三。而說到秋田料理，我們可能會先想到日本三大地雞之一的比內地雞料理和稻庭烏龍麵，另外還有我曾介紹過的火鍋，秋田米棒鍋（きりたんぽ鍋）以及飯壽司的一種，當地的鰰魚壽司（ハタハタ寿司）。

而這道貝燒鍋雖說叫鍋，但其實是以像是帆立貝這樣大型貝類的殼做為容器，然後一人一鍋，在七輪上加出汁與各種當季的魚和蔥、香菇蔬菜和豆腐就這麼烤來吃。也因為貝就是鍋，所以通常會把鍋字去掉，就叫貝燒（かやき）。

與貝燒密不可分的，是一種漢字寫做「塩魚汁」（しょっつる）的調味料。塩魚汁其實就是一種魚露，在傳統上是以秋田縣的縣魚鰰魚為原料，加鹽後發酵一年，使蛋白質分解成鮮味成份的氨基酸和縮氨酸，從江戶時代便已經開始製造了。在秋田縣的沿海地區，說到吃貝燒的話，就一定是用塩魚汁來調味，因此又稱之為塩魚汁貝燒（しょっつるかやき）。

會使用鰰魚做為塩魚汁的原料，一方面是因為牠在秋田很便宜，另一方面是因為牠沒什麼腥臭味。因此在每年12月鰰魚要產卵的時候，就會使用價廉的公鰰魚來製作。但是因為在20世紀的後半，鰰魚的捕獲量銳減而實施了全面禁漁，因此也使用了其牠魚種來做為塩魚汁的原料，但都比不上鰰魚的成品。所幸，經過全面禁漁的時期後，鰰魚的捕獲量又恢復了，於是近年來才又開始以鰰魚為原料來製作。

鰰魚做成的塩魚汁不論是顏色和味道都比較淡，而且毫無臭味。以替代品來說的話，只有使用竹莢魚才能接近這樣的味道。另外也有用鯖魚製作，但雖然鮮味夠，但味道比較刺激和臭。而如果使用以上三種魚類來製作塩魚汁，都必須經過長時間的發酵。不過如果用的是沙丁魚的話，就只要5～6個月的短期發酵即成，不但如此，還味道甜美而無臭味。

無獨有偶地，石川縣也有一道以帆立貝的殼做為鍋具的鄉土料理「魚汁貝燒」（いしるの貝焼き），多以當地捕獲的沙丁魚或鯖魚製作。而富山灣内浦地區的小木港和宇出津港還會以捕獲的烏賊内臟做成魚露，為能登半島的特產之一。前者稱之為いしる，後者則叫いしり，以此來分別。這裡的いしる，與秋田的塩魚汁和玉筋魚醬油（いかなご醤油）並稱為日本三大魚露，被做為醬油的替代品使用。

而在秋田縣南部的山區雖然沒有海鮮，卻也家家戶戶準備了大貝殼當鍋子。而其主要食材則是白菜、蔥和其它冬季蔬菜，然後以味噌來調味。此外，還會加雞肉和豬肉，被稱為「肉貝燒」（肉かやき）。

福島料理

小汁（こづゆ）

会津 身知らず（東京都港区新橋4－11－6 植木ビル1Ｆ）

之前在家做了這道福島縣會津地方的鄉土料理，我弟拍了下來，傳給他日本出生於福島的學妹看，結果他學妹開玩笑說我可以嫁人了。這道小汁，在福島縣西部的會津地方，不管是過年或是婚喪喜慶都一定會用來招待客人。

說到會津，我們可能會想到以前由綾瀨遙主演的NHK大河劇《八重之櫻》。由於在戊辰戰爭中，會津藩與奧羽越列藩同盟是舊幕府勢力，因此與以薩摩藩和長州藩為中心的明治新政府軍於1868年10～11月爆發了會津戰爭。

《八重之櫻》的女主角新島八重就是誕生於會津藩。她在會津戰爭時不但將頭髮剪短並穿起男裝，還在若松城籠城戰中使用自己的史賓塞式步槍對抗新政府軍。福島縣由西向東分為「會津」、「中通」、「濱通」三個區域，而會津處於最為內陸的部份，也因此，由於難以取得新鮮的海產，小汁的食材中，海鮮所使用的是乾貨，而其中的靈魂就是帆立貝的貝柱。

在江戶時代，這些乾貨會被當時活躍於日本海海運的北前船，從北海道運至新潟港。當時這些近江商人從北海道進貨之後，會在日本海的各大港口停靠做生意，最後再回到大阪。這些貨品被運到新潟港後，會再轉內陸航運的平田舟，經由阿賀川，運到會津藩西部的玄關，川湊和津川。

根據被居酒屋通太田和彦先生的日本居酒屋十選中，東北唯一入選的名店「会津居酒屋・郷土料理 籠太」老闆鈴木真也先生的說法，小汁可以簡單被定義為用貝柱的高湯所做的湯品。

做法是直接用泡發乾貝柱的水為煮汁，除了原本的貝柱外，再加里芋、紅蘿蔔、香菇、黑木耳、蒟蒻絲、銀杏、四季豆等一起煮好後加入豆麩，最後以日本酒和醬油略為調味即可。這種有著豐富食材的豪華料理，在會津有著給客人「想再來幾碗都沒問題」的習慣，顯現出會津人對客人的款待之心。

小汁在青森縣以白蘿蔔、紅蘿蔔、牛蒡等根菜為主體，還有蕨菜、凍豆腐、炸豆皮、蒟蒻等食材，以昆布高湯煮成，再以味噌調味的「粥汁」（けの汁／けのしる）；山形縣以當地一種叫醜黑眼豆（おかめささぎ）為主要食材，再與里芋、蒟蒻、紅蘿蔔、乾香菇與香菇水煮成的「粒粒煮」（つぶつぶ煮）；用做菜時剩下的紅蘿蔔、里芋、香菇、蒟蒻和炸豆皮，用麻油炒過後，再加高湯煮成的「能平汁」（のっぺい汁）等，都源自於從中國大陸傳到日本的精進料理，一種叫「雲片」（うんぺん）的普茶料理（ふちゃりょうり）。

江戶時代初期1654年的時候，中國福建省禪僧隱元隆琦來到日本，並於1661年，在當時的山城國宇治（京都府宇治市）開設了萬福寺，成了日本三大禪宗之一的黄檗宗的開山祖師開祖。普茶料理便是由他所帶來，在法事和唸完佛後，提供給大家（普）配茶的齋菜。

之所以被稱為雲片，是因為做法是將切片的蔬菜用麻油炒過後，再加入葛粉。在江戶時代初期，在日本還沒有用油來炒和炸的料理方式，因此會用炒的正是也因為做法由中國所傳入的。後來，小汁成了會津藩的武家料理，到明治時代才慢慢地普及於一般家庭。

群馬料理

荷蘭可樂餅（オランダコロッケ）

このむ（東京都港区白金2－1－5）

荷蘭可樂餅是群馬縣高崎市的B級美食。高崎市自古就是交通要衝。江戶時代中山道與三國街道的交會點，也是當時高崎藩的城下町和中山道69次中，規模第四大的宿場町。

高崎市還有的特點，就是自民黨的政治人物特別多，光是首相就出了任期為1976到1978年的日本第67任首相福田赳夫；任期從1982年到1987年，第71、72和73任首相中曾根康弘。而福田赳夫的長子福田康夫，則在2007到2008年當了第91任日本首相，與其父是日本唯一父子都當過首相的。也因此，高崎市又被稱為自民王國（じみんおうこく）。

源自於croquette這道以馬鈴薯泥混合絞肉與麵包粉和其它調味料的，作為法國料理配菜的可樂餅，是日本大正時代晚期到昭和時代初期，洋食大眾化過程中最為深入與普及於民間，與炸豬排、咖哩飯並稱大正三大洋食之一。

如果按照形狀來分的話，又可分為米袋形、橢圓形與逗號形（其它關於可樂餅的細節可參考《百年飯桌》），而高崎荷蘭可樂餅則是在2000年慶祝高崎市建市100周年的時候，由當地肉店「平井精肉店」所研發出來的，在馬鈴薯泥中包入起司和培根，再油炸而成的米袋形可樂餅。

自此之後，當地民眾都熱切希望能夠再吃到這種可樂餅，於是製作和販賣這種可樂餅的店家變得越來越多，加上住在高崎市的日本小說家絲山秋子在2007年的隨筆集《高崎可樂餅吃透透》的介紹，使得荷蘭可樂餅逐漸成為了當地的代表性美食。

但是，這種可樂餅為什麼要叫做荷蘭可樂餅呢？這是因為2000年不但是高崎市建市100周年，也是日本與荷蘭建交400周年，所以高崎市當時還舉辦了「荷蘭王室展」因此以此為名目，冠上了荷蘭之名。

不過這荷蘭之名，還曾經發生了件讓「平井精肉店」的第三代店主平井浩明永遠忘不了的事。在2010年世界盃足球賽時，有一場是日本對上荷蘭。而那天，他們店連開都還沒開，外頭就已經是大排長龍了。因為那時不知從哪開始傳著「吃掉荷蘭可樂餅就能贏荷蘭」這句話，結果，平井浩明那天做可樂餅就沒停過，連上廁所或喝東西的時間都沒有。那天最後賣出了2000個荷蘭可樂餅，但日本還是以0：1敗給了荷蘭。

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本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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