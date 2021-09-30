吃遍東京港區名店全攻略（四）：六本木從軍隊之町、美國之町，搖身一變成為年輕人之町

從明治時代開始，六本木就是日本陸軍第一和第三連隊的駐紮地，從而發展成陸軍軍人所居住的區域。現在位於乃木坂的國立新美術館的入口處，就有著舊步兵第三連隊的軍營模型。而現在的東京中城（東京ミッドタウン／Tokyo Midtown，後文介紹），則是當時大日本帝國陸軍第一連隊的駐紮地。

這兩個陸軍連隊，也正是發生於昭和11年（1936），日本陸軍的部分「皇道派」青年軍官與士兵對政府及軍方高級成員中的「統制派」進行刺殺的2・26事件之主要成員。既然六本木當時是做為軍隊的用地，可以想見，當時這裡不但不是鬧區，而且也沒有什麼居民，因此才能給予軍隊如此龐大的用地。

而在江戶時代，六本木則完全是個鄉村。元祿時期（1688～1704）的俳句詩人，松尾芭蕉的弟子服部嵐雪，從曾描述當時的六本木總是聽到老鷹的悲鳴聲與蟬鳴。就算是到了明治初年，這裡還是有著田野的氣息。到一直到甲午與日俄戰爭之後，六本木才染上了軍事重鎮的色彩。

而在昭和20年8月15日日本投降後，美軍便順理成章地接收了這些軍事設施，並建立了被稱為「哈迪軍營」（ハーディー・バラックス／Hardy Barracks，這個名稱是為紀念1950年7月1日韓戰的任務行動中，一場飛機事故20名死者之一的「埃爾默・哈迪伍長」）的美軍基地。

這個美軍基地現在則是赤坂新聞中心（Akasaka Press Center／赤坂プレスセンター），是東京23區內唯一一座駐日美軍基地。而那時被美軍佔領下的日本的六本木，由於美國人非常地多，因此被稱為「東京租界」。也因為這樣，六本木逐漸開了以美國人對象的商店與餐廳。其後附近又開設多間電視台，加上這裡本來外國使館就多，於是這裡便演變成酒吧、舞廳等夜店林立的鬧區。

1961年，日本料理「瀬里奈」最早在此創業，販售高級的神戶牛與螃蟹料理，直到現在（瀬里奈 本店 （せりな）：東京都港区六本木3－12－2）。

1963年創業的「香妃園」則是中華料理，就開在「瀬里奈」對面棟的 2樓，燉雞麵是其招牌料理。從開幕之後，這裡就是各大電視台、廣告公司和從事其它大眾媒體的從業員與藝人深夜流連於六本木的「御用」餐廳，其菜色多達200種，營業時間則是直到凌晨四點（東京都港区六本木3－8－15瀬里奈ビレッジ2F）。

而早在昭和19年（1944）就在六本木開業的義大利餐廳「安東尼奧」（アントニオ），則是在昭和60年（1985）搬到了南青山的現址，第一代老闆Antonio Cancemi，於校長為墨索里尼的料理學校畢業後，就指派給了前義大利海軍司令官做為廚師。

所以我們可以發現，在這些六本木的餐廳老店中，只有「安東尼奧」是在日本二戰戰敗前就開了的。這是因為那時日本與義大利是同盟國，因此他隨著他的老闆由義大利來到盟國日本。現在「安東尼奧」則由第二代和第三代延續的他的理念，繼續經營著這家餐廳（Ristorante Italiano ANTONIO'S & ANTONIO'S DELI：港区南青山 7－3－6 南青山HYビル 1F）。

隨著1952年《舊金山對日和約》的簽定與1953年韓戰的停戰，日本逐漸由戰後的蕭條與混亂中走出，而美軍的佔領也告一段落。美軍走了，原先在六本木開的那些專門針對美軍做生意的商家、餐廳、酒吧和夜店，也隨之被年輕的哈美族擁入。

他們曾經在戰後邊追的美軍吉普車後面，邊跑邊說「Give me chocolate」現在，他們則是穿著夏威夷衫，戴著太陽眼鏡，以美式風格走在時代的先端，流連於夜色朦朧的六本木街頭。

1958年12月23日，東京鐵塔落成，六本木成了「離世界第一高塔最近的町」，更是吸引了全日本年輕人的目光。1959年之後，「六本木族」出現了。昭和36（1961）年，渡邊麻理（渡辺マリ）的歌〈東京動動趴女〉（東京ドドンパ娘）大賣後，更是吸引了愛跳舞的年輕男女湧入六本木（「動動趴」（ドドンパ）是美軍佔領日本期間，由菲律賓傳入的一種曼波舞曲）。

昭和39年（1964）的東京奧運會之後，隨著地下鐵日比谷線的開通，加上都電和巴士，鄰近銀座又可以在澀谷轉乘的六本木更進一步地成為了年輕人集結之處。整個1970年代，迪士可舞廳一家又一家地開。到了1980年代的泡沫經濟時期，以當時地上10層，地下2層樓的六本木廣場大樓（六本木スクエアビル）為中心，共有數10間迪士可舞廳。

後來，隨著泡沫經濟的崩壞，在1990年代的時候許多這裡的迪士可舞廳紛紛倒閉，取而代之的是卡拉OK與日式小酒店キャバクラ，六本木廣場大樓也在2007年，由於已經老朽，再加上再開發計劃必須拆掉而封館。

以前比較常住在新宿時，其實因為去六本木還是要轉車，所以還是沒那麼方便，直到都營大江戶線於2000年（平成12年）12月12日全線開通後，才能從新宿直達六本木。現在要去六本木，除了有最早開通的日比谷線外，還可以坐南北線到麻布十番佔站或六本木一丁目站，坐千代田線到乃木坂，以及坐都營大江戶線到六本木站或麻布十番站。

那麼，現在的六本木呢？從軍隊之町、美國之町，到年輕人之町，六本木還有什麼新的樣貌？

要這樣說起來的話，那就是六本木突然多了好多美術館和藝廊了，而這些美術館和藝廊的出現，則與兩棟最新在六本木登場的建築物有關。一是2003年（平成15年）開業的六本木之丘（六本木ヒルズ／ろっぽんぎヒルズ／Roppongi Hills），一是2007年（平成19年）建成的東京中城（東京ミッドタウン／とうきょうミッドタウン／Tokyo Midtown）。

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六本木之丘

位於六本木的六丁目，高238層的六本木之丘為六本木帶來的不只是一個超高層建築，也帶了了美術館、兩百多間餐廳、電影院、電視台、大飯店、觀景台，和集合住宅。而這裡的集合住宅由於住的多是企業家與藝人，因此被稱為丘之族（ヒルズ族／ヒルズぞく），我就曾經在吃完晚餐後，在這看到正在慢跑著迎面而來的小栗旬。

六本木之丘的集合住宅有A、B、C、D等4棟，住在這的企業家包括前活力門（livedoor）執行長堀江貴文、樂天株式會社的創建者與執行長三木谷浩史、創立日本受到歡迎的免費視頻網站GYAO的USEN集團董事長宇野康秀、創立了六本木傳奇舞廳茱莉安娜東京（ジュリアナ東京）的日本最大護理服務公司Comsn前會長折口雅博。藝人則有濱崎步和堂本光一。

除了集合住宅外，六本木之丘還包括了做為核心的超高層建築六本木之丘森大樓（六本木ヒルズ森タワー／ろっぽんぎヒルズもりタワー／Roppongi Hills Mori Tower）、東京君悅酒店、朝日電視台，和東寶電影院（TOHOシネマズ）。其中的森大樓低層部分為購物中心，中層是辦公樓，高層則有著美術館構成的森美術館與森展演中心。52層與頂樓處則是海拔270公尺的東京都最高觀景台。

六本木之丘在日本江戶時代時，曾是長府毛利家的宅第（長州藩支藩的長門府中藩），前文所談的乃木希典就是因為是長府籓人，所以誕生於此。

到了明治時代，這裡則是成為日本著名法律學者增島六一郎（中央大學的前身英吉利法律學校的創立者之一與第一任校長）的宅邸。在二戰時被燒毀後，於1952年建為Nikka Whisky的工廠。後來則是變成了日本教育電視台（現在的朝日電視台）的用地。

最後，我們來看看這裡有哪些好餐廳。

在日本料理的部份，有本店在人形町，預約困難的燒肉店「焼肉赤身にくがとう」；從秋田直送食材與日本酒的「麻布 久徳」；用關西風直接燒烤鰻魚，六本木之丘唯一的一間鰻魚專門店「鰻處 黒長堂」；明治4年（1871）於三重縣桑名市創立，松阪牛壽喜燒與涮涮鍋專賣店「柿安 花れ」。

壽司的話，小野二郎次子小野隆士則是在這開了「鮨數寄屋橋次郎（鮨すきやばし 次郎）的六本木店；另外，來自金澤的壽司「鮨美津川」（鮨 みつ川） ，曾在《米其林指南富山・石川（金澤）2016特別版》中得到一星。

曾在銀座和大阪的「久兵衛」修業6年，還去了德國浪漫主義詩人海因里希・海涅的故鄉杜塞道夫的店主光川浩司，親自由金澤帶的日本海的紅喉、香箱蟹，以及其他金澤港的新鮮食材來到了六本木，並積極地使用來自豐洲市場的食材。

曾在「山之飯店」與「天麩羅近藤」修業過的佐藤啟太料理長，在在此以冰見和三浦漁港直送的海鮮，掌管著天麩羅店「天蒼々」；「吉澤」（よし澤）是分別在東京與京都修業的吉澤定久先生，2010年開了「銀座一二岐」（ぎんざ一二岐），並獲得米其林一星後所開的第二間京料理店。

「鳥丘」（鳥おか）則是位於目黑的米其林一星，超難預約燒鳥店「雞四季」（鳥しき）的分店；「豬排 豚組食堂」（とんかつ 豚組食堂）由西麻布炸豬排名店「豚組」一手打造，使用千葉縣的椿豬與長野縣的幻豬等精挑細選的日本品牌豬；蕎賣麵的話有「增田屋」（霞町 蕎麦処 ますだ屋）和「蕎麦前 山都」兩間；鐵板燒有「欅坂」（けやき坂）和「六本木 鵜飼亭」（六本木うかい亭）；還有賣炸串的「串之坊」等其它日本料理。

中菜有來自上海的「南祥饅頭店」；提供北京烤鴨的「中國屋」（チャイナルーム）；美式裝潢的「黃金虎」（中国料理 ゴールデンタイガー）；1987年誕生於橫濱的「梅蘭」；現代中國VERT（モダンチャイニーズ ヴェール）；以及「老四川 飄香小院」。

法國菜的部份，有主廚為關谷健一朗先生的侯布雄L'ATELIER de Joël Robuchon；主廚為望月良一先生的，來自紐約的新式法國菜，得到紐約時報四星評鑑的Jean－Georges東京店，而這間Jean－Georges Tokyo（ジャン・ジョルジュ トウキョウ）也獲得了米其林一星的評鑑。

KENZO ESTATE WINERY是一間2010年於美國西岸的那帕郡的酒莊，從栽培釀造和裝瓶都是100%自家製作。想吃義大利菜的話，OBICÀ MOZZARELLA BAR（オービカ モッツァレラバー）可是全日本第一間用水牛奶做的莫札瑞拉起司專賣店，每周3次由義大利空運來日。其它還有好多店無法一一介紹，但現在讓我們來看看東京中城。

東京中城

上次來這，是和弟弟還有他學妹約在門口，因為晚餐要吃的燒肉敘敘苑就在東京中城對面。2007年3月落成的東京中城高度為248公尺，超越了六本木新城的森大廈和東京都廳舍，是東京都內最高的建築物。

東京中城的45～53樓是「東京麗思卡爾頓飯店」（The Ritz－Carlton Tokyo）。另外還有飲料製造商三得利社長佐治敬三在1961年，於千代田區丸之內皇宮大廈開設三得利美術館，2007年的時候從赤坂搬至此。

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