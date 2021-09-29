吃遍東京港區名店全攻略（三）：東京鐵塔所在地，以及時尚的青山、赤坂、六本木不夜城

芝、增上寺與東京鐵塔（しば）

「芝」（しば）是東京鐵塔的所在地，位於港區的東半部，與麻布、赤坂、四谷、牛込、小石川、本鄉都屬於「山之手」（山の手／やまのて）區域。在這裡我們趁機會來介紹一下東京被分為最大的兩個區域，一個就是山之手，另一個就是下町。

很多讀者應該都看過日本作家池井戶潤原著，2015年由TBS電視台翻拍為連續劇，由阿部寬主演的《下町火箭》（下町ロケット／したまちロケット），也常聽到下町風情之類的描述。

在東京，「山之手」與「下町」是自江戶時代以來，就將江戶／東京的風土民情一分為二的一個區分，「山之手」是優雅的，而「下町」是直爽的；「山之手」是高級的，而「下町」是庶民的這樣的印象，深深烙印在東京人的心中。不過，這樣的劃分卻並非是自然形成，而是人為的。

東京的地勢是由東北部的武藏野台地往西南越來越低，而比較高的山區或靠近山的地區就被稱為山之手，下町指的則是位於下方、面積廣大的町，也就是江戶川、荒川等河川匯流於東京灣，由泥沙堆積而成的，稱為東京低地，包括淺草、神田、日本橋、本所、深川等地的三角洲。

由於江戶時代幕府在推動江戶的造町計劃時，為了準備寬廣的空間給來自各地的武家建造宅邸，於是便把山之手劃給了武家，而讓商人和工匠們集中居住在下町。進入明治時代後，這樣的劃分依然維持著，居住在山之手的，都是官僚政治家和軍人等上流階層，下町則依然是商人和工匠的居住地。久而久之，山之手與下町便發展與承襲了各自不同的特質。

以現在東京的行政區劃分來看的話，山之手包括了千代田區西部、新宿區東部、港區、文京區。而在大正12年（1923）的關東大地震後，出現的在豐島區、中野區、杉並區、世田谷區、大田區等新興住宅區，也被認為屬於山之手區域。而下町則包括了中央區、千代田區東部、江東區、墨田區一帶，並在關東大地震後，隨著災民的移入，擴大至葛飾區、足立區和江戶川區。

昭和33（1958）年，由有著「塔博士」之稱的日本耐震構造之父內藤多仲所設計的東京鐵塔，在港區芝的芝公園完工了。

內藤多仲博士於留學美國時，由於受到拿掉隔板而導致行李箱壞掉的經驗，以及船隻結構所得到的啟發，研究後發明了剪力牆結構計算理論。先後設計了1954年完工的名古屋電視塔、1956年的第二代通天閣、1957年的別府塔、札幌電視塔，以及1964年完工的博多港塔，加上東京鐵塔，被稱為「日本高塔六兄弟」。

東京鐵塔矗立於一個公園之中，這個公園叫做芝公園。芝公園在1873年（明治6年）開園，上野恩賜公園在1876年開園，兩者都是東京歷史最久的公園。

但其實，這兩個公園原本都是江戶時代重要寺廟周圍的綠地，前者為增上寺（ぞうじょうじ），後者是寛永寺（かんえいじ），而且兩者都是為了封住江戶的鬼門而興建，還都是歷代將軍的菩提寺（供奉祖先牌位的寺廟），埋藏著歷代將軍的遺骨。

不過，由於在戊辰戰爭江戶無血開城後，駐守上野的幕府軍彰義隊堅守寬永寺，在新政府軍的猛烈進攻下，寬永寺內超過半數的建築物都毀於一旦，因此榮光不在。而增上寺的規模雖不及寬永寺，但只有寺內的五重塔與德川家靈廟在二戰時燒毀。

芝浦（しばうら）

靠東京灣的東面為芝浦，意為芝之浦，指芝一帶的海灣，從新橋坐百合海歐號去台場的話一定會經過。江戶時代，在芝浦所捕到的魚獲被稱為芝餚（しばざかな），在江戶十分受到歡迎。

天保10年4月1日（1839年5月13日）出生的落語家三遊亭圓朝所創作，後來被三代目桂三木助所改編的落語段子《芝浜》（芝濱、しばはま），說的就是發生在芝浦海岸的故事。

內容描述主人公阿熊在芝濱撿到一個裝有48兩的銀子的破舊錢包。於宴客後大醉一場，醒來後，其妻子卻表示從來沒有什麼錢包。阿熊也只好認定那不過是一場夢。在失望之餘，只好振作起來工作還債，並痛下決心把酒戒了，憑著自身的努力與天賦，成為了成功的商人，也還完所有的債務。

這時，他的妻子才拿出那個當初那個破舊的錢包。原來，當時他的妻子擔心，以他原本的個性，一定又會將錢花光，繼續過著負債累累的生活。阿熊聽了，驚訝萬分，卻也向妻子表示，雖然很辛苦，但也喜歡上為了生活努力付出的感覺，而這一切都多虧了妻子當初的謊言。妻子為阿熊斟酒，阿熊三度舉起酒杯，猶豫許久又輕輕放下，並說了一句：「不要又是一場夢吧。」

此外，這裡也是東芝總公司的所在地。而其中的芝，指的正是1895年由田中久重所創立，其繼承人田中大吉於1882年將其定名為田中製造所，後來又在1904年在此基礎上所成立的「芝浦製作所株式會社」。

1939年，由藤崗市助和三吉正一於1890年，在東京創立的日本第一家製作白熱電燈泡檯燈的公司「東京電器」，與芝浦製作所正式合併成為「東京芝浦電氣株式會社」，後來在1984年，以原兩家公司的開頭字，開始以「東芝」做為其新品牌的名稱。

青山（あおやま）

青山與其臨近的原宿和表參道並列為東京最為時尚的區域，匯聚了包括川久保鈴所設計的コム・デ・ギャルソン（COMME des GARÇONS）與山本耀司等世界知名時裝品牌的商店。

而這裡之所以叫青山，則是因為德川家康重臣青山家在此建立廣大的江戶藩邸下屋敷（類似於現在的別墅）。1953年（昭和28年）在青山所開的「紀之國屋」（紀ノ国屋／きのくにや），則是日本的第一間超市。

赤坂（あかさか）

駐日美國大使館和加拿大大使館都位於赤坂，這裡同時也是TBS電視台（株式会社東京放送ホールディングス／かぶしきかいしゃとうきょうほうそうホールディングス）總公司的所在地。

上次東京奧運時，這裡周遭原本的皇族用地，被陸續改建成新大谷、赤坂王子、新日本、希爾頓等飯店群，成了外國觀光客的指定下榻處。有歐美企業、大使館駐員與空服員入住，使得餐廳、夜店的外國遊客絡繹不絕，加上出入TBS、唱片公司的藝人、模特兒也在此活動，讓本地成為與銀座並列的鬧區。

赤坂從1567年開始有人居住，不過那時不叫赤坂，而叫人繼村，要一直到江戶時代初期，才被稱為赤坂。而之所以叫赤坂，則有二說，一是因為現在迎賓館赤坂離宮周遭長滿了茜草（あかね），而被稱為「赤根（あかね）山」，而由於這裡是要爬上赤根山的坡道，於是就被稱為赤坂了。而另外一說，則是因為這裡的土壤由於為關東壤土層，鐵份含量高而呈赤色，因此得名。

六本木（ろっぽんぎ）

終於來到了六本木這個不夜城。年輕的時候總在這喝到快天亮才坐計程車回去，那是茱莉安娜的時代，穿著時髦而輕涼的年輕女性在周末夜解放自己，跳著同樣的舞步。我也曾在六本木交叉點遇到Luke，1990年代日本知名舞團ZOO的成員之一，那時台灣跳街舞的小孩很多都有學他們的舞步。

Gaspanic前些年歇業了，那棟在巷子裡兩層樓的酒吧兼舞廳因為酒不貴而總是爆滿。對面巷子走到底的Hard Rock Tokyo屹立不搖，巷口這些年也開了磯丸水產。喝大多的話這裡我喜歡去麵匠竹虎吃醬油味拉麵，或是再往前走幾步的土耳其人開的小餐館吃kebap。

總之，六本木的故事說不完，而且有著吃不完的高級料理。想吃日本料理的話有松川，法國菜有SUGALABO和EQUATEUR（エクアトゥール），鳥さわ22是燒鳥名店，USHIGORO S. NISHIAZABU （ウシゴロ エス）給你出神入化的高級燒肉饗宴。

只可惜我在寫這篇的時候，發現我之前在《壽喜燒之兵法》中提過的那間從六本木ヒルズ往西麻布方向走大約10幾分鐘，位於「江戸前鮓 すし通」隔壁，用來烤的食材都是熊肉、鹿肉、雉雞、山豬肉這些平常比較難得吃得到的食材的爐端燒「またぎ」竟然已經閉店了，很是可惜。不過這裡雖然如此新潮食尚，還是有1875年創業的專賣豆皮壽司的老店「六本木 おつな寿司」。

這裡一開始的餐廳，就是以外國人為對象開的，畢竟，這裡可是日本二戰戰敗後，一窩蜂來了一群美軍的地方。美軍之所以湧入佔領六本木那麼多地方，原因讓很多人意想不到，因為，我們現在認識的這個六本木，以前竟然是大日本帝國陸軍的軍事重鎮。

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本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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