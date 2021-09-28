吃遍東京港區名店全攻略（二）：港區眾多的「坂道」，流傳著各自的傳奇故事

伊皿子坂

接下來我們來看港區芝地區的坂。首先比較有趣的先看到「伊皿子坂」（いさらござか），這個名稱來自於約1600年從當時明朝的中國來日歸化的「明人」。

當時住在這的明國人是個叫王三官的醫生，大家因為他是外國人而叫他「エビス」，但是原本應該叫做「伊皿子」（いんべいす），後來大家忘了怎麼發音，就唸成「いさらご」了。

以前可以看到一望無際江戶灣的伊皿子坂入口，有著被稱為江戶三箇寺（えどさんかじ，青松寺、總泉寺、泉岳寺）之一的泉岳寺，坡頂則是另外一個叫魚籃坂（ぎょらんざか）的斜坡。此外，由於東京齒科大學的前身，高山齒科醫學院正是在此所創立，因此在坡上的伊皿子路口，還有著「歯科医学教育発祥之地」的石碑。

蛇坂

蛇坂（へびざか）在青森縣上北郡區戶町、東京都的北區、橫濱市的南區，以及大阪府的天王寺區都有，大抵都是附近的草叢有蛇出沒而得名。港區的蛇坂旁則是安全寺坂（あんぜんじざか），不過卻因為安珍清姫傳説（あんちんきよひめでんせつ）的聯想，而常被誤稱為「安珍坂」。

那是個醍醐天皇時期紀州道成寺的傳說，說的是延長6年（928年）夏天，由奥州白河到熊野參拜，年輕而俊美的僧人安珍，受到他在紀伊國寄宿家中主人，年僅13歲女兒清姬的愛慕。安珍哄騙清姬，等他去熊野參拜完畢就回來與她成婚。當清姬知道自己被安珍欺騙後一路追趕安珍，並化身成蛇，將躲藏在道成寺之鐘裡的安珍燒死的故事。

而這個安全寺坂，則是因為江戶時期的寛永元年（1624年）在此所創建的安全寺而得名。

其它還有因為以前周遭中桑樹而得名的桑原坂、種植石榴樹而得名的柘榴坂、以前可以從波上看到芝浦的海浪的潮見坂。由於平安時代武將源賴光四天王之一的渡邊綱在此出生得名的綱坂、渡邊綱小時候被老婦人牽過來（手を引く）而得名的綱の手引き坂。

由於古代的朝聖者高野聖開了這條路而得名的聖坂、以前周遭是洞村的洞坂、以前以螢火蟲出名的名光坂，以及桂坂、江戶見坂、三光坂、蜀江坂、神明坂、天神坂、永井坂、日東坂、日向坂。

芋洗坂

麻布地區的芋洗坂（いもあらいざか），為六本木五、六丁目之間，長約170公尺的坡道。芋洗坂的入口是在六本木通與外苑東通交會的「六本木交差点」的喫茶店「杏仁」（アマンド）左側。提到這間喫茶店，不得不多介紹一下，因為它不但是年輕人最喜歡約在六本木碰面的地點，更是一間從日本戰後，就一直屹立不搖到現在的甜點、紅茶和咖啡的專賣店。

「杏仁」於1946年（昭和21年）誕生於二戰日本戰敗後的新橋，而其甜點與咖啡、紅茶等物資則是由當時的黑市取得。不過雖然現在這個店名因為用片假名寫做アマンド，因此現在都當做是英文的almond。不過根據本店官網的說法，一開始取的是甜品（甘物）的甘人（＝あまんど）的發音。

到了1949年，為了展現出復興中的日本一片光明的心情，「杏仁」決定以粉紅色為基調，在東京各處開店。於是，1949年在有樂町開店的「杏仁」，便以其內裝與產品包裝，掀起了一陣「杏仁粉紅」旋風。

1968年，這間位於六本木的「杏仁」開店後，便吸引了許多在六本木等人或是剛喝完酒的人，在這吃蛋糕、喝咖啡來打發時間，還出現了「約人碰面在杏仁」、「杏仁前等」的流行語，帶起了一個時代的風潮。而現在的六本木店也於2014年改裝之後，繼續在芋洗坂旁，看著一代又一代的日本年輕人走過。

至於芋洗坂之名，則與江戶時代在此門庭若市的許多「芋問屋」有關。日本的「芋」指的不是台灣所說的芋頭，而是在1600年代由中國經沖繩傳到當時的薩摩的「薩摩芋」，也就是地瓜。在描述江戶庶民的《東都歳事記》一書中，就紀錄並畫下了當時這裡「芋問屋」的霸主「八里半」的招牌以及來買地瓜的人盛況。

那麼，芋洗坂的芋指的是地瓜，那洗指的自然就是洗地瓜。以前，在芋洗坂往下走的右手邊的朝日神社旁，有著非常潔淨的湧水，因此在芋問屋買了地瓜的人，都會將買的地瓜拿來這兒洗，因此久而久之這裡就被叫做芋洗坂了。

不過關於芋洗坂名稱的由於還有另外一種板本，不過就沒那麼清新沁涼了。原來，日本古代會用「芋」來指稱天花，而「芋洗」指的則是染上天花時，去和神明許願，用水把天花洗去的意思。也就是說，各地的芋洗坂，指的都是供奉「疱瘡神」（ほうそうがみ）旁的坡道。不過六本木的芋洗坂上的朝日神社，所供奉的並非疱瘡神，所以還是洗地瓜的版本比較可信。

饂飩坂

從芋洗坂往下坡走，走到一個交叉口左側有一間叫「油屋」（あぶらや）的居酒屋的路口（右手邊則是系出紐約Peter Luger Steak House，連續9年被《查氏餐館調查》〔The Zagat Survey〕評為最佳牛排屋的Empire Steak House首間海外分店）與芋洗坂匯流的則是「饂飩坂」（うどんざか）。這是因為一直到天明年間末期（1788），一位叫松屋伊兵衛的人一直在這開烏龍麵店，所以才被稱為饂飩坂。

木下坂、南部坂、有栖川宮記念公園

南麻布有個東京都心少有的，幽雅清靜的都市公園「有栖川宮記念公園」（ありすがわのみやきねんこうえん）。這個公園原本是日本皇族有栖川宮威仁親王的御用地，後來捐給了東京都做為公園用地，於1934年開園。這個公園為東側為高地，並往西南的低地傾斜的地形，並被木下坂和南部坂兩個斜坡包圍著，內有東京都立圖書館，周圍則走德國大使館與駐日歐盟代表處。

港區之虎之門、新橋、芝、青山、赤坂、六本木、麻布與白金台

現在的港區是1947年（昭和22年）的時候，由當時的芝區、麻布區、和赤坂區合併而成。這裡的虎之門、新橋、芝等辦公大樓林立，青山、赤坂、六本木則是繁華與時尚的代表，麻布與白金台則是住宅區。

虎之門（虎ノ門／とらのもん）

其中的虎之門位於港區北部、芝地區的北端，江戶時代叫西久保，當時為武家地與寺社地。之所以被稱為虎之門，是因為以前江戶城的外護城河，有著青龍、白虎、朱雀、玄武等四獸神，分別鎮守東西南北的城門，而虎之門正是位於江戶城的西側。

現在的虎之門以法律事務所的密集度而聞名，而日本煙草公司JT與CNN的日本分社也位於虎之門。其代表性建築物「虎之門之丘」（虎ノ門ヒルズ／とらのもんヒルズ），是以東京「六本木之丘」都市更新案聞名，另外還有表參道之丘、上海環球金融中心、上海恒生銀行大廈的日本地產開發商森大廈公司（森ビル株式会社／もりビル）所開發興建，並於2014年（平成26年）落成的最新作品。

由森太吉郎森大廈公司，其家族原本在東京芝地區的田村町（今 東京港區西新橋）經營米店，後來在1955年成立了「森不動產」後，隔年4月完成「西新橋2森大廈」（西新橋2森ビル），1957年11月又完成了「西新橋1森大廈」（西新橋1森ビル），並且在1959年6月成立了現在的森大廈公司，在新橋一帶興建出租辦公大樓，並以「第○○森大廈」（第○○森ビル）的編號方式為這些大樓命名。

新橋（しんばし）

新橋為日本鐵路的發祥地，這是因為1872年（明治5年），新橋站開業，1882年（明治15年）由此通往日本橋的日本首條馬車鐵道開通。

新橋之名來自於橫跨汐留川（新橋川）的東海道之橋（現在銀座八丁目交差點周邊），1710年（寶永7年）建了芝口御門後，改稱為「芝口御門橋」，1724年（享保9年）由於門被大火燒毀，由於之後沒有重建門，因而重新命名為新橋。現在的新橋則是與丸之內、品川相連，是以上班族之街而聞名，辦公室林立的繁華商業區。

而鄰近銀座的新橋更是美食天堂，除了臨近鐵道橋下上班族最愛去喝個兩杯的燒鳥店外，更是名店林立，包括懷石料理「新橋 星野」（新ばし 星野）、東京超人氣高級四川料理「趙楊」、法國料理「レストラン ラ フィネス 」（Restaurant La FinS）、江戶前壽司「新ばし しみづ」與「第三春美鮨」、燒肉老店「正泰苑」等。

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本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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