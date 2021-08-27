Ivacy VPN限時特價1折，超過黑五限時折扣：Netflix跨區解鎖一鍵搞定

經常使用國外服務的朋友應該都聽過VPN(Virtual Private Network)，為了解決Netflix、Amazon Prime Video影片串流、日本遊戲國際跨區鎖區問題，一勞永逸利用VPN解決已經是很平常的事情，那麼該選哪家VPN服務呢？

其實不論你選哪家的VPN服務，建議一定要趁著特價再買，效益才最高，累積價差可能每年多達幾千元。最近新加坡商的Ivacy VPN服務推出一折特價活動，五年的VPN服務只要60美元，而且每個帳號還能授權給10款裝置使用，非常超值。

登入即用、相容20種作業系統與環境

VPN服務的好壞，操作性、價格、速度、穩定性都是考量的關鍵。先從操作性來說，越簡單且能相容所有系統是最理想的。Ivacy VPN擁有超過10年的VPN經驗，且在丹麥的消費者評論網站TrustPilot上滿分5分獲得4.8分的高分紀錄。

使用時可以相容於20種系統環境，包括Windows、macOS、Android、iOS、Chrome、Firefox、Kodi、Firestick、Android TV、PlayStation 3、PlayStation 4、Xbox、Linux、Roku、Blackberry、Smart TV、Openelec、Router、Edge、Huawei，幾乎所有上網的裝置都能安裝。

能夠相容系統之外，易操作也是重點。Ivacy VPN只要下載對應的App或軟體，安裝完畢「只要登入」、「選擇區域」就能立刻使用VPN，不需要設定等複雜動作，讓使用上更為簡便。

使用時可以視使用環境決定安裝版本，若想讓筆電都在VPN的環境下運作，那可以選擇安裝Windows或macOS版本，不論要看片、玩遊戲都能一次搞定。如果只是想要利用瀏覽器上網或看影片時能夠跨區，那麼可以選擇安裝Chrome、Edge瀏覽器的版本即可，電腦還是可以在一般的網路下運作。

Ivacy VPN支援20種平台，從手機、電腦、電視到遊戲機都能支援。

操作有多簡單？只要安裝完軟體或App，選擇要跨的國家就立刻搞定。

手機操作也很簡單，只要安裝App後，登入並選擇位置，就能立刻開啟VPN服務。

單一帳號10個裝置和最快的VPN服務

Ivacy VPN在全球各地超過100個國家擁有3500台伺服器，目前透過服務，可選擇的VPN高達64個國家，除了國家也能以城市做為目標，像是美國就多達11個城市可做為VPN位址來使用，選擇非常豐富多元。

此外，在BestVPN網站的VPN速度排名中，Ivacy VPN也是名列前茅。舉例來說，美國VPN速度可達200Mbps、英國可達500Mbps、澳洲可達1000Mbps等，延遲也都在1ms至50ms不等，是連線速度非常快速、低延遲的VPN服務，搭配256 bit加密技術，保護資訊安全，兼顧速度與安全性。

比較特別的是，Ivacy VPN在連線數量方面「非常大方」，每個帳號給予10個裝置授權，能一口氣把家中手機、電腦、電視全加上VPN。至於費用方面，搭配目前一折的特價活動，五年的VPN費用只要60美元，折合新台幣約1678元，每天費用不到一元，裝置越多省越多。

VPN除了要方便外，服務好、速度快也都是關鍵。

目前Ivacy VPN特價一折，五年總共只要60美元。

VPN能跨區看片、訂購特價商品

VPN能做些什麼？最常用的就是解決跨區問題，很多串流影片、遊戲都有限制播放的國家，此時利用VPN就能繞過限制，正常看片、玩遊戲。舉例來說，Netflix與Amazon Prime Video在世界各國的播放清單都不相同，但只需要申辦一組帳號，並利用跨區的方式就能看到各國限定的影片。另外，目前台灣仍未開放訂閱Disney+，利用VPN的方式，也可以搶先訂閱並且開來看，像是星際大戰曼達洛人等影片。

通常訂閱制服務會針對各地區訂定不同的費率，如台灣版YouTube Premium訂閱費用為179元，但印度版本YouTube Premium只要139印度盧比，折合新台幣約52元，價差非常大，跨區訂閱更划算。當然，未來旅遊解禁後，透過VPN上訂房網站，不同國家往往訂房費用會差距很大，省下來的錢足夠在國外多吃幾頓美食。

經常看串流影片的人，可以直接點選軟體中的播放服務，就會直接跳轉該國播放頁面。

台灣還不能訂閱的Disney+服務，只要透過VPN就能立刻訂來看。

漫威、皮克斯、迪士尼、星際大戰全都有。

透過VPN就能快速解除區域封鎖，到各國看影片。

到了不同國家，可以看看當地熱門片單，常常會有意外的好片可以看。

以Netflix來說，每個國家訂閱費用都不相同，可以選擇便宜的地方訂閱。

除了Netflix外，國外還有許多台灣少有的串流平台，像是Amazon Prime Video就跟Netflix一樣有許多美國獨有的片單，值得挖寶。

Hulu是美國知名串流平台，上面綜合多家片商，屬於綜合娛樂頻道。

英國的BBC iPlayer內有多種影音內容，像是大型運動賽事。

abc也是美國知名頻道，透過VPN就能訂閱並觀看獨家內容。

除了電影、影集、運動賽事之外，美國的CBS提供許多新聞、脫口秀等不同類型的內容，也是台灣比較少見的影片類型。

YouTube Premium不同地區價格也不同，圖為印度當地的費用，比台灣便宜不少。

上YouTube，免費看正版NBA好簡單

除了付費訂閱Netflix、Amazon Prime Video、ESPN+等串流平台之外，還可以看正版NBA。美國NBA官方YouTube上每天都會更新五部左右的精華影片或賽事片段，不過限定美國用戶才能觀看。若是透過VPN，就能輕鬆看到這些藏在YouTube的影片。由於運動賽事的授權金非常昂貴，如果不是透過VPN，很難看到免費的正版運動賽事影像。

NBA官方YouTube上每天都有多部影片更新，而且都是有影像的精華片段。

如果在台灣看NBA官方頻道，只會看到靜態的影片，而且數個月才更新。

Ivacy VPN特價訂起來，錯過不知道還要等多久

特價不是每天都有，Ivacy VPN這次推出的活動是一折特惠，五年只要60美元，就能解決所有VPN與跨區的問題，省下的時間與心力絕對值得。如果再加上每個帳號可以授權10個裝置，就算把全家的手機、電腦、電視都掛上VPN也只要一個帳號，非常划算。

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