精選Marvel與DC七部超級英雄電影，學習片中英文關鍵字

超級英雄電影之所以會吸引人，在於英雄充滿了正義感及高貴的情操。絕不向惡人低頭，無論如何都會以拯救世人為己任，不惜犧牲自己，所以往往能深入人心，感動世間。

許多英雄電影也被說是愛國情操的投射，因此許多人熱愛英雄電影，也是出於他們對自己國家的強烈認同。

這些英雄們不管有沒有超能力（superpower），即使原本是凡夫俗子或罪犯，他們都在電影中本著自己的正義之心，四處穿梭，拯救陷於苦難的人們，看著為了人們拚搏的他們，就會覺得自己有一種什麼都做得到的感覺，這是為何英雄電影會如此吸引人的緣故。

以下為各位整理了幾部精彩的英雄電影，包含兩大陣營DC和Marvel旗下不容錯過的佳作，大家有空可以去找來看看，或是進戲院觀賞喔！

Marvel英雄電影特色：Marvel的英雄個性相對比較陽光，劇情中時不時就會安排搞笑橋段，讓人捧腹大笑；故事線中強調感情的部分很多，觀眾總是不由得被帶入其中，有時笑著笑著就哭了。以下就來看看我們推薦的幾部Marvel英雄電影吧！

1. 黑寡婦 Black Widow

說到近期上映最令人矚目的英雄電影，《黑寡婦》一定會是你的首選。《黑寡婦》（Black Widow）上映於2021年，為漫威電影宇宙的第24部作品。該電影光是在上映方面就遇上了重重難關，原先訂於2020年5月上映的電影，因疫情影響而延宕至7月搭配串流平台Disney+ 才如願上映。

這部電影敘述了由史嘉蕾・喬韓森飾演的「黑寡婦」Natasha的生平故事及她成為間諜的過程。故事設定於2016年電影《美國隊長3：英雄內戰》之後，娜塔莎獨自面對接下來的危機，也同時需要正式自己的過去，讓大家對於這個《復仇者聯盟》的元老級女性成員能有更深入的了解！

widow (n.) 寡婦

spy (n.) 間諜

postpone (v.) 延期

stream (n.) 串流

Photo Credit: 《黑寡婦》

2. 復仇者聯盟系列 Avengers

要說到英雄電影的經典巔峰之作，《復仇者聯盟》系列是你絕對是你不能錯過的作品！《復仇者聯盟》系列元老第一集於2012年上映，該片成為漫威漫畫改編電影中第一部超過十億票房的電影，爾後更是順著風潮一次推出三部續集：《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《復仇者聯盟：無限之戰》及《復仇者聯盟：終局之戰》。其中終局之戰的總票房更是僅次於《阿凡達》，成為全球票房收入第二高的電影。

這個系列也培養出了很多人們心目中的「真英雄」，包括小勞勃・道尼飾演的「鋼鐵人」（Iron Man）東尼史塔克、克里斯・伊凡飾演的「美國隊長」（Captain America）、克里斯・漢斯沃飾演的「雷神索爾」（Thor）等經典英雄的活躍，都是因為這個系列而起。

漫威也因此為系列裡的眾多角色拍攝相關獨立電影跟影集，光是今年就有緋紅女巫（Scarlet Witch）及幻視（Vision）的獨立影集《汪達與幻視》（WandaVision），以及索爾的繼弟兼宿敵洛基（Loki）的獨立影集，還有上面提及的黑寡婦獨立電影也是系列作之一。

avenge (v.) 復仇

infinity (n.) 無限

iron (n.) 鋼鐵

captain (n.) 隊長

scarlet (adj.) 腥紅、深紅色的

Photo Credit: Marvel.com

3. 奇異博士 Doctor Strange

《奇異博士》於2016年上映，是漫威電影宇宙的第14部電影，主角「奇異博士」史蒂芬・史傳奇由班奈狄克・康柏拜區飾演。

劇中，史蒂芬原是一個來自紐約的世界頂級神經外科醫生，但一次車禍意外導致他雙手神經受損而無法工作。無論他多努力要尋找治療偏方，卻怎麼樣也無法治好。後來輾轉透過推薦後，他選擇到卡瑪泰姬尋找治癒的方法。

卡瑪泰姬並不是醫術多高明的地方，而是這裡的人都能使用法術。史蒂芬在這裡除了找到治療自己雙手的方法，並藉著他高強的學習力學會法術，成為頂尖的法師。

之所以會推薦這部電影，是因為在魔法元素的呈現上，這部可以說是英雄電影裡的上乘之作。此外，主角的心境變化也是這部電影值得好好觀賞的原因。這世界遠比我們想得更廣闊，就算遇到逆境，也別把自己侷限在框架裡。

nerve (n.) 神經

surgeon (n.) 外科醫生（physician是內科醫生）

sorcerer (n.) 法師、巫師

Photo Credit: 《奇異博士》

4. 黑豹 Black Panther

Wakanda Forever！這句話無疑是《黑豹》最經典也最感人也最令人印象深刻的一句話了。電影裡由查德威克・鮑斯曼飾演主角，他是一個非洲虛構國家瓦甘達的國王，第一次登場是在《美國隊長3：英雄內戰》，因為要幫死去的父親復仇而現身。

《黑豹》厲害的地方就在於它在第91屆奧斯卡獎可是一連橫掃三大獎項，創下漫威第一次奪奧斯卡的紀錄，但是可惜的，男主角查德威克於2020年8月因為癌症過世，導致接下來的《黑豹2》他只能缺席演出。但是漫威總裁也已經發表聲明表示不會找任何替代演員或是利用虛擬影像來取代查德威克，「我們會用讓查德威克感到驕傲的方式，來拍攝這部電影！」他這麼表示。

panther (n.) 豹

revenge (v.) 復仇

double (n.) 替身演員

virtual (adj.) 虛擬的

Photo Credit: 《黑豹》

DC英雄電影特色：DC的電影風格著重魔幻和黑暗色彩，常以探討社會或是人性的黑暗面為主軸，聚焦在英雄們的心靈層面、英雄氣概和個性上，而且故事線通常非常龐大。

5. 自殺突擊隊：集結 The Suicide Squad

接下來要介紹的這部也是眾所期盼的作品。《自殺突擊隊：集結》於今年暑假上映，是DC擴展宇宙的第10部作品，同時也是2016年曾造成一股熱潮的《自殺突擊隊》的續集兼系列重啟之作。

這次的電影除了上一集就出現過的幾名角色，比方說由瑪格・羅比飾演的「小丑女」哈莉・奎茵、喬爾・金納曼飾演的自殺突擊隊隊長瑞克・弗萊格等。光是從這部電影的預告片就可以看出DC這次的野心。不只角色跟演員陣容砸了重本，劇情方面更是比以往刺激，影迷千萬不要錯過！

suicide (v.) 自殺

squad (n.) 隊、班

sequel (n.) 續集

reboot (n.) 重啟

joker (n.) 小丑

Photo Credit: 《自殺突擊隊：集結》

6. 神力女超人 Wonder Woman

《神力女超人》目前有兩集，第一集於2017年上映，第二部《神力女超人 1984》則是於2020年12月上映。這部電影吸引人的賣點就是女主角，由蓋兒・加朵所飾演的「神力女超人」黛安娜，從身為一個在天堂島訓練的亞馬遜戰士，漸漸因為愛情及為了世界奮鬥的高貴情操而挺身抵抗惡勢力，最終成為拯救世界的女英雄。

我們可以從黛安娜失去所有的過程中，跟著她一起成長，看著她帥氣強大的模樣，真的會默默揚起一股崇拜。《神力女超人》帶給你滿滿的 Woman Power！

wonder (n.) 奇蹟

warrior (n.) 戰士

Amazon (n.) 【希臘神話】亞馬遜族女戰士

Photo Credit: 《神力女超人》劇照

7. 水行俠 Aquaman

《水行俠》於2018年上映，為DC擴充宇宙的第六部作品，由製作恐怖片而知名的溫子仁所執導。主角亞瑟（傑森・莫摩亞飾演）被世人稱為「水行俠」，而他的母親是海底王國亞特蘭提斯的女王，並與當時陸地上的身分燈塔看守員生下了亞瑟，因此亞瑟生來就有和海洋生物溝通的能力。

《水行俠》的劇情主要描述因為母親被處死而離開家園的水行俠，對抗其同父異母的新國王歐姆，爭奪亞特蘭提斯王國王位的故事，故事結構完整、劇情也不拖泥帶水，是DC系列裡的上乘之作。

aqua (n.) 水；水藍色

Atlantis (n.) 亞特蘭提斯

lighthouse (n.) 燈塔

execute (v.) 處死

Photo credit: 《水行俠》劇照

看完今天介紹的七部英雄電影後，是否燃起你心中的熱血了呢！心動不如馬上行動，趕緊跟著英雄的熱血，展現正義吧！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航