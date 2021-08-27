阿富汗機場炸彈攻擊美軍至少13死，犯案者是塔利班死對頭「呼羅珊伊斯蘭國」

（中央社）激進組織伊斯蘭國（IS）今天（美國時間26日）對人潮擁擠的阿富汗首都喀布爾國際機場大門和附近區域發動自殺炸彈攻擊，至少60名阿富汗人和13名美軍喪生，逾140名阿富汗人和18名美軍受傷。

路透社報導，根據美方說法，美軍殉職人數從今天稍早的12人增至13人，據信是2011年8月一架美軍直升機遭擊落釀30死以來，駐阿美軍傷亡人數最多的單一事件。

根據美聯社消息，美軍起初說有11名陸戰隊和1名海軍軍醫殉職，數小時後說有另1名軍人不治。已知18名美軍受傷，官方警告人數可能會增加。

一名因未獲授權而不具名的阿富汗官員說，至少60名阿富汗人喪生，超過140名阿富汗人受傷。

水道區域屍體成堆，血流成河

阿富汗記者拍攝的影片顯示，數十具屍體散落在機場周邊的一條河道區域，有些被拖出來，成堆屍體等待家屬指認。

一名阿富汗人告訴路透社：「我一度以為我耳膜被震破，失去聽覺。我看到屍體和屍塊在空中飛，彷彿龍捲風揚起的塑膠袋，而且到處都有傷者，男女老少皆有。水道中的一點點水都成了血水。」

兩處發生大爆炸，美方撤離行動不中斷

美國國防部發言人柯比（John Kirby）證實，發生爆炸的兩處地點分別位於機場的艾比門（Abbey Gate）以及鄰近的大亨飯店（Baron Hotel）附近。

美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）表示，機場顯然有些疏忽，讓自殺炸彈客得以如此接近機場大門。

他表示，塔利班（Taliban）一直在機場各大門外執行人員審查工作，不過尚無跡象顯示塔利班刻意放任攻擊事件發生。他說美方已要求塔利班指揮官加強機場周圍維安。

目擊者稱後來又聽到爆炸聲響，不過塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）說，有些是美軍摧毀他們設備導致的爆炸聲。

負責監督撤離行動的麥肯錫說，美國不會因發生攻擊事件而停止撤離美國公民和其他人員，班機會繼續飛離阿富汗。麥肯錫表示，約有5000人在停機坪等待班機。

伊斯蘭國宣稱犯案，美誓言緝兇

伊斯蘭國宣稱犯下這波攻擊，還說麾下一名自殺炸彈客成功通過塔利班安檢站，來到距離美軍、「翻譯人員及通敵者」聚集處約5公尺內，然後引爆身上炸彈。伊斯蘭國還說，塔利班也有人員死傷。

伊斯蘭國在阿富汗的分支遠比塔利班激進。塔利班近來在阿富汗迅速攻城掠地，15日進入喀布爾掌權。塔利班據信未涉入這波攻擊並譴責爆炸事件。

塔利班發言人表示，這是「邪惡集團」的傑作，一旦外國部隊撤離，他們就會被塔利班壓制。

美方官員也歸咎伊斯蘭國。麥肯錫說，美國各指揮官已有伊斯蘭國會發動更多攻擊的心理準備，包括可能發射火箭或車載炸彈鎖定機場攻擊。他說：「我們會盡一切所能做好準備。」

美國總統拜登在白宮演說時激昂表示，美國仍會按原定時程，不會因此提早撤離阿富汗，還說他已指示美軍研擬計畫打擊伊斯蘭國。

拜登說：「我們不會原諒，不會忘記，我們會追捕你們，要你們付出代價。」

塔利班尚未站穩阿富汗，死敵ISIS-K威脅再臨

拜登近日表示，伊斯蘭國對阿富汗威脅日增，尤其是喀布爾機場。法新社分析，同屬遜尼派聖戰士的伊斯蘭國不滿「叛教者」塔利班與美國簽訂撤軍協議，誓言將持續戰鬥。

當絕望的阿富汗群眾湧進喀布爾機場，不放過任何一架撤離班機以便逃離塔利班之際，美國官員針對另一個聖戰士威脅提出警告：伊斯蘭國。

美國總統拜登指出，喀布爾機場遭受伊斯蘭國的區域分支，也就是名為「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）攻擊的風險急切，且危機越來越高。

英、美和澳洲紛紛發出類似的旅遊警戒，敦促聚集在此區的民眾移動到更安全的地點。

拜登22日說：「ISIS-K和塔利班是死敵，他們有廝殺的歷史。但我們每天都有軍隊在地面，這些在機場的部隊和無辜平民都面臨來自ISIS-K的攻擊」。

當被直接問及威脅的可能性，一名塔利班發言人坦言，「滋事」的風險在混亂情況下會造成麻煩，衍生的混亂就會被歸咎於美國領導的撤軍行動。

法新社分析ISIS-K與塔利班的恩怨情仇。「呼羅珊」是這個區域的歷史名字，涵蓋現今巴基斯坦、伊朗、阿富汗和中亞的部分地區。

伊斯蘭國2014年宣布於伊朗和敘利亞「建國」數月後，從巴基斯坦塔利班脫離的士兵隨後加入阿富汗境內的好戰分子，並組成區域分支，宣示效忠伊斯蘭國領袖巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）。

根據聯合國觀察員指出，這個伊斯蘭國的區域分支也成功在巴基斯坦和包括喀布爾在內的阿富汗其他地區，設立「潛伏小組」。

ISIS-K近年來也犯下好幾起血腥攻擊，殘殺兩國境內的平民，犯案地點包括清真寺、神壇、公共廣場，甚至醫院，特別鎖定被它視為異教宗派的穆斯林，包括什葉派（Shiite）。

雖然呼羅珊伊斯蘭國與塔利班都隸屬於伊斯蘭強硬遜尼派（Sunni）好戰團體，卻彼此互相憎恨，伊斯蘭國在聲明中會將塔利班稱為「叛教者」。

他們在宗教與策略細節上抱持不同意見，也都宣稱自己是聖戰士真正的掌旗手。紛爭導致雙方流血相向，2019年後塔利班逐漸占上風，ISIS-K卻沒能像母團體伊斯蘭國在中東般保有領地。

在這次塔利班閃電般奪下阿富汗後，全球數個聖戰士團體都給予祝賀，但伊斯蘭國卻沒有。

根據觀察好戰團體通信的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）表示，伊斯蘭國在喀布爾淪陷後公布的一份評論，就指責塔利班因與美國的撤軍協議而背叛聖戰士，並誓言將持續戰鬥。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範