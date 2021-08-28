改善月經不平等，台北市推免費提供國中生衛生棉試辦計畫

為了改善月經不平等，台北市推出免費提供國中生衛生棉試辦計畫，預計從9月1日開始，在5所國中免費供應生理用品。副市長黃珊珊說，希望台北市能成為亞洲第一個免費提供生理用品的城市，不過她也說，「更重要的是性別教育的落實」。

台北市率先提出免費提供國中生衛生棉計畫，不過並不是第一個關注月經議題的城市。8月16日時台南也推出「登月計畫」，而這幾年來世界各國也致力於改善月經不平等的問題。

北市推免費提供國中生衛生棉試辦計畫

《中央社》報導，台北市政府在26日表示，已編列6000多萬元預算，推出免費提供國中生衛生棉試辦計畫，希望明年擴展到全市72所國中。目前計畫與金百利克拉克公司合作，9月1日起將率先在信義國中、古亭國中、重慶國中、木柵國中、士林國中5所學校試辦，免費供應女性生理用品，預估會有1522名學生受惠。

台北市副市長黃珊珊表示，9月1日開始，會在這5所試辦學校的女廁裡放置「月經盒」。月經盒會無限量提供一般及量多型日用衛生棉。不過她也表示，更重要的是性別教育的落實，讓同學之間能夠互相體諒、包容、尊重。她也提及律師執業時期發生的事，表示自己也曾在辯論過程中，在對方論點站不住腳時被以「你是不是生理期來？」羞辱， 因此也希望能夠破除月經污名化的問題，破除大眾對於月經「不潔」的印象。

台北市政府在新聞稿中指出，市府會積極向議會爭取市府也將積極向議會爭取明年度全面補助國中生理用品的預算，落實月經平權及校園性別平等的推動，成為亞洲第一個生理用品免費提供的城市。

另外聖克里斯多福及尼維斯大使查絲敏．哈菁絲（H.E. Jasmine Elise Huggins）、紐西蘭商工辦事處代理代表李思怡及全球小紅帽協會創辦人林薇也有應邀到場致詞。

什麼是「月經不平等」？

長期關注月經議題的非營利組織全球小紅帽協會指出，月經不平等是指「人們因為受到月經這一項特定生理性別獨有的先天生理現象影響，而在不同層面產生不平等的狀況，甚至造成部分原先就身處弱勢的人，弱勢情形更加惡化的現象。」

長期關注性別議題、同時也是粉絲專頁「單親媽媽和她的小孩」經營者的周雅淳則在臉書貼文指出，「月經不平等」包含「月經貧窮」與「月經汙名」兩概念。月經貧窮是指，「女孩因為經濟因素無法購買適用或足夠的生理期用品，導致在教育、就業、健康等面向都處於不利」。月經污名則是指「因為缺乏正確月經知識，加上社會普遍存在關於女性身體的迷思，導致女性受到月經這個生理現象影響，在社會中遭受不平等對待」。

台南「登月計畫」、日本、英國、紐西蘭：致力改善月經不平等

其實除了台北之外，台南也努力想改善月經不平等的問題。《聯合報》報導，台南市政府在8月16日啟動「登月計畫」，不但提供免費生理用品給弱勢女性及偏鄉女學生、舉辦月經講座，更在市府及區公所公廁內提供衛生棉，試辦3個月。

事實上，台灣並不是第一個關注月經不平等相關議題的國家。過去不論是英國、紐西蘭或者日本，都有針對月經議題制定相關對策。

例如英國將生理用品的消費稅（VAT）下調至5%，蘇格蘭則在去年通過「生理用品免費法案」，成為全球第一個免費提供衛生棉及衛生棉條等生理用品的地區。今年2月，紐西蘭政府表示，各級學校將從6月開始為學生免費提供生理用品；3月時，因為疫情導致日本月經貧窮的問題惡化，日本宣布將撥款13.5億日圓（約新台幣3.6億元），透過地方政府補助支援女性的非營利組織，為無力購買生理用品的女性提供免費生理用品。

除了提供用品，教育也很重要

不過正如黃珊珊所述，「更重要的是性別教育的落實」，除了提供生理用品外，教育也是改善月經不平等很重要的一環。

周雅淳指出，月經貧窮在台灣有兩個面向，第一是因為經濟因素無法取得生理用品，第二則攸關教育，由於長期缺乏適當的資源及知識輸入，不管是在性別教育、青春期發展、月經與生育、青春期後的生理用品教育等等，「都處於一種貧窮狀態」。

她也表示，雖然《性別平等教育法》規定，國中小學每年必須進行4小時的性別平等教育，但是因為大部分學校缺乏經費，因此難以獲得專業的協助，導致男生女生都只獲得片面的知識，關於月經的污名等問題仍存在。所以要改善月經不平等，「不能只談月經」，而是整體性別意識的提升，並且不分性別。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範