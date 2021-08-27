2021/08/27,
國際

378名阿富汗人搭軍機抵達韓國，以「特殊貢獻」而非難民身份入境

378名阿富汗人搭軍機抵達韓國，以「特殊貢獻」而非難民身份入境
韓國法務部長朴範界說明撤離阿富汗雇員相關事項｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

韓國是亞洲第一個制定難民法的國家，但同時也是對難民接受率最低的已開發國家之一。韓國社會不願意接納難民的原因，包含著對於面臨不同文化背景的人感到恐懼，且在疫情下經濟成長緩慢，加上人口高齡化，韓國人認為並沒有足夠的資源能再分給難民。

378名曾協助韓國政府工作的阿富汗人，於昨（26）日搭乘韓國軍機抵達仁川機場；另有13人搭乘其他航班前往。韓國政府表示，這些阿富汗人對政府有特殊貢獻，所以能以特別入境的方式獲得簽證，並非以難民的身份抵達韓國。《衛報》則指出，韓國政府此舉明顯是為了要緩解排斥收容難民的社會氛圍。

政府安排文化課程協助適應，未來有機會申請永久居留權

韓國總統文在寅表示，幫助為韓國政府工作過的阿富汗人是理所當然的責任。《韓聯社》報導，韓國政府把這項撤離工作名為「奇蹟任務」，隨著美國撤軍和塔利班的勢力範圍擴張，韓國政府也決定撤離為韓國駐阿富汗大使館工作的醫療人員、口譯員等及其家屬，將為他們安排語言及文化相關課程，協助適應韓國生活。

目前入境的阿富汗人已取得短期的C3簽證，如果希望長期留在韓國生活，也可以選擇轉為長期居留的F2簽證。《路透社》報導，韓國法務部長朴範界（Park Beom-kye）表示，目前正努力為此修法，希望讓對國家有特殊貢獻者能夠授予F2簽證。由政府撤離的阿富汗人將能留在韓國生活與就業至少5年，未來也有機會申請具永久居留權的F5簽證。

朴範界表示，「儘管距離遙遠，但實際上他們就像是與我們生活在一起的鄰居。」由於這些阿富汗人曾經為韓國政府工作，在他們面臨生命威脅的時刻，政府無法對此視而不見。

韓國是亞洲第一個制定難民法的國家，但同時也是對難民接受率最低的已開發國家之一，在1994年至2020年間僅通過1.5%申請人的難民身份。2018年，有550名葉門難民向韓國申請庇護，當時就有許多韓國民眾上街表示強烈反對。

韓國社會同質性高，對難民問題態度冷淡

《衛報》報導，高麗大學社會學系的教授尹仁鎮（Yoon In-jin）認為，韓國社會不願意接納難民的原因，除了經濟因素也包含著對於面臨不同文化背景的人感到恐懼。韓國社會同質性高，且在疫情之下經濟成長緩慢，加上人口逐漸高齡化，韓國人認為並沒有足夠的資源能再分給難民。他也指出，在一些保守基督教團體的倡議下，部分韓國人可能傾向把穆斯林視為潛在恐怖份子。

韓國國家安保室長徐薰（Suh Hoon）表示，如果要收容其他並未替韓國工作過的阿富汗人，對韓國政府仍是一個複雜難解的問題，需要多方考慮，其中也包含民眾的接受程度。

有韓國民間團體認為，韓國政府認定這些阿富汗人對國家有特殊貢獻，反而並非依據國際人權法規的義務，為明顯面臨迫害的人們提供幫助。此舉不僅是在規避難民問題，可能也會引發韓國社會對難民的誤解。

朴範界也回應相關批評，指出本批入境的阿富汗人經由韓國政府審慎決策後才派遣專機接回國，本來就與一般的難民不同。他表示，與一般的難民相較，阿富汗撤離人員在生活安置與教育上將會得到更多補助與照顧，也希望藉此表示韓國政府對阿富汗的支持。

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責任編輯：許靜之
核稿編輯：楊士範


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