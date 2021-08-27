日本莫德納疫苗混雜質，共163萬劑疫苗暫緩施打

日本COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐，確診人數節節攀升，日本首相菅義偉更訂下疫苗施打目標，希望在10月初前讓80%的民眾施打完兩劑疫苗。不料日前發現部分莫德納疫苗瓶中出現異物，日本政府緊急暫緩施打，除了有問題的批次外，跟雜質疫苗同期生產的莫德納疫苗也一併暫緩接種，總共約163萬劑。

菅義偉認為這次出現問題疫苗，「不會對全國的疫苗施打計畫造成太大的影響。」，但是《日本時報》報導指出，可能會影響到菅義偉原先訂下來的疫苗施打目標。

日本莫德納疫苗出現雜質，暫停施打163萬劑

（中央社）日本正在施打的部分莫德納疫苗瓶內被發現異物，官方已決定暫緩施打問題批號疫苗約163萬劑。雖然有民眾已接種問題批號疫苗，但尚未傳出有民眾身體不適。

《日本放送協會》（NHK）報導，根據目前資訊，被發現混入異物的莫德納（Moderna）COVID-19疫苗，是在西班牙工廠所生產，7月下旬後運送到日本，日本政府厚生勞動省已決定全面暫緩使用同工廠同時期所生產約163萬劑莫德納疫苗。

由於問題批號疫苗已配送到日本全境800多處接種會場，厚生勞動省今天陸續通知這些會場暫勿使用問題批號疫苗。

為降低對疫苗接種帶來的影響，日本政府將採取提供替代品等方式因應。

《讀賣新聞》報導，由於相關人員在疫苗接種前都會確認瓶內有無異物，厚生勞動省研判混入異物的疫苗並未拿來接種。

從8月16日以來，在東京都、埼玉縣等5都縣8個接種會場發現混入異物的莫德納疫苗，是製造批號3004667的39瓶，都是在使用前發現；為求謹慎，除了3004667批號的疫苗外，同時期製造的3004734及3004956批號疫苗，同樣暫緩施打。

日本內閣官房長官加藤勝信今天說，莫德納藥廠正在調查疫苗內混入異物的詳細情況及原因等細節，問題批號多數都已配送到大規模疫苗接種會場及職場接種會場，部分問題批號疫苗已接種，「有關具體人數，厚生勞動省目前無法立即掌握」。

他說，這次無法用來接種的批號，將由武田藥品工業及厚生勞動省以提供替代品等方式因應，務求對疫苗接種造成的影響減到最低。

加藤說，日本政府將持續確實確保疫苗安全，希望大家務必配合接種疫苗。

防衛省表示，問題批號3004734疫苗已在8月6日到20日間，於大阪府設置的大規模接種中心接種約7萬次。防衛省強調，施打前都有目視確認疫苗瓶內是否出現異物或變色等異狀，用來接種的疫苗都確認無異物。

防衛省呼籲，在這段時間於大阪府大規模接種中心接種疫苗的民眾，如果身體狀況出現異常，應儘速跟客服中心聯繫。

《TBS電視台》報導，厚生勞動省表示，跟在日本國內負責疫苗通路的日本武田藥品工業商議後，由於無法否定有異物混入疫苗內，決定暫緩使用約16萬3000瓶疫苗，相當於約163萬劑的接種劑量。

目前已知有民眾已接種問題批號的疫苗，但尚未傳出有人因此出現不適症狀。

Photo credit: AP／達志影像

日官員：雜質可能是金屬片，暫停施打可能影響接種進度

對於疫苗中混入的雜質，厚生勞動省官員表示，疫苗容器內的異物可能是金屬片。也表示，海外也曾發生過莫德納疫苗混有橡膠片的情況。而因為混入金屬片的疫苗只是莫德納疫苗的其中一批，菅義偉認為「不會對全國的疫苗施打計畫造成太大的影響。」

但是《日本時報》報導也指出，這次因為問題疫苗而暫停疫苗施打，可能還是會影響到菅義偉原定的疫苗覆蓋目標。原本菅義偉預計讓80%的國民在10月上旬前完整接種2劑疫苗，不過照目前的情況來看，困難重重。

目前因為雜質疫苗的出現，全日本空輸（All Nippon Airways）取消了原訂於羽田機場進行的疫苗接種，因為被分配到了出現問題疫苗的批次。另外，日本文化廳也取消了針對文化藝術人士的接種計畫；豐田汽車則排除問題批號疫苗，並依照原定疫苗施打計畫繼續接種。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範