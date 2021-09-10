朱家安：「什麼是正義？」「怎樣算是擁有知識？」，如何思考哲學抽象概念的內涵和定義？

文：朱家安

「正義是什麼？」「心靈是什麼？」「怎樣算是擁有知識？」，許多哲學問題是關於抽象概念的內涵和定義，這讓哲學對於一般人來說難以親近。我們的教育並不包括如何探究抽象概念的內涵和定義，若你劈頭問我「所以什麼是正義？」，要不是我唸過哲學系，習慣思考這種問題（畢竟它會出現在期中考），恐怕也會愣住。

抽象概念的問題對一般人來說難解，而哲學家發展了各種方法來應對，以下我介紹一種初步的三步驟方案，你也可以同時參考其它文章：

抽象的概念不容易研究，另一方面是因為概念不像具體事物如石頭或蝸牛，讓我們看得見摸得到，能進行觀察和實驗來認識它們的各種性質。要更了解眼前的石頭，你可以從各種角度觀看來確認它反射和透光的情況、摩擦來檢查硬度、摔開來確認結構紋理和內部的樣子。然而，什麼是「正義」？什麼是「真」？你沒辦法把這些東西拿在手上檢查，但你可以做下面這些事情：

一、載體：概念可用來描述哪些東西？

或許社會、行為和人可以是正義或不正義的，那顏色、家具和颱風呢？了解正義能用來描述哪些東西，就掌握了正義的「初步守備範圍」，也可以用這些東西之間的相關性來逆推正義可能有的性質。例如，假設顏色無所謂正義或不正義，那就表示：

顏色不可能不正義 會讓一個東西不正義的種種性質，不可能發生在顏色這種東西身上 光靠顏色能有的那些性質，無法推論不出正義或不正義

一旦了解概念的載體，你也可以問出更完整的問題，例如：怎樣的社會才是正義的社會？如同先前文章說明的，這種完整的問題會讓你更容易發想出答案，你的答案不一定對，但有了初步的答案才有後續的討論。

二、關聯：概念和其他概念有什麼關係？

我們無法說出正義是什麼，但我們依然可以用這個詞及其背後的概念來討論東西，這顯示我們還是對「正義」有所理解。探討什麼是正義，一大功夫是把我們對正義的這些理解挖掘出來。而常見的挖掘方式之一，就是探索正義和其它概念的關聯，例如說：「正義的情況一定公平嗎？」如果是的話，代表公平是正義的必要條件、正義是公平的充分條件。當然，這種問題不是隨便回答就行，而是可以用案例檢驗：

假設正義的情況一定公平，表示我們不可能找到正義卻不公平的案例。並且，如果你先找到一個正義的案例，然後改變其細節讓它變得不公平，你會發現它也同時不再正義。 假設正義的情況不一定公平，表示我們一定可以找到找到正義卻不公平的案例，也就是（A）的反例。

上述檢驗都建立在我們對概念的理解上，對照一下下面兩種情況會更清楚。用光線、摩擦和擊打來對石頭做實驗的時候，我們主要是在探究我們自身之外的石頭。然而，在對概念提問並舉例來回應提問時，我們其實是在探究我們自身內部對概念的理解：你對正義有一套理解，但你沒法憑空把自己的理解化為一條條規則說出來（就如同你懂中文文法，但無法把它們列出來），藉由上述探問的協助，你可以把自己對正義的理解化為比較明確的描述，跟別人討論。

每個人對正義的理解不見得完全相同，但當我們各自都能明確描述自己的理解，就可以進一步討論我們想要怎樣的正義。石頭有哪些性質，這不是我們可以決定的，但正義應該要有哪些性質，存在有討論空間。藉由討論正義應該是怎樣，我們也是在交換自己對於人和社會的期待，如此一來，便有機會發展哲學家哈斯藍爾（Sally Haslanger）所說的改良性（ameliorative）計畫，討論我們該如何調整自己對概念的理解，來讓概念發揮應有功能，讓我們的生活更好。

三、案例：利用「案例跳動」來探索概念的本質和邊界

如果「正義」這個概念很好用，代表這概念在世界上有很多「適用情況」，你可以拿著這個概念到處觀察，判斷某些情況正義、某些情況不正義，並且用這些判斷來跟別人溝通，如此一來，「正義」這個概念協助你講出自己對於世界在意之處，協助人類交流重要的思考。如果某些情況本來對你來說還算正義，但稍微改變了一個細節，就會成為不正義的，這代表什麼？代表此細節可能是整個狀況是否正義的關鍵。比較一下：

我口袋有一百塊 → 似乎沒有不正義 我口袋有一百塊，那是我趁你不注意從你口袋偷來的 → 不正義

（A）和（B）的差別很簡單明瞭，人人都有辦法判斷，而身為探究「正義」內涵的人，便可以從此發想正義所需的條件，例如：

（A）的情況沒有不正義，但（B）不正義，這顯示正義需要「一個人事實上擁有的那些，都是他應得的」。在（B）當中，我擁有一百塊，但那並非我應得的，因此（B）不正義。

由此一來，或許就有機會發展一個說法，用「應得」這個描述人跟東西之間關聯的概念，來分析何謂正義。當然，就算這個說法有道理，它也不見得完整描述了「正義」的全部面向，但至少現在有了起點，可以更明確的討論各種「某人擁有某東西」的情況跟正義的關聯，而這種資源分配議題在當代政治哲學底下，可一直都是正義理論的主流問題。

哲學幫你說出話來

上面三個小技巧，當然不是哲學所有的技巧。不過我自己在思考和寫作時常蒙受其恩，所以寫這篇跟大家分享。社會上常有人認為哲學「沒有客觀答案」，每個人意見不同。但沒有客觀答案不代表沒法有有意義的答案。如果你把思考哲學理解成「搞清楚自己在想這些東西的時候到底在想些什麼」，那這種思考就可望幫助你成為一個更清晰的人，更能把自己的想法化為明確的話語，跟別人說明那些你覺得重要的事情。

※感謝Angela Kao、彭光宇給本文初稿的諮詢建議。

本文經Reamoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰