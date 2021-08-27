導致賀錦麗訪越南延遲3小時抵達，美國大使館傳出的「哈瓦那症候群」是什麼？

編譯：吳宗宜

再度出現哈瓦那症候群？賀錦麗訪團一度延後訪問越南

8月24日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）結束新加坡的訪問後，原定飛往越南的專機延遲了3小時，到當日晚上近10時才降落在河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）。美國駐越南大使館指出，因為大使館人員可能出現「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome），代表團因而延後自新加坡出發。

美國國務院發言人莎琪（Jen Psaki）表示，白宮會認真對待任何疑似是哈瓦那症候群事件，並指出在經謹慎評估後，讓賀錦麗繼續行程：「我們對副總統的安全進行評估，決定她可以繼續與該團成員完成訪問。」

哈瓦那症候群源於美國駐古巴大使館人員在2016年底的通報，美國政府常用「異常健康事件」來描述這種這種神秘、無法解釋的病症，其綜合症狀包括耳鳴、暈眩、疲累、焦慮、嘔吐、劇烈頭痛，認知困難和程度不一的記憶喪失等。當時適逢歐巴馬（Barack Obama，港譯「奧巴馬」）政府試圖推動和古巴關係正常化，此事導致雙方關係緊張。

古巴傳出案例後，派駐世界各地美國外交和情報人員，如在德國、奧地利、俄羅斯和中國的人員都接二連三的出現此種症狀，去（2020）年11月，華盛頓特區就發生了至少兩起案例。

NBC在7月的報導稱，世界各地已有多達200名美國官員或家眷出現類似症狀，引起美國政府關注，國務院和中央情報局已在內部成立專案小組進行調查。

哈瓦那症候群怎麼出現的？

哈瓦那症候群的起因有兩派論述，一些專家認為這些症狀是源自敵國的聲波武器攻擊，而另一些醫生則認為此症狀源於壓力，甚至大規模「偏執」所造成。

佛羅里達州邁阿密大學的耳鼻喉專家賀佛（Michael Hoffer）博士，對這些患者進行了檢查，並表示他們的內耳損傷很可能是由定向微波裝置引起的。

曾與國務院合作調查哈瓦那症狀的喬治城大學的教授佐丹奴（James Giordano），告訴美聯社，患者有腦部受損的證據，表明他們可能受到無線電波的影響，他指出能量有兩種來源，一種是用於直接針對人進行攻擊的設備，另一個是收集情報的電子設備。

美國之聲報導，一些科學家不同意該說法。加州大學洛杉磯分校的醫學博士巴洛（Robert Baloh）和紐西蘭植物學學院的巴塞洛繆（Robert Bartholomew）在《皇家醫學會雜誌》上寫道：「在古巴和其他地方爆發的神秘症狀，最可能的解釋是大規模的心理疾病，群體性心理疾病的成因，是當人們得知群體中的其他人都開始患病，所以也開始感到不適。」

南華早報報導，2017年12月一群古巴科學家在《科學》雜誌的報告中認為，哈瓦那症候群是由心理壓力引起的。

然而，根據美國國家學院（National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine）去（2020）年12月公布的報告指出，哈瓦那症候群最有可能是定向微波能量造成，排除了這些症狀是大規模歇斯底里、化學攻擊或茲卡（Zika）病毒等傳染病造成的可能性。

定向能量武器已在不少國家進行測試，紐約客（New Yorker）雜誌在5月披露，調查人員推測俄羅斯軍事情報局（GRU）可能參與這些攻擊，俄國則否認該指控。

美國參議院已於6月7日由兩黨共識、無異議通過「哈瓦那法案」（Helping American Victims Afflicted by Neurological Attacks Act, HAVANA Act），授權為可能因定向能量武器攻擊而導致腦損傷的的美國外交和情報人員，提供額外醫療和財務支援。

美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）7月22日在全國公共電台（NPR）播出的訪問中表示：「哈瓦那症候群是真實且嚴重的，我絕對有決心在我擔任中央情報局局長任期裡，弄清楚是什麼原因造成的以及是誰造成的。」他也指出約數百名罹患哈瓦那症候群的美國官員和眷屬中，約有100名是中情局人員和其家眷。

支持哈瓦那法案的民主黨參議員沙欣（Jeanne Shaheen）也在8月24日發布聲明表示，越南發生的事件是對美國駐外人員及其家人嚴重、持續的威脅：「健康異常事件持續需要拜登政府的充分關注，並協調跨部門的一致合作，我們必須確定哪些人惡意進行這些攻擊，為受害者提供所需的醫療服務，並發布明確的指引以減輕威脅。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範