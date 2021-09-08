《盲視效應》：「閾中行銷」的科學——為什麼置入性廣告這麼貴？

文：麥特．強森（Matt Johnson PhD）、普林斯．古曼（Price Ghuman）

閾中行銷的科學

也許你聽過這個故事。那年是一九五七年，經典電影《野宴》（Picnic）放映到一半時，整個電影院的觀眾突然都出現想吃爆米花配可樂的衝動。這種突然湧現的衝動不知從何而來，大家面面相覷、一臉不解。接著，他們成群湧向電影院的零食販賣部。戲院老闆詹姆斯．維卡里（James Vicary）表示，戲院的業績驟升，可樂與爆米花的銷量分別上漲了百分之十八和五十八。

是什麼原因導致觀眾突然想吃爆米花配可樂？維卡里指出，是電影中小心嵌入的潛藏資訊所造成。就在女主角金．露華（Kim Novak）正要在公園中親吻柯利弗德．羅伯森（Clifford Robertson）時，螢幕上突然閃現「喝可樂」與「吃爆米花」等字樣。那些字樣一閃而過的速度實在太快了，觀眾完全沒注意到——也就是說，廣告是潛意識的，或者低於感官或意識的閾值。維卡里指出，這些潛意識的資訊，把特定的欲望嵌入觀眾的潛意識，使他們產生買零食的衝動。

然而，這個事件其實並未發生。維卡里後來坦言，整個故事都是捏造出來的，只是為了吸引大眾關注他那家生意清淡的戲院罷了。畢竟，他是行銷者。儘管如此，他的「實驗」還是引發了一些重要的問題：我們可能完全跳過消費者的意識，直接對他們的潛意識說話嗎？如果可以的話，你應該那樣做嗎？於是，「閾下促發」（subliminal priming）的概念就此誕生。

這聽起來像科幻小說的概念，但它的原理其實很簡單。一項行銷若要成為真正的潛意識行銷，它必須客觀地存在消費者的意識之外。例如，我們至少需要五十毫秒（ms）才能處理視覺資訊，如果東西閃過我們眼前的速度比那還快，我們就不會意識到它。潛意識行銷的一個實例是，你每次打開智慧型手機時，都在三十毫秒內閃過「PEPSI」（百事可樂）這個字。一個廣告策略是否有潛意識效果，是一翻兩瞪眼的二元結果。如果資訊抓住消費者的注意力，那就不是潛意識的效果。

維卡里搞出那個宣傳噱頭後，後續的數十年間，世界各地的實驗室都研究了閾下促發（這是支撐閾下行銷的神經科學）。雖然那些研究不能完全證明維卡里的說法可信，但實際的對照研究顯示，閾下促發是一種真實的現象，其運作方式與維卡里最初的描述相似，但沒有誇張的洗腦效果。

在閾下促發中，一些東西（科學家稱之為「刺激」）在你無意識下通過你的一種感官導入你的腦中。接著，這個東西（刺激）會以某種方式影響你的行為（科學家稱之為「反應」）。換句話說，閾下促發是指感官刺激影響你時，你的未來行為可能在你無意識下受到影響。

在一項研究中，研究人員讓受試者從電腦螢幕上看一系列的普通照片（例如女人洗碗或孩子吃三明治之類的簡單畫面）。看完每張圖片後，研究人員問受試者，照片中的人心情是好是壞。很簡單吧？然而，螢幕出現每張照片之後，馬上以三十毫秒的時間（低於大腦的視覺感知閾值）閃過另一張圖片。

潛意識圖像的內容其實沒那麼微妙，它們要麼非常負面（例如腐爛的屍體或起火的房子），要麼非常正面（例如冰淇淋或小狗）。螢幕上閃過正面圖像時，受試者幾乎都表示那張洗碗照片中的人心情很好。相反地，螢幕閃過負面圖像時，受試者幾乎都認為洗碗照片中的人心情不好。當實驗結束後，研究人員問受試者是否意識到閾下圖像時，每個人都說他們完全沒注意到。

許多刺激也出現類似的效果，包括生動的性愛照片。研究人員發現，讓受試者觀看一般照片之前，如果先對他進行明顯的性愛閾下促發，受試者的性慾會稍稍被喚起。受試者在實驗後也說，他們完全沒注意到促發訊號。在《鬥陣俱樂部》（Fight Club）中，布萊德．彼特（Brad Pitt）飾演的角色泰勒．德頓（Tyler Durden）為了惡搞，把色情畫面拼接到家庭影片中。那一幕其實不像你想像的那麼難以置信。

然而，研究潛意識技術在消費世界中的效果時，卻發現效果有好有壞。一項研究發現，在潛意識中閃現「LIPTON」（立頓）這個字，會讓人更喜歡立頓冰紅茶。然而，只有在受試者感到口渴時，受試者才會變得更喜歡立頓冰紅茶。對不覺得口渴的受試者來說，這種效果就消失了。不過，這還是令人毛骨悚然。

潛意識行銷不僅直接影響我們的行為，而且是在我們的意識之外影響行為——這個事實放大我們對潛意識行銷的不安感。如果事情發生在我們的意識之外，我們不會認同它。

一九五七年，有人批評維卡里的做法，那批評一語道盡了這種直覺：

潛意識是整個宇宙中最微妙機制的最微妙部分。我們無法為了提高爆米花或其他東西的業績而弄髒、玷汙或扭曲潛意識。在現代社會中，沒有什麼比保護人類靈魂的隱私更困難的。

幸好，立法者肯定了閾下行銷的非自願性質。美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission）明文禁止使用本書所謂的「純」閾下技術，英國、澳洲和許多國家也是如此，這點也許可以讓你放心。然而，閾下促發與主流行銷之間的界限究竟在哪裡？我們來看英國廣廣告事務委員會（Committee of Advertising Practice）描述其禁止「閾下促發」的措辭：「在消費者不知情下，任何廣告都不得使用非常短暫的圖像，或任何其他可能影響消費者的手段。」如果你省略句子中「使用非常短暫的圖像」的條件，那剩下的字眼其實就是指「行銷」。

（中略）

品牌行銷的許多方面是在比較隱蔽的層面上運作。雖然那不是純粹的潛意識，但那些閾中策略（midliminal tactics）是品牌行銷者不可或缺的利器。相較於閾下促發（只用於對照研究中），這些閾中方法更普遍，對我們的心理與行為有更強大的影響。

閾中促發

回想一下，閾下促發是指在你沒有意識到的情況之下，影響你與你的行為的任何刺激。但是，促發不一定是在我們沒有意識到的情況下發揮作用，即使我們有意識到（或至少可以意識到），促發還是可以在無意間影響我們。最有效的促發，通常不是在我們眼前太快閃過， 導致眼睛無法處理訊息。而是，它就在我們的眼前，隱藏在視線內。我們稱之為閾中促發（midliminal priming）。

閾中促發必須是我們能夠看見、但通常視而不見的。閾中資訊不必以快於五十毫秒的速度閃過你眼前，以避免你意識到它的存在。事實上，閾中資訊就一直在你的面前，直接與你的潛意識對話。以聯邦快遞（FedEx）的商標為例。你注意到E和X之間有一個箭頭嗎？你注意到亞馬遜商標上的微笑嗎，從A開始到Z結束？

聯邦快遞商標的箭頭，會讓你聯想到該公司的快速遞送服務。亞馬遜的商標帶有微笑的視覺效應，那反映了你的正面情緒反應，同時強調亞馬遜的商品包羅萬象，無所不賣。

閾中資訊之所以有效，是因為大腦很容易受到促發，無論那促發是不是有意的。促發是藉由影響大腦創造的心智模型發揮效用。無論某個促發最後是否影響我們的行為，它都會在大腦中留下印記。

因此，這些閾中促發可能比你想像的更強大。想想你一生中見過的所有手錶廣告。你看一下各種不同的品牌與款式，有沒有注意到什麼特殊的型態？手錶的指針通常指在同一時間十點十分。這不是巧合，那些照片不是都剛好在那個時間點所拍攝，而是刻意設計。十點十分的位置，讓時鐘的指針看起來好像時鐘在「微笑」。這樣做也不單只是鐘錶業的迷信。在對照研究中，相對於把指針擺在十一點半之類的中性時間，擺在十點十分會對觀看者的情緒產生顯著的正面影響，並提高他的購買意願。這一切運作都沒有讓受試者明確地注意到指針正在微笑。

某種程度上來說，所有的廣告都是閾中促發。商店的陳列是促發，名人代言是促發，電影與電視中的置入性廣告是促發。促發是為了曝光。觀眾愈沒有注意到，促發的效果愈好。

為什麼置入性廣告這麼貴

這是置入性廣告意外造成促發的故事。

在編寫電影《浩劫重生》（Cast Away）的劇本時，其中一位編劇刻意讓自己受困在島上一週。那段期間，他偶然發現一顆排球——戲中的威爾森（Wilson）就是這樣誕生。假設你已經忘了那部電影的內容，這裡稍做提醒：在《浩劫重生》中，湯姆．漢克（Tom Hanks）飾演一位聯邦快遞的員工，他駕駛的聯邦快遞貨機墜毀在一座無人島。在那次墜機中，倖存下來的物件之一是一顆排球，漢克斯把它命名為威爾森（以球面上印的品牌命名）。在整部電影中，他與那顆排球有很多對話。

置入性廣告的用意，在於以一種夠微妙的方式，把品牌或產品呈現給觀眾，使觀眾不會想要問為什麼那個產品出現在那裡。威爾森巧妙地變成電影中的一個角色，它的效果之所以那麼好，原因之一在於我們接觸它的性質。

還記得第八章提到的「過度曝光效應」嗎：我們看一個東西愈多次，會愈喜歡它。當我們沒有意識到每一次的接觸時，這種曝光效應會放大。以威爾森的促發而言，我們不會每次看到它時都想到：「那顆威爾森排球又出現了。」我們會專注在電影與威爾森那個角色上。但你的潛意識裡，仍會記住威爾森是顆排球（一個產品），及威爾森是一個品牌。

置入性廣告之所以是一個產值數百萬美元的產業，就是因為「廣告」是發生在潛意識層面，而且效果比直接打廣告更好。你可能也沒注意到，在二〇〇七年的電影中，四輛變形金剛車（Transformers）都是吉姆西（General Motors Truck Company, GMC）的車（雪佛蘭的Camaro，龐蒂克的Solstice、GM的TopKick、悍馬的H2），但你的大腦可能注意到了。雖然威爾森不是付費的置入性廣告，但它的運作方式一樣。看過《浩劫重生》的一億多名觀眾，在戲中聽到威爾森這個品牌提及三十四次。如果威爾森是付費的置入性廣告，那廣告費將高達一千兩百萬美元以上。

相關書摘 ►《盲視效應》：如何使用「痛苦訴求」來驅動購買？「FOMO行銷」讓失敗的產品起死回生

書籍介紹

本文摘錄自《盲視效應：找出左右大腦消費行為的關鍵，破解行銷手法，與品牌平起平坐》，寶鼎出版

作者：麥特．強森（Matt Johnson PhD）、普林斯．古曼（Price Ghuman）

譯者：洪慧芳

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試著再多在意一點你的消費行為吧，

因為⋯⋯

如今的品牌都比你更清楚「你為什麼會買」！

愉快地掏出鈔票或信用卡給專櫃人員的瞬間、網路購物車內待結帳的商品、在社群網站瀏覽過、按讚的任何貼文，都代表品牌懂得如何從你的身上撈錢。但是⋯⋯你知道自己正一步步被摸清底細、掉入消費的陷阱嗎？

身為消費者，「要不要買」這個決定會被廣告、包裝設計等原因影響。品牌和行銷策略洞悉這些理論進而操縱消費者，但是，對於大腦會左右人的下意識消費這件事，我們卻渾然不覺。因此，本書結合神經科學和行銷技術，帶領我們一步步看見以往在消費世界忽略的盲點：

心智模型：實驗顯示，受試者清楚知道自己喝的飲料是可口可樂時，有80%的人表示喜歡。但是進行盲飲時，百事可樂的支持度卻略勝可口可樂一籌（53：47）。

→ 品牌會影響產品在消費者心中的分量，甚至改變感官享受。

內生注意力：人們會被架上零食色彩搶眼的包裝吸引的機率高達85%。但如果早就鎖定想買的目標，包裝的吸引力只剩下40%。換言之，你愈喜歡L牌洋芋片，就愈不可能看到他牌洋芋片。

→ 強大的品牌能讓消費者死心塌地，重複購買，彷彿家樂氏就等於玉米片。

格魯恩效應：購物中心刻意設計格局混亂、「走愈多路愈好」的動線，讓人在賣場中有迷失方向的感覺，誘使消費者衝動購物。

→ 操縱消費者、帶有強制性質的單向動線購物絕對是故意的！商家深信，消費者在店裡停留更久，從口袋掏出的錢就愈多。

最少動腦定律：購物網站簡化結帳流程，讓你動動手指就能一鍵下單；臉書的滑動式介面、點擊按讚操作容易，讓人不知不覺眼睛一直黏在手機上。但是萬一想退貨或改隱私設定呢？你會發現一切變得隱密且不便。

→ 這不是巧合！行銷團隊會迎合我們的偏好，讓購買決定變得簡單又不需要思考，不希望我們做的事情則增加阻力，耍心機讓消費者知難而退。

K因數：你是無法抗拒「限時搶購」的低K值消費者，還是從「比價」的購物體驗中獲得快樂的高K值消費者？不論是哪一種，賣家都能讓你感覺買到賺到！

→ 品牌行銷團隊愈來愈善於說服消費者購買，找出令人無可抗拒的最佳購物決策。

我們為什麼要買？《盲視效應》看似是揭露大腦如何驅動了我們的行為，但剝開表層，你將更加瞭解你的心理，並重新檢視自己的消費模式——你看到的將不只是廣告看板上的表面資訊，還能看穿廣告背後潛藏的其他意圖，不再被這個消費世界牽著鼻子走！

本書特色

作者認為人們應該瞭解大腦與消費世界的關係，瞭解行銷團隊背後的脈絡，以縮小消費者與品牌之間的知識落差，平衡消費市場兩端的天平。 書中案例豐富，透過Airbnb、Netflix和Under Armour等企業為例，結合神經科學、心理學和品牌行銷之間的關聯性，向讀者分享品牌如何影響人們的消費規則。 在現今錯綜複雜的消費世界中，想瞭解自身的消費行為、買賣方關係或嘗試跳脫行銷人員話術的讀者，都能透過本書的案例從中找出答案。

Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰