2021/08/27,
健康

今日本土零確診、新增7例境外移入，28日下午2時開放BNT意願登記勾選

今日本土零確診、新增7例境外移入，28日下午2時開放BNT意願登記勾選
Photo Credit: 指揮中心

我們想讓你知道的是

指揮中心公布，我國自行訂購的26.5萬劑AZ疫苗今日上午11點37分已抵達桃園國際機場，疫苗效期至12月7日，經過檢驗封緘作業後，將會投入第7輪疫苗接種，主要除了擴大第1劑的覆蓋率，也會保留部分給長者接種第2劑。

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布新增7例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確診個案，本土無新增個案，另增死亡病例1例。

陳時中表示，明（28）日下午2點重新開放意願登記，將加入輝瑞BNT疫苗選項供民眾勾選，結算方式與時間將視疫苗到貨情形而定。

本土零確診、死亡新增1例

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案，案號14879為60多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史；3月12日因其他原因住院，6月26日出現發燒、咳嗽及腹瀉症狀，6月29日採檢，6月30日確診，8月18日死亡。

5月11日至8月25日累計公布1萬4740位確診個案中，已有1萬3669人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.6%。

0827_COVID-19每日死亡個案數目

指揮中心也公布，昨（25）日有7萬9757人接種疫苗，目前疫苗覆蓋率達41.51％、劑次人口比為45.10（劑／每百人）。

0827_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率v2

境外移入基因定序新增16例Delta，來自12不同國家

醫療應變組副組長羅一鈞表示，本週境外移入基因定序出16例Delta變種病毒，來自12個不同國家，其中Ct值分布從9至29，病毒量高低者皆有。

目前基因定序已累計有83例感染Delta病毒個案，包含屏東本土群聚案13例與境外移入70例。其中，所有的Delta境外移入個案中有8起為突破性感染，莫德納、輝瑞BNT各3例，AZ、嬌生各1例。

而自7月2日至8月27日期間，國內共有214例境外移入個案檢驗出變種變異株，其中有23例突破性感染，大約佔10.7％， 包含8例輝瑞BNT、7例AZ、嬌生與莫德納各3例、國藥1例。而案16059為本國籍40多歲女性，是首例發現混打疫苗後發現突破性感染的個案。該案自美國返台，於4月底曾經種AZ疫苗、8月8日施打第二劑莫德納疫苗。

羅一鈞也補充說明，由於嬌生疫苗僅需接種1劑，因此只要接種1劑滿14天後確診，就算突破性感染案例；其他廠牌疫苗則要完整接種2劑才符合。此外，指揮中心也持續監測本土病例的基因定序狀況，7月驗出153例、8月驗出51例均為Alpha變異株。

陳時中表示，從目前檢驗結果可以看出，國際上主要流行Delta變異株，國內則是Alpha變異株，本土、境外流行的病毒仍不相同。

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AZ今日到貨26.5萬劑、高端新增1例接種後死亡

指揮中心公布，我國自行訂購的26.5萬劑AZ疫苗今日上午11點37分已抵達桃園國際機場，疫苗效期至12月7日，經過檢驗封緘作業後，將會投入第7輪疫苗接種，主要除了擴大第1劑的覆蓋率，也會保留部分給長者接種第2劑。

開學在即，陳時中也表示已配發約2萬6000劑AZ疫苗，提供8月1日新進的專任教師、代課教師、實習教師、特教助理員、團膳廚務人員等接種。此外，他也強調，輝瑞BNT疫苗將優先提供學生施打，預估還會多出的80萬劑，將依第1至10類與年齡順序提供其他民眾施打。

發言人莊人祥則證實，有新增1例接種高端疫苗後的死亡個案，因為上午剛接獲通報，尚未列入今日不良事件統計。該案本身有胰臟癌病史，8月24日接種疫苗後無異狀，晚間開始發燒、食慾不振且感到忽冷忽熱，25日出現精神恍惚、反應遲鈍，26日全身無力送醫搶救仍不治，可能將送交司法相驗。

雙北開放住宿型長照機構探視，須落實預約制與TOCC

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Photo Credit: 指揮中心

陳時中表示，雙北目前已經不再是中高風險區域，因此自31日起將開放住宿式長照機構探視，相關規定比照其餘縣市辦理。

訪客前往訪視時，必須出示前3天的篩檢陰性結果證明，PCR篩檢或居家快篩皆可。此外，除了遵守預約制、實聯制之外，也需要配合接受詢問TOCC（旅遊史Travel、職業別Occupation、接觸史Contact、群聚史Cluster），同時也不得超過3人訪視同一位住民。

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責任編輯：許靜之
核稿編輯：楊士範


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