【總整理】不只5倍振興券：各部會、各地方的「加碼優惠」怎麼用、怎麼領一次看

行政院昨（26）日公布振興五倍券的規劃方向，和三倍券不同的是，這次將不用付1000 元就可以直接領取，10月上旬就會開放全民領取；搭配去（2020）年曾推行過的動滋券、藝FUN券、農遊券、客庄券，今（2021）年又再加碼好食券、國旅券、地方創生勸、i原券，這些都可以透過共通平台抽籤；部分地方縣市也針對振興券舉辦加碼現金或是其他優惠、抽獎活動。《關鍵評論網》一次整理：

五倍券什麼時候會發放？

行政院規劃9月下旬開放登記預約，10月上旬領取使用，使用期限到2022年4月底。

要怎麼預約登記？

可以透過數位個人綁定、數位共同綁定、紙本預定、紙本預約，開放多元網站登記，也可與家庭一起綁定，上限5人。

紙本券：從五倍券官網、超商Kiosk、中華郵政網頁登記。

數位券：從數位支付業者網頁或APP以及五倍券官網登記。

發放後怎麼領取？

全民不用付1000元，即可領5000元。

紙本領取： 網站預訂後到超商／超市／藥妝店／郵局領取，先採預約制，後續才會開放郵局臨櫃直接領。

網站預訂後到超商／超市／藥妝店／郵局領取，先採預約制，後續才會開放郵局臨櫃直接領。 數位支付：信用卡、電子票證（悠遊卡／一卡通）、電子支付（台灣Pay、LINE Pay Money、街口支付、Pi錢包等）。可能會有銀行加碼禮、行動支付業者優惠等。

哪些人可以領取？

只要是在2022年4月30日前出生的中華民國國民都可以領取，外籍人士在台灣拿到永久居留證也可以領。

面額有哪些？可以找零嗎？

紙本五倍券面額規畫為1套10張，包含3張1000元、2張500元、5張200元，總計5000元。店家基於方便，可提供找零；但民眾不能強制要求店家找零。

可以用在哪裡？不能用在哪裡？

可使用範圍：

美食餐飲：夜市、攤販、餐廳

生活用品：百貨、零售業

觀光：如Klook、KKday等旅遊商品網站以及遊樂園、休閒農場等

交通：加油站、高鐵、台鐵、客運與國內線飛機票券

旅宿：旅館、飯店、民宿，AsiaYo、Agoda、Booking.com、Hotels.com等訂房網站則須綁定信用卡消費

藝文展演行業：兩廳院售票、電影院網站、FamiTicket、ibon、年代售票

繳費：「臨櫃」繳交電信費、瓦斯費、第四台及學雜費或補習班費用

不可使用範圍：

購買菸品

線上課程

外送平台

繳交所得稅金、罰單、規費、國民年金、信用卡費等

買保單、股票

電商排除名單

除了五倍券，還有哪些加碼優惠？

依循去年三倍券模式，有藝Fun券、農遊券、動滋券、客庄券，還有今年新增的I原券、好食券、國旅券、地方創生券等各部會振興券將整合在共通平台（尚未上線）中，開放民眾登記五倍券的同時，勾選要參與哪些優惠券的抽籤，平台會在9月底前上線。

國旅券（交通部）： 面額為1000元，初步規劃發行120萬份，以登記抽籤方式獲得，可用在旅行社安排旅行團及自由行。

面額為1000元，初步規劃發行120萬份，以登記抽籤方式獲得，可用在旅行社安排旅行團及自由行。 農遊券（農委會） ：面額為888元，第一階段發放88萬份，登記後抽籤；第二階段為明年農曆年後發放58萬份，於農遊券配合業者購買農漁畜產品滿1000元（可使用五倍券、但不可使用第一階段的農遊券），憑發票或收據登記後抽籤，用於農場、農村等。

：面額為888元，第一階段發放88萬份，登記後抽籤；第二階段為明年農曆年後發放58萬份，於農遊券配合業者購買農漁畜產品滿1000元（可使用五倍券、但不可使用第一階段的農遊券），憑發票或收據登記後抽籤，用於農場、農村等。 藝FUN券（文化部） ：面額為600元，共計300萬份，需登記後抽籤，可用於看電影、表演、書店等。

：面額為600元，共計300萬份，需登記後抽籤，可用於看電影、表演、書店等。 動滋券（教育部）： 面額為500元，共計200萬份，登記後抽籤，可用於運動場館、看體育比賽、體育用品店家。

面額為500元，共計200萬份，登記後抽籤，可用於運動場館、看體育比賽、體育用品店家。 客庄券（客委會）： 面額500元，提供40萬份，數位綁定在平台登記抽籤，預計在全國11個縣市70個客家文化重點發展區，至少2000家餐廳、民宿及社區零售商店等在地店家使用。

面額500元，提供40萬份，數位綁定在平台登記抽籤，預計在全國11個縣市70個客家文化重點發展區，至少2000家餐廳、民宿及社區零售商店等在地店家使用。 i原券（原民會） ：面額1000元，第一階段規劃10萬份，可用於經原民會認證的手工藝品店、餐飲店、農特產品店等。

：面額1000元，第一階段規劃10萬份，可用於經原民會認證的手工藝品店、餐飲店、農特產品店等。 好食券（經濟部）： 數位券，回饋額度500元，將發放400萬份，民眾綁定數位五倍券，只要在好食券適用範圍如餐飲、糕餅及夜市等商家先消費500元，政府會再回饋500元。

數位券，回饋額度500元，將發放400萬份，民眾綁定數位五倍券，只要在好食券適用範圍如餐飲、糕餅及夜市等商家先消費500元，政府會再回饋500元。 地方創生券（國發會）：額度可能為500元，可用於地方創生相關審查補助計畫及其合作網路，但發放份數等方案仍在規劃中。

可否全都領取使用？

只要抽中就可以全部領取，但都需至五倍券共通平台登記，抽獎時間將由行政院公布，中獎後簡訊通知，配合五倍券使用時間為2021年10月1日至2022年4月30日。

全台各地方有哪些五倍券加碼優惠？

基隆市 ：規劃中

：規劃中 台北市 ：擬傾向以電子券或將電子券傳到手機與「台北通」app結合推出優惠，民眾以優惠券消費後，廠商再向市府請款，詳細配套規劃中。

：擬傾向以電子券或將電子券傳到手機與「台北通」app結合推出優惠，民眾以優惠券消費後，廠商再向市府請款，詳細配套規劃中。 新北市 ：將推出「新北加倍券」，分為「加倍送」、「加好用」、「加便利。加倍送為500元換1000元、1000元換2000元、5000元換1萬元，總計31萬份；加好用是面額最小的50元券；加便利是帶動庶民經濟，包括市場、夜市、旅館、商圈、觀光工廠、小型商業等，詳細抽獎、登記方式約9月中公布。

：將推出「新北加倍券」，分為「加倍送」、「加好用」、「加便利。加倍送為500元換1000元、1000元換2000元、5000元換1萬元，總計31萬份；加好用是面額最小的50元券；加便利是帶動庶民經濟，包括市場、夜市、旅館、商圈、觀光工廠、小型商業等，詳細抽獎、登記方式約9月中公布。 桃園市 ：加碼推出「6+1」桃園振興暖身計畫，包括送文創抵用券、觀光套票、桃捷一日票等，現有的「桃園好市券」第三期也將搭配中央振興券將金額放大，面額變小，此外9月上旬將推出「你吃飯，我買單」方案，民眾可用桃園餐飲消費的發票登錄抽獎，最多可獲2000元補助金。

：加碼推出「6+1」桃園振興暖身計畫，包括送文創抵用券、觀光套票、桃捷一日票等，現有的「桃園好市券」第三期也將搭配中央振興券將金額放大，面額變小，此外9月上旬將推出「你吃飯，我買單」方案，民眾可用桃園餐飲消費的發票登錄抽獎，最多可獲2000元補助金。 新竹縣 ：規劃中。

：規劃中。 新竹市 ：預計與各大知名百貨賣場合作，並舉辦抽獎活動，最大獎1輛汽車。

：預計與各大知名百貨賣場合作，並舉辦抽獎活動，最大獎1輛汽車。 苗栗縣 ：規劃中。

：規劃中。 台中市 ：規劃中。

：規劃中。 南投縣 ：規劃中。

：規劃中。 雲林縣 ：規劃中，預計有抽獎活動最大獎為汽車。

：規劃中，預計有抽獎活動最大獎為汽車。 嘉義縣 ：加碼振興券與Q碰券額度、滿額禮、數位券回饋方案，並擴大抽獎。

：加碼振興券與Q碰券額度、滿額禮、數位券回饋方案，並擴大抽獎。 嘉義市 ：加碼普發市民2000元現金；自11月起再度推出嘉義市購物節，入住合約飯店可獲600元「嘉遊金」折抵房價及消費，累積消費500元有1次抽獎資格。

：加碼普發市民2000元現金；自11月起再度推出嘉義市購物節，入住合約飯店可獲600元「嘉遊金」折抵房價及消費，累積消費500元有1次抽獎資格。 台南市 ：在台南消費滿100元就可憑發票登錄抽大獎。辦理線上「台南好物」及「台南便利送」購物平台促銷等活動。

：在台南消費滿100元就可憑發票登錄抽大獎。辦理線上「台南好物」及「台南便利送」購物平台促銷等活動。 高雄市 ：加碼推出高雄券1000元，讓振興券變6倍。

：加碼推出高雄券1000元，讓振興券變6倍。 屏東縣 ：入住參與方案的屏東縣合法旅宿，縣府就提供500元補助，業者再提供500元優惠，總計1000元。

：入住參與方案的屏東縣合法旅宿，縣府就提供500元補助，業者再提供500元優惠，總計1000元。 宜蘭縣 ：規劃中。

：規劃中。 花蓮縣 ：加碼推出4項觀光振興方案，包括旅遊團、自由行獎勵金、指定商圈、夜市滿額抽獎活動及鯉魚潭商圈消費券等。

：加碼推出4項觀光振興方案，包括旅遊團、自由行獎勵金、指定商圈、夜市滿額抽獎活動及鯉魚潭商圈消費券等。 台東縣 ：無加碼，太麻里鄉公所將加發給每名鄉民現金2000元的振興經濟禮金。

：無加碼，太麻里鄉公所將加發給每名鄉民現金2000元的振興經濟禮金。 澎湖縣 ：振興消費禮金，每人1000元，預計在9月通過後，比照去年由村里辦公處直接發放。

：振興消費禮金，每人1000元，預計在9月通過後，比照去年由村里辦公處直接發放。 金門縣：縣民每人發放5000元紓困金，以及3000元振興券限金門地區使用，同時舉辦持「五倍券到金門消費、抽大獎」活動；並鼓勵觀光旅宿業者提供振興加碼方案。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範