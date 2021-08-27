【關鍵時事】韓國瑜心腹黃文財加入民眾黨，與其說「藍洗白」更像是做白工

柯文哲挖角黃文財到民眾黨擔任媒體總監，蔡壁如定調是「幫藍的洗白一點」。

我想問的是，韓國瑜2020年總統大選拿下的552萬票還剩多少？這是韓國瑜一個人的票、還是非韓不投＋國民黨的票數？韓國瑜在黨內、社會上還有多少影響力？黃文財是代表個人或韓國瑜入柯營？當年韓國瑜是靠黃文財的媒體功力締造了所謂「韓流」？

這些哲學問題。在功利主義者眼中或許都不是問題。

我感覺起來，黃文財到民眾黨就是謀職，出售自己剩餘的政治與媒體價值，而韓國瑜很難授意，除非韓也要廉賣他的剩餘價值：不可能實現的「柯韓合」、「柯韓配」。

Photo Credit: 台灣選舉維基百科 前高雄市輪船公司董事長黃文財

柯文哲和江啟臣曾合體掀起「藍白合」的討論；柯當時認為，他的出發點很簡單，在議題上可以跟最大多數人合作，「不要老是想那麼多。」

回過頭來看，黃文財的「資歷」當然可以當民眾黨媒體總監，但是，柯文哲希望外界想像的，恐怕是民眾黨放眼高雄，國民黨變成「小白」，甚至被民眾黨吃掉。柯文哲的「不要想這麼多」，其實很廉價，也想得很多，至少朱立倫當黨主席的國民黨，就不會跟柯P玩這種把戲。

黃文財入民眾黨擔任媒體總監，就像謝立功當民眾黨秘書長、拉胡文琦做民眾黨顧問等等，這些人都不是國民黨的要角，稱不上有地方勢力、帶槍投靠，更談不上裂解國民黨。

既然不是板塊的移動，那柯文哲為什麼要這麼做？2024騙韓粉票，又騙得了幾票？我不解，也看不出黃文財與所謂「韓流」，如何再造2014的「柯流」。

民眾黨就是柯文哲的一人政黨。

民眾黨的理想顏色應該是中間偏左、淺綠，只是其中民進黨背景的人少之又少，因此給外界「藍底」甚至「紅統」印象，而柯不甘被外界貼上「小藍」的標籤，所以想反過來把藍的洗白，讓國民黨變成「小白」。如此，收編的意義何在？不對的政治味道，柯卻急於出招，為了賺取微薄的政治聲量，恐怕會讓支持者感到錯亂。

我看到的不是洗白，是白工。

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責任編輯：丁肇九

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