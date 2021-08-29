【幕後】《脫稿玩家》：深度研究電玩文化，融合遊戲設計思維，讓娛樂形式保持多元與開放

文：邱昶維（DCFS編輯部）

備受好評的動作喜劇《脫稿玩家》，講述擔任銀行職員的主角Guy，每天都在「自由城市」無憂無慮的生活，直到某天他遇見一名神秘女子，並且積極展開追求之後，他才赫然發現自己只不過是開放世界遊戲的背景角色。

《脫稿玩家》是《博物館驚魂夜》系列電影導演Shawn Levy，睽違多年推出的電影新作，劇情不僅以豐富有趣的電玩元素為特色，亦展現像是《楚門的世界》、《駭客任務》等經典反烏托邦電影的風範，令人驚豔於虛實交錯的故事。

深度研究電玩文化，奠定影像美學

「我們前期籌備的第一件事，就是製作一本拍攝守則。」 ──導演 Shawn Levy

早在五年多以前，導演Shawn Levy就曾看過《脫稿玩家》劇本，但當時他自認不理解電玩文化，並未答應接手項目，直到主演兼製作Ryan Reynolds上門委託，他才開始研究《俠盜獵車手》、《堡壘之夜》、《當個創世神》等電玩鉅作，並且從中汲取世界觀、美術風格、遊戲方式等特色元素。

為了區別《一級玩家》、《樂高玩電影》等概念相似的電影，同時降低普遍觀眾的觀影障礙，Levy參考電影《楚門的世界》重整劇本，並且根據《飛進未來》、《精靈總動員》等形塑主角性格，挖掘故事背後的人道關懷意識，而他也盡量避免濫用價值400億的娛樂IP內容，讓故事專注在主角心境，藉以貼近現實。

不同世界的視覺風格

「我希望觀眾總是可以看出角色們在哪一個世界。」Levy表示，由於觀眾視角會在現實世界、電玩世界、遊戲模式之間不斷切換，所以劇組決定突顯個別世界的不同，以便觀眾理解劇情。

拍攝電玩世界時，劇組主要以球面鏡頭、大畫幅景框、對稱構圖、穩定運鏡、明亮色彩等影像特色，捕捉理想現實的城市樣貌，營造無憂無慮的非寫實環境。而在拍攝現實世界時，劇組則以變形鏡頭、不穩定手持、灰暗色彩等相反特色，令觀眾感受現實玩家、遊戲員工的壓抑與無奈。

其中，奠定遊戲模式的視覺風格，是最困難的部分。起初，劇組以卡通化的方式呈現遊戲模式，但畫面反而變得過於歡樂無害，主角面臨的危機與困境也因此削弱，於是Levy改以參照《決勝時刻》等相對寫實的遊戲之介面，使觀眾更容易同理主角。

融合遊戲設計思維，打造多元場景

「電玩遊戲曾經受到電影啟發， 但現在電影也同樣受到電玩遊戲啟發。」 ──藝術指導Ethan Tobman

影史上的西部電影、科幻電影，或是黑色電影，皆曾經深遠地影響大量遊戲的美術與敘事風格，但本片反而參考眾多遊戲佳作，打破以往現象。

「當你選擇一個最次要、最不重要的角色，並且闡述他的故事時，他所身處的世界就一定要令人驚豔。」藝術指導Ethan Tobman解釋，參考《銀翼殺手》、《巴西》、《回到未來》等電影，並且遊玩《碧血狂殺》、《汪達與巨像》等開放世界遊戲之後，他決定精心雕琢每一個場景，讓觀眾可以不斷挖掘彩蛋。

自由城市

「我們不斷在嘲諷受困自由城市的居民們。」Tobman表示，受到《全面啟動》、《歡樂谷》等電影啟發，自由城市主要取景於波士頓，使得街道上充滿僵化的美國聯邦式建築，而劇組也刻意使用普普藝術風的配色，搭配店家招牌寫著「明天販售」、「提供各地班機」等標語，藉此呈現諷刺惡搞的設計。

Photo Credit: 《脫稿玩家》

居家公寓

根據遊戲設計的概念，Tobman認為一名背景角色的居家環境，肯定不會占據太多遊戲容量，因此他刻意簡化主角Guy居住的公寓裝潢，不僅配色單調、家具匱乏，就連架上的書背也沒有名字，看起來就像是一個半成品住宅，但Tobman說明：「或許你會覺得他的人生不太重要，但我們其實也都像機器裡的齒輪。」

Photo Credit: 《脫稿玩家》

峭壁武器窟

雖然片中的武器窟位處陡峭山壁，但考量到遊戲世界的室內外場景範圍很少匹配，Tobman決定模仿冰島火山內部的洞窟，以40噸鋼材及超大迴旋樓梯，於波士頓郊外片場搭建巨型武器窟，仿造玩家用以儲藏大量器械與載具的地點，他強調：「你不必遵循任何物理法則，這就是電玩遊戲的樂趣所在。」

Photo Credit: 《脫稿玩家》

玩家休息室

作為現實玩家齊聚放鬆的場所，Tobman參考紐約夜總會的外觀，以及土耳其、摩洛哥、泰國等地的建築元素，搭建拱形天花板、拱廊等，使得該場所充滿異國情調，呈現與自由城市截然不同的外觀。另外，Tobman也承認此處有受到電影《星際大戰》Mos Eisley酒吧的啟發，藉以想像各地玩家聚集的氛圍。

Photo Credit: 《脫稿玩家》

電玩角色加入戰場，經典武器大亂鬥

「所有的電玩遊戲都在我們的參考清單上。」 ──武術指導Freddy Bouciegues

由於主角生活的世界是一款暴力遊戲，因此到處都有搶劫、打鬥、槍戰等情形。武術指導Freddy Bouciegues表示，劇組通常會先拆解劇本，從裡面篩選可以安排動作元素的情節，再討論這些動作可以如何安排，同時也試著結合音樂、場景等，展現團隊的豐富想像力。

此外，電影裡也有不少電玩角色客串，像是《拳無虛發》的拳擊手、《紅色死亡左輪》的牛仔等，令Bouciegues得以依據這些角色的性格、攻擊方式，為演員們安排武打動作，而當角色拿到像是雙斧、武士刀或雷射光劍等武器時，亦要設計相對應的招式，讓每一次的戰鬥過程都充滿趣味。

Photo Credit: 《脫稿玩家》

最終頭目的沙灘大戰

當電影來到結尾時，主角被迫對抗身強體壯、長相雷同的怪人Dude。

起初，導演計畫讓演員Ryan Reynolds一人分飾兩角，讓兩名身形相同的主角互相對打，但是考量到拍攝時間有限，特效指導決定改以壯碩的替身演員飾演Dude，並且利用動態捕捉合成Reynolds的臉，讓場景顯得荒謬搞笑。

為了讓這場高潮戲更加可觀，劇組召開腦力激盪會議，挑選數十種武器供主角使用，像是電玩《黃金眼007》黃金突擊步槍、《傳送門》傳送槍、《洛克人》洛克砲等，以及電影《美國隊長》盾牌、《星際大戰》光劍等，都是觀眾最後可以看到的彩蛋總匯。

Photo Credit: 《脫稿玩家》

「毫無疑問，人類渴望與其他人產生聯繫。」 ──導演Shawn Levy

《脫稿玩家》讓人看見電玩文化的豐厚實力，也令導演Shawn Levy對電玩世界改觀，但他認為電玩不會對電影構成威脅，因為兩者皆可以提供人們向外界尋求連結，讓娛樂形式保持多元與開放。

來源：syfy, Indiewire, collider, variety, vulture, latimes, screenrant, slate, theaureview

本文經DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航