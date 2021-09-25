留美碩士經驗分享：到美國讀研究所總共要花多少錢？

文：Mia Chen

早讀撿便宜的學費

如果沒有獎學金，學費會是最主要的花費來源。2018年8月，我就讀Carnegie Mellon University的碩士學位，當時一學期學費約莫是兩萬三美金，包含健康保險、交通費（市內公車無限次搭乘），與其他雜費。

以16個月的program來算，學費總共將近七萬美金（Fall、Spring、Fall）。不過，學費會一年一年漲價，CMU官網顯示目前（2021年）已經漲到兩萬五了。要出來唸書真的要儘早啊！

值得一提的是，我的program比較不一樣：Summer（五到八月）是要留在學校上課和做project，因此我的學費硬生生比別人多了兩萬三美金。

各大學校官方網站上都有列出一學期的學費，可以直接用關鍵字搜尋。例如，我想知道密西根大學的學費，就打「University of Michigan tuition fee」。

如何省學費呢？大致有兩個方法：一是獎學金，二是兼職Teaching Assistant（TA）或Research Assistant（RA）。有些學校在錄取你時會直接發獎學金，學費可以打六到八折不等，絕對是最省時省力的方式！或是錄取之後，向系上行政人員詢問獎學金資訊，也可以在學校網站搜尋。不過在申請時要注意該獎學金是否接受國際學生申請。

有些學校長期錄取大量國際學生（例如卡內基梅隆），就會特別為國際學生整理適用於國際學生的獎學金。兼職TA、RA固然有收入，但你要顧及你的課業，不像博士生能投入大量時間，所以收入能負擔每個月的生活費已屬不錯（data point來自賓州，美國幅員遼闊，可能每個州都不太一樣）。

客廳也能住的省房租方法

美國一般分為有專人管理的apartment與屋主自租（或請agent代管）的住處。前者因為有專人管理，所以垃圾處理、收信件貨物、維修上也有一定的品質，不過房租每年都會漲一些；後者的垃圾處理和信件貨物則是要自己處理，維修則是看屋主人品。

我在匹茲堡唸書時與兩位室友分租apartment的2b2b（2 beds 2 baths，兩間臥室兩間衛浴），整間月租金約是2100美金。2 beds怎麼住三個人呢？學生時期為了省錢，會把客廳隔出多住一人，並和一位室友共用衛浴。我當初就是為省錢而住客廳，需要自己買窗簾布或是屏風做隔間，一個月分擔的租金是六百美金。

很幸運的是兩位室友很安靜、不愛開趴，甚至不特別愛煮飯，所以算是高品質的客廳！再一次地，美國幅員遼闊，所以每個城市的租金也相去甚遠，不過美國有許多網站提供租屋資訊，集中管理的apartments也都有網站，在台灣動動手指就能估算自己的房租支出。

房租一般不包含電費、瓦斯費、網路費，這些金額在不同州有差距，不同的使用習慣也會造成差異。例如有人很怕冷，冬天需要長時間開暖氣，瓦斯費就會比較高；有人很怕熱，夏天常開冷氣，電費就會比較高；疫情期間大量時間在家，這些費用也理所當然地高於平常。如果是想預估自己唸書時期的這類花費，大概可以抓個每月100美金。

如何省住的開銷呢？其實就是降低住的條件：離學校遠一點、屋齡老一點、周圍治安糟一點、機能差一點。省下來的成本也會反應在其他方面，例如要花更多時間通勤，租屋處硬體設備若時常報修，也得花時間溝通或等人來修，在街上可能會遇到不好的事情等等。

我會認為這種錢不要太省，畢竟人生地不熟，出了問題不一定有人能幫你，要適應新環境已是一大挑戰，你不會希望有更多難解決的大小雜事讓你活得更辛苦。

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如何省交通費？善用學生免費公車

我就讀碩士的期間，匹茲堡市內的公車是我主要的交通工具。因為碩士只念一年半，也不確定之後是否會繼續留在匹茲堡生活，所以我沒有買車。也因為學費已經包含了公車費用，只要用學生證，匹茲堡的公車可以免費搭到飽，所以我的交通費用幾乎是零元。偶爾要去較遠的地方辦事才會需要叫Uber，但一整年下來，使用Uber的次數不到十次。

有些市內沒有合適大眾交通工具的朋友會買車，買車的方式依價格由低排序到高分別是：跟學長姐們或熟人買二手車、向車行買二手車、買新車。美國買車的行情價低台灣很多，尤其是二手車，如果不介意買十幾年的老車，幾千塊美金就可以買到一台車。

歡迎來到讀研廚房，為省餐費請學做菜

剩下最主要的開銷來源就是食物。美國不像台灣有很多便宜的便當店、小麵店，除了快餐店以外，餐廳一餐至少十美金起跳，內用也要給小費，對不寬裕的留學生來說算是較奢侈的選擇。我念碩士期間，九成八都自己煮，除非有朋友慶生或是學期結束等值得慶祝的事才會吃外面（所以直到畢業後連連鎖快餐店chipotle都沒吃過）。餐餐都自己煮的我，當時一個月的餐費約莫是美金四、五百元（匹茲堡物價）。

省餐費的方法就是自己煮，網路上有很多食譜網站，也有很多YouTuber教你怎麼煮菜，一定學得會一些簡易料理。如果白天要去學校上課導致午餐時間來不及回住處，可以找學校有冰箱的地方帶便當去冰，或是就開始學習美國人吃一些冷食，例如吃希臘優格配穀片也可以是一餐。

自己煮雖然省錢，相對地就要花時間：要定期去超市買菜、買菜回來要整理、煮飯也要花時間。不過若要長期待美國的話，煮飯絕對是必備技能。早點學會，煮習慣了也可以自己決定想吃什麼。

算總帳公式

想必大家最在乎的就是這個了！其實要預估自己唸完一個碩士的花費，算法就是：

學費＊n個學期＋（房租＋餐費）＊m個月＋交通費

聽過其他念過美國碩士朋友的分享，總支出從250萬到350萬台幣都有，誤差會這麼大，除了所在城市消費水準不同，每間學校學費也有差異，甚至有些人念的program為期比較短（例如只有一年），那最大筆的學費支出就少了兩三個學期。

如果大家對念美國碩士有興趣，但經濟考量成為你遲遲未往前踏一步的阻礙時，希望這篇文章可以提供大家一個參考依據。

本文經NEX 媒體實驗室授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航