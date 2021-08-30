以「產品生命週期」來看，朱立倫已進入「衰退期」

日前，社會觀察家朱學恒與資深媒體人黃暐瀚曾有過一段精彩對談，兩人談到本次的國民黨主席選舉，朱大針對現任主席江啟臣與回鍋參選的前任者朱立倫，做了他個人解析。朱大直言：「選朱立倫，2024國民黨必輸！」

朱大所言並非無所本，他給出他的理由：「有沒有注意到綠媒對於朱立倫非常友善，三立、年代、自由時報。如果朱立倫當選，國民黨就會輸，這是沒有任何懷疑的地方。因為朱立倫就代表了『國民黨過去所有輸掉的原因』，『老派』、『退流行』，他身邊站的所有人就是『國民黨過去為什麼一直失敗的所有大集合』，但朱立倫覺得這些大集合一定要。」

他接著說：「民進黨跟綠營媒體是不是已經在挑好打的對手？誰好打就捧誰。朱立倫的媒體報導已經比江啟臣多很多，綠營早就算好江啟臣如果當選，可能還不好打。朱立倫當選了就跟以前的國民黨一模一樣，就是一個不可信、不可行的狀況。如果不賭江啟臣，2024國民黨大概就再見。」

朱大的話聽在國民黨支持者的耳裡，或許很刺耳，但絕非危言聳聽，而是有可能成真的事情。

產品週期來看：朱立倫已進入「衰退期」

「產品生命週期」（product life cycle）指的就是「產品的市場壽命」，即一種新產品從開始進入市場到被市場淘汰的整個過程。

一般分為「新創期」、「成長期」、「成熟期」、「衰退期」。任一種上市到市場的產品，通常都具有一定的「行銷潛力」，除產品本身的功能外，產品之所以能行銷，來自「這項產品新不新奇」，人們對這項產品感到好奇，才會願意去買來開箱。

政治人物同理，選舉本身即是一場大型的行銷活動，把政治人物／候選人行銷出去（產品面），買單的選民就把票投給某個特定候選人（消費端），票高者當選（銷售額）。

朱立倫就好比一項已經在2016年上市過的產品：

銷售額差—— 朱立倫獲得381萬票，與之對比的是蔡英文獲得89萬票。

朱立倫獲得381萬票，與之對比的是蔡英文獲得89萬票。 評價差—— 「換柱」事件重傷整個國民黨，不光只有朱立倫本身與當事人洪秀柱，泛藍選民亦相當憤怒。

「換柱」事件重傷整個國民黨，不光只有朱立倫本身與當事人洪秀柱，泛藍選民亦相當憤怒。 賠本——國民黨至今仍為朱立倫當時的「處理不好」，付出政治上的代價，談「換柱」必有衝突，餘波猶存。

朱立倫倘若果真擊落江啟臣，當上新任國民黨主席，先不論藍營選民會有哪些期待，中間選民會不會因過去朱的「產品表現」，對於朱本身跟其執掌的國民黨不可能有所期待？而這不正是進入衰退期的產品相關特徵？

Photo Credit: 中央社

產品本身來看：朱立倫的產品競爭力不足

「老派」、「身邊站的所有人是『國民黨過去失敗的大集合』」，這是朱學恒為朱立倫下的註解。

事實上，朱立倫本次宣布回鍋參選國民黨主席後，煞有其事提出三項「改革」，卻被網友笑說「是還沒『已知用火』？」而朱立倫的「回鍋登場」，竟是充滿國民黨中某一群人特有的醬缸味，坐實朱學恒的註解「老派」。

朱的三項改革包含：創建LINE群組（黨線上組織化）、成立民調中心以及培訓青年儲備主管計畫。顯示朱立倫及其團隊對於整個社會跟時代脈動的掌握程度，已非用「不足」可以形容，簡直是「落後」。

黨內選舉都尚且無法依靠提出系統性的改革，吸引黨員投票給朱立倫，還必須靠著不斷且積極的組織動員，玩國民黨慣用的綁樁老套。黨內這種小型的市場競爭都如此，何況是放到大型的市場競爭，且是與深諳競爭之道的民進黨競爭？

從朱立倫不諳市場趨勢來看，沉潛一年半後的浮出水面竟是給出「石器時代」般的想法，都說明其產品競爭力不足。簡單講，沒招了。

至於其他朱立倫曾經提倡過的事物，比起改革或政見，如通兩岸、連國際、強領導之類的更像是口號。行銷光靠口號，沒有產品的核心競爭力，放到市面上可能只會被「比你更強」的產品，狠打一頓。

產品市場來看：朱立倫早已不合市場需求

「退流行」是朱學恒為朱立倫下的另一註解，這直接指涉出朱立倫的產品設計，或說人設，早已不符合市場需求。

過去「馬立強」被當作是國民黨未來接班班底的時候，朱立倫還算符合「當時」的市場需求。然而，時間飛逝，朱立倫已年過60，當年的清新味已不在，取而代之的是「投機」、「算計」的形象，這等負面的「產品形象」亦深刻烙印在所有見證過「換柱」的人們腦海中，不論是從新聞媒體報導所見，或是直接見證，皆應如是。

朱立倫可能不清楚，現今——2021年的現在，市場希望的是「明確」，想做什麼、能做什麼，通通說清楚。

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朱立倫口中的連通兩岸國際、強化領導力究竟是什麼？如何做？沒有人清楚，可能朱立倫也是刻意不說清。不過，要「有思考能力的消費者（黨員）」在不知道產品的使用說明、功能等的前提下，願意掏錢購買，除了腦粉或特殊需求、有求於朱立倫外，將會是很困難的事情。

如輿論圈一直在猜測的「朱立倫會不會參選2024總統」，朱立倫每一次閃避問題，都在加深人們的負面印象：投機、算計。要或不要，講清楚，如果要選總統，講清楚後讓市場去決定「你夠不夠格」。決定你夠不夠格當黨主席，決定你夠不夠格當總統。

總結：朱立倫勿以為能經由「重新包裝」變成「新產品」

朱立倫或許仍舊以為，他能藉由國民黨主席選舉這一局，將自己「重新包裝」成「新產品」。

喊著改革，找幾個青年站台，看似新奇，但一般人對朱立倫的印象已經太清晰，換個包裝而不換內容物，而妄想能刺激銷售，更可能是不僅包裝未變，內容物也未變。

還記得康師傅泡麵？2014年頂新集團在台灣爆發「黑心油事件」，台灣康師傅雖未涉及黑心油生產，但頂新負面形象也重挫銷量，康師傅黯然退出台灣市場。負面效應擴及中國市場，不久後也雪崩式衰退。康師傅到後來已不再創新，除口味外，連包裝都沿用傳統經典造型，消費者味覺早已疲勞，競爭力逐漸喪失。這，就是朱立倫的寫照。

這次黨主席選舉，倘若國民黨仍選擇回頭路，2024不過就是再一次用「過期產品」對戰「不斷進化的對手」，注定一敗塗地。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航