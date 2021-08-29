「紅色巨砲」羅世幸：自始至今依舊稀有的中職二壘砲

文：dolin66

174公分76公斤，這樣的身材搭配二壘手守位，從獅迷的角度出發，應該會立刻聯想到已站穩球隊二壘先發的林靖凱，然而擁有如此可怕防守天賦的他，當初之所以會掉到第六輪才被統一挑走，很大的原因就是這樣的身材，可能成為他長打能力的巨大天花板。

然而，在遙遠的1990年，一個打者還不知道重訓可以強化肌力的年代，一位身材嬌小的二壘手，在一年只有90場比賽的環境裡，卻繳出了連續六年雙位數全壘打的成績，連目前公認最具長打能力的二壘首郭嚴文，迄今也僅有四年全壘打上雙。

1992年，差點問鼎聯盟全壘打王寶座的二壘砲，他的名字叫羅世幸。

資歷夠深的球迷都知道，1990年代的龍象大戰已經有種台灣版「阪神 vs. 巨人」的世仇對決感，其中羅世幸更是象迷的眼中釘。這是因為，當羅世幸一度因成棒打不出成績而想要放棄棒球這條路時，業餘時期兄弟象的老教頭曾紀恩說服他加入兄弟象，就在大家都認為羅世幸會隨著兄弟轉入職棒時，羅世幸卻選擇先到合庫，然後1990年5月突然宣布與味全龍簽約。

雖然羅世幸並未違約，但看在象迷心中，始終很不是滋味，所以每當龍象大戰時，羅世幸總是象迷反應援的主要對象，再加上他生涯一共打了陳義信8發全壘打，僅次於統一獅隊的羅敏卿，這更進一步加深象迷對他的「恨意」。

既然說他是門砲，就從1992年的全壘打王競逐談起吧。10月25日最後一場龍虎戰前，鷹俠以23隻全壘打領先林仲秋與羅世幸的22隻全壘打，羅世幸雖然在天敵涂鴻欽退場後追加一發全壘打，但不敵林仲秋的雙響砲，最終成為當年度的打擊無冕王，整個生涯羅世幸僅在1993年打過涂鴻欽唯一一支全壘打，也讓他成為中職歷史裡，12位面對非隊友之四大天王上古神獸都敲過全壘打的打者之一，同年更與呂明賜、艾勃及陳大順兩度上演「back to back to back」全壘打三連發，其中一次的苦主就是陳義信：

然而，以追求全壘打為目標，全力揮擊的副作用自然就是被三振率偏高，以中職八年的累計成績換算，羅世幸18％的被三振率、9.6％的被保送率，在當時聯盟都遠高於平均值，而這在目前的棒球環境中，是可以被接受，甚至被推崇的打擊方式。

但在那極度厭惡打者被三振的年代，這樣的球員很難得到教練團關愛的眼光。但羅世幸卻可以從1991年起站穩龍隊主戰二壘手位置到1997年，關鍵在於他可以在追求長打的同時，也可以同步兼顧打擊率。

1992年經典全壘打王之爭：

1990到1997年八年間，羅世幸共計四年時間打擊率超過3成，甚至在1991年還能從5月蟬聯打擊三冠王到7月，1993年單季最低打擊率也可以維持在0.264，相較於隊友陳金茂1992年為追求長打，打擊率跌破0.25的表現，羅世幸這種可以兼顧打擊率與長打的突出攻擊能力，讓龍隊教練團雖然對他略高的被三振率不滿意，但在沒有其他替代選項的前提下，只能持續讓羅世幸作為球隊的主戰二壘手。

是的，龍隊魔術師等級的總教練徐生明，對羅世幸的看法並不全然正面，因為徐生明屬於團隊紀律優先型的教練，但從羅世幸1990年放棄兄弟轉戰味全的選擇來看，他應該是個有自己想法並勇於爭取的球員。這種先天上的性格差異，也讓選手跟教練間的鴻溝越來越大。

1997年初那魯灣（台灣職棒大聯盟）成立時的大挖角行動，很多媒體就認為羅世幸應該是該聯盟的對象之一。雖然1997年羅世幸續留龍隊，並打出「0.3-0.376-0.432」的不差成績，龍隊卻在1997年底發給羅世幸離隊同意書，隨後羅世幸轉往那魯灣職棒發展，但攻守表現卻大幅退化。

所以不管羅世幸是否跟徐總有個人恩怨，若從球隊戰力維繫及世代交替的考量（不過龍隊到1999年也始終沒養出另一個本土2壘手戰力），徐總減少羅世幸的出賽頻率也是個不得不為的決定。也因為始終無法複製在中職的成績，羅世幸在2000年選擇退休。

3連轟當時的防禦率王陳義信：

生不逢時應該是羅世幸的最佳寫照，如果晚個30年出生，他應該就懂得利用重訓來強化肌力，搭配天生一流的手腕運用及手眼協調能力，除了可以增加他的全壘打支數，也可以避免長打能力因為年齡增長而快速下滑，進而延長他的職棒生涯。再加上固守好球帶、不怕被三振，降低BIP％的正統強打者攻擊策略，很容易成為球隊鼓勵並且器重的二壘砲。百轟達陣不但不會是問題，甚至可能到150轟的整數里程碑。因為不要說在30年前，就連在中職早已成為攻擊聯盟的現在，想要找一個年均10轟的本土二壘手，依舊是個困難重重的任務。

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