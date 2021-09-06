印傭怎樣在香港慶祝印尼獨立日？

文︰賴婉琪

1945年8月17日是印度尼西亞（以下簡稱為「印尼」）的獨立日，標誌著印尼成為獨立的主權國，正式脫離荷蘭的殖民統治。除了印尼官方會於當日舉行升旗禮外，各地的民眾及學校亦會自發舉行升旗禮。香港現有大約十六萬的印尼海外傭工，而駐港的印尼領事館每年均會於獨立日當天舉行升旗禮，並於緊接的星期日在維多利亞公園（以下簡稱為「維園」）舉辦大型活動和歌舞表演，讓一眾於海外工作的印尼人能慶祝國家獨立的光輝歷史。不過，並不是所有印尼外傭都會選擇參加由領事館主辦的活動，尤其組織力較強的外傭工會便會自行舉辦活動來慶祝獨立日。雖本年因疫情關係，筆者並沒有前往由「印尼外傭網絡」（簡稱JBMI）舉行的升旗禮，但我於2017年參加了他們舉行的升旗禮，並向組織者了解她們舉行升旗禮的想法。

當日早上10時，一眾三百餘印尼人已經冒雨進行最後綵排。由步操到立正的姿勢，她們都一絲不苟，顯示她們對是次升旗禮的重視程度。綵排一直進行至中午，當大家準備就緒，升旗禮便正式開始。整個升旗禮活動分為三部份：升旗禮、唱國歌和表演。

圖片由作者提供

升旗禮一開始由步操的司領向JBMI的最高負責人（穿啡色上衣）報告各方已準備妥當，便帶領由十七人、八人和四十五人（數字象徵獨立日的日期）組成的隊列進行步操，國旗由站在八人隊列中最中間的一人拿著。由於缺乏設備，升旗的一刻並不似官方般有一支旗桿讓升旗手徐徐將旗升上，而是直接用手撐開國旗。雖然設備不足，卻無減儀式的莊嚴程度，在場的所有人無不立正致敬。一眾參加者的衣飾亦與國旗的顏色配合，以紅色和白色為主。步操隊列的白色上衣、白色長褲，紅色肩帶，和黑色皮鞋更與正式官方升旗儀式的裝束看齊。升旗後，在沒有音樂伴奏下，由四十人組成的合唱團領唱國歌。

隨後，三位領袖分別讀出印尼的立國五大原則、憲法，並帶禱，期間全部參加者維持肅立。8月份的香港潮濕悶熱，早上的雨水正被太陽蒸發，為免中暑，各人都獲派一支樽裝水，可見主辦單位對會員的細心。

一般的升旗禮，通常會以較輕鬆的歌舞表演作終結。是次的表演則是形體舞，由八位外傭負責，內容是講述她們作為印尼人民，無法享受國家本來擁有的富庶資源，唯有出國打工，可惜印尼政府未有盡力為她們提供合理保障，令部份印尼傭工受盡苦頭，包括超時工作，以及遭僱主虐待，但她們透過團結力量，終能捱過去，美好的日子即將來臨。表演以一首調子輕鬆的歌曲《獨立日》作結。最後一張全體大合照，各人不忘高舉拳頭，表達國慶日的喜悅。大合照後，已經差不多是下午一時，各人逐漸散去。

這個實際少於一小時的升旗禮，花了至少四個月的排練。負責人說她們對升旗禮絕不陌生，因為小時候在印尼讀書時，每逢星期一及每年的獨立日，學校都會進行升旗儀式，最大的難度是要安排各個會員負責什麼崗位，七十多人達致齊整的步操，四十人的合唱要悅耳，所以她們由5月份開始的每一個星期日下午2時至5時都要進行排練，務求於正式的升旗儀式能做到完美。

選址九龍公園，不是最理想的安排，因為香港的印傭星期日通常聚集於維多利亞公園（以下簡稱「維園」）。當日儀式進行期間沒有太多人圍觀，偶爾有一些路人經過，但駐足一會兒便會離開，始終沒有引來工會以外的印尼人參與其中。負責人說她們6月份尋找場地時，維園的檔期已經被領事館租用了，所以退而求其次租用九龍公園，而九龍公園亦只剩下三小時的時段，所以升旗禮儀式完結後，她們便要盡快收拾物資離場。負責人說包括今次在內，已經是她們第三次舉辦升旗禮，雖然統籌工作複雜，排練亦費時，她仍很有信心地對我說：「我們是印尼人，會自己辦下去。」示意明年的獨立日，她們會繼續尋找場地舉行升旗禮。

今次的升旗禮活動因為由外傭的工會主辦，所以活動的訊息和意義不單止表達對國家的尊敬，還滲透了在港工作的印尼的人對國家及政府的訴求。一方面透過升旗活動為身處異地的印尼人提供平台，表達愛國和思念國家的情緒，而形式和內容基本上與印尼官方的一樣，只是由於物資的限制，部份細節未能跟足官方版本；另一方面，外傭的身分和獨特處境亦清晰表達，例如形體舞的環節明顯地表達對印尼政府漠視海外工人權益的控訴，以及印尼人身處異地時團結的重要性，當然這亦是回應工會的宗旨和目的。

這次升旗活動亦反映了工會和印尼領事館之間的微妙關係，工會知道當日領事館在維園有慶祝獨立日的活動，但不參與並選址九龍公園舉行升旗禮，可見兩者的關係並不緊密。工會多年來帶領會員於星期日到領館門外請願示威，要求印尼政府改善移工政策和提供合理保障，但領事館鮮有代表出現接信或回應。升旗禮負責人告訴我：「是（對印尼政府）不滿，但都要溝通，近來領事館已較以前願意與工會領袖對話。」工會希望在港工作的印尼人能更團結一致，努力爭取基本權益，為海外傭工建立更好的工作和生活條件。

升旗禮當日使用的簡單音響乃由「草根．行動．媒體」（以下簡稱「草媒」）借出，「草媒」是一個香港網上媒體，報導本地和海外工人的新聞，近幾年亦報導和記錄有關外傭在港的生活。當日「草媒」便有五位同工一早帶來音響器材以供升旗禮使用。升旗禮完結後，工會亦送來數盒牛雜粉麵，以慰勞「草媒」同工的落力支持，我亦獲邀請一同坐下享用食物。這小小的片段令我反省，外傭工會其實很需要本地組織的支援，譬如借出較複雜的音響器材。但香港這個面積小小的城市，每日發生的事情太多，投身社區工作的人太少，更遑論要為這群處於異地的外傭出心出力，願意付出的人就更少了。

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