《盛夏光年》：要麼去愛的毀天滅地，要麼孤獨的萬籟俱寂，15年後的我依然沒有答案

「要麼去愛，要麼孤獨」​容我用巴迪歐（Alain Badiou）論文集的標題去形容關於看見了《盛夏光年》相隔了十五年重映的事情。​

當年我剛進入中學，在常駐的影租店借了這部電影，習慣在週末的晚上看看電影，這一件事情變成了後來的我。那時候的畫質甚至都比不上現在修復的4K，怎麼記憶越來越久遠，卻越來越清晰？

Photo Credit: 前景娛樂提供

那晚初看《盛夏光年》後，我把DVD又推回了機器，重複看了一次。因為我找不到為什麼感覺有種很難過、好像找到答案去解決今晚的心情。或許吧，所以我把電影反覆看了看，即便什麼都還不懂，但剛開始明白關於成長、喜歡、失去還有嫉妒⋯⋯。

很多類似於陳正道反覆出現在電影裡重要的關鍵，那把盛夏形塑成一種藍色輕薄憂鬱的膜，好像一戳破傾瀉而出，什麼告白真相、曖昧與孤獨的邊緣界線，什麼都變成了最後他們在花蓮新城海岸一條破曉前深藍色暈染著一絲金色的海平線。​

沒有答案。要麼去愛的毀天滅地，要麼孤獨的萬籟俱寂。這是十五年後的我唯一能告訴他們的回應。

因為我們會不經意的去喜歡上一個人，試著尋覓、暸解如何獲得滿足。余守恆是個單純的人，他因為過動調皮而被小天使包容後習慣於有個朋友；康正行也是個單純的人，他當上班長而聽服了老師的指令，不知不覺就把自己真情放進了這段關係。

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即便他們其實天差地遠，性格和樣貌都全然不同，但又像個難以撕開的舊相片；杜慧嘉應該也是個單純的人，她缺乏原生家庭的安全感，自然而然的在一種排斥中熟識了正行，她發現了他的秘密卻從來不想因為自己私慾而戳破。​

也許是因為全部的人都這樣單純而尚未確定長大的青春類型中，所以我們把感情都變得浪漫許多，一點慰藉、一點哀傷，最後是那遙遠不可逆的逝去。

青春期注定摧毀的命題，在《盛夏光年》裡變成了宇宙星系裡不同星體運轉之間關係的說詞。我們都可以找一個理由躲進裡頭，說自己不想轉彎橫衝直撞、說自己想永遠都不長大單純也罷，反正那些面孔和關係如此青澀不可言說，第一次看色情電影、第一次穿耳洞、第一次翹課、第一次踰矩人與人的關係。

過了十五年後，應該說自己和當年的人們都長大了。社會政治會改變很多關係之間的變化，從宗教、律法、經濟身分階級都是，沒有人會在你長大後聽命於當一個小天使，然後就這樣沈溺於其中。​

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也沒有人會在長大後受到欺負霸凌後，不想反抗或取決於某些團體的慰藉。我們長大後都失去了某一部份的自己，那一個很單純會去海邊一無所獲的自己、那個在宇宙裡任何身份的自己。

很想記憶起關於十五年前他的事情，卻發現連面孔、還有後來他去了哪或是變成怎樣都不見了，只記得我們會一起吃午飯、偷偷地說關於彼此無庸置疑的事情。

以為關係是一種天經地義的事情，所以沒有發覺崩塌的可能；想著未來會不會變成想像中的大人，其實機率接近於零。後來陸續遇見的人事物都更模糊了，光年般的距離或是遙遠星際的關係都變成了日常演練，每天都要好好珍重金錢、物質與權利。​

因為混雜的盛夏之中，都是憂鬱、去死、離開、消失，放棄吧別再出現了。​

應該是在很多年後，變得越來越膽小，越來越看清原來這部電影中理性看待藝術性中有多麽多缺點和尚可之處，但當年的自己如此單純，好喜歡好喜歡。​

甚至在某一年的夏天自己去了新城海岸，自己一人在無人的時刻，陰天的雨滴恰好和一種擅長渲染的情境一樣，找了相館與海岸，在那靜靜待著，問自己為什麼？關係中全然都是失去，還是說失去必然是一種長大，和青春一樣。​

全然不同的世界，時間不會等待或善待你，命運是夏天後要進入秋天，記得學會長大，即便你沒學成也得長大，故事不會等你的感性讓你對情感理所當然心滿意得。​

要麼學會好好的愛自己。要麼好好的自己孤獨。我想告訴守恆和正行，很孤獨也好，繼續相愛也好，好好的。只是回應很難無人接聽，還有被忘記是個很容易的事情。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航