密西根州9名挺川普律師挑戰選舉結果：遭裁定濫用司法系統，律師資格可能被取消

在2020年美國總統大選中，共和黨的川普（Donald Trump）追求連任之路被迫停止後，提出多起選舉無效訴訟。其中鮑威爾（Sidney Powell）、伍德（L. Lin Wood）等9名律師，就對密西根州與底特律市提起告訴，要求密西根州聯邦法院扣押有詐騙嫌疑的投票機器。

《美聯社》報導，這項訴訟先前就已遭駁回，而密西根州聯邦地區法官帕克（Linda V. Parker）於25日正式公布一份長達110頁的判決書，表示將對這9名律師咎責。

9名律師需負擔全部訴訟費，律師資格還可能被取消

鮑威爾等親川普的9名律師，去年代表6名共和黨選民提出訴訟，認為選舉計票過程有詐。《紐約時報》指出，鮑威爾等人提出有國際情報人員入侵投票機、藉此操縱選舉結果的陰謀論，卻又提不出任何證據。帕克於判決書中直言，選舉計票過程並未發生欺騙選民的狀況，這些律師不僅意圖破壞人民對民主的信心，也輕蔑了整個國家的司法體系。

帕克指出，這些律師所提出的訴訟，對選舉計票過程充滿惡意的推測，卻缺乏證據支持相關說法。她認為，每個人或許有權利在一定的範圍內公開指控他人詐欺，但是律師不能利用司法程序來做同樣的事。這9名律師不僅故意製造混亂，更濫用司法系統，試圖破壞司法機構的完整性。

這份判決不僅要求這些律師支付所有的訴訟費用，還 為每位律師安排了12小時的法律教育，其中包括6小時的選舉法規課程。 密西根州法院的判決也將寄給9位律師獲得執業許可的州內的律師紀律委員會，有可能會導致他們面臨律師資格被取消的訴訟。

前紐約市長擔任川普私人律師，因不實言論被暫停於紐約執業

除了密西根州，川普也曾在賓州、威斯康辛州等拜登的關鍵勝選州提起上訴，他在喬治亞州及亞利桑那等州的盟友，也各別對州法院提起選舉無效之訴，共計有60多起，幾乎全都以敗訴收場。

《華盛頓郵報》指出，在密州的這項判決發布之際，美國國內各地的法官也不斷在權衡，如何追究這些刻意利用訴訟來影響選舉結果和輿論的律師。

川普的前私人律師、曾任紐約市長的朱利安尼（Rudy Giuliani）也因涉嫌散佈關於總統大選的不實言論，在今年6月被暫停於紐約執業。紐約最高法院發布一份裁決書，認為他藉由律師的身份，對川普連任失敗的事件發表不實言論，誤導大眾也對社會造成危害，因此決定吊銷他的律師執照。

紐約最高法院指出，美國因為2020年大選結果持續四分五裂，這些不實的言論將會使人民對自由社會的運作失去信心。《CNN》報導， 朱利安尼對法院的決定表示不滿，認為自己的言論對公眾並未構成威脅。

《CNN》的資深法律分析專家Elie Honig認為，這樣的情況並不尋常。他認為，律師雖然作為客戶的代表，但當客戶做錯的時候，律師不能也跟著說謊。

經常在 律師申訴委員會中擔任辯護律師的Ronald Minkoff同樣指出，這項停止執業的裁決並不常見，雖然朱利安尼仍有權參加後續聽證會，但是在重新取回執業資格之前，可能還有很長一段路需要走。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範