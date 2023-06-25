2023/06/25,
教育

疫後學貸補助約54.6萬人受惠，7月10日開放查詢資格

疫後學貸補助約54.6萬人受惠，7月10日開放查詢資格
Photo Credit: 中央社

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學貸補助的原則為「免提出申請」，由政府主動勾稽審查補助資格，符合補助資格者，將由承貸銀行自7月起直接扣抵貸款人向承貸銀行貸款的額度，不會直接核發現金。

（中央社）教育部推動疫後就學貸款補助，協助符合資格的貸款人償還1年本息或扣抵1學期本金，預估約54.6萬人可受惠，貸款人可自7月10日起查詢補助資格。

教育部新聞稿指出，為照顧在學弱勢生、減輕青年負擔，行政院核定「疫後就學貸款補助方案」，編列新台幣220億元特別預算，預估54.6萬人符合補助資格，約占全部學貸者近75％。

貸款資格7月10日開放查詢

在學中的貸款人，如獲低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、身心障礙、原住民族等學雜費減免，或是獲大專弱勢生助學計畫助學金、有12歲以下子女者，符合補助資格；非在學的貸款人，如民國111年平均每月所得未達4萬元或有12歲以下子女者，也符合補助資格。

教育部說明，疫後就學貸款補助以6月20日為資格認定基準日，原則「免提出申請」，由政府主動勾稽審查補助資格，符合補助資格者，將由承貸銀行自7月起直接扣抵貸款人向承貸銀行貸款的額度，不會直接核發現金。

貸款人可於7月10日至9月15日期間，在線上系統依貸款人身分查詢是否符合補助資格，根據貸款人的貸款本金、經濟收入等不同條件，實際補助額度（協助非在學貸款人還1年本息或在學貸款人扣抵1學期本金）也會有所不同。

在學中及非在學貸款人本人或配偶為懷孕者、或非在學的貸款人為低收入、中低收入戶者，此類貸款人須在8月31日前，檢附孕婦健康手冊、診斷證明書或戶籍所在地核發的低收入戶、中低收入戶證明等文件，至「疫後就學貸款補助方案線上系統」申請，符合資格者也可享有補助。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：羅元祺


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