賀錦麗訪越批北京，中國使館反擊：訪越目的就是挑戰中國

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出訪越南，不過，在過程中屢屢針對南海爭議譴責中國。不但譴責中國「恃強凌弱」，也譴責中國的海權主張。對此中國駐越南大使館回應，認為賀錦麗「刻意製造中國南海脅迫論」，也認為賀錦麗訪越的目的就是「挑戰中國、向中國施壓」。

賀錦麗訪越批中國，中國駐越大使館：訪越目的就是挑戰中國

（中央社）美國副總統賀錦麗的越南行屢次提及中國在南海的強勢作為，中國駐越南大使館26日深夜以「西貢時刻」等內容反譏美方。綜觀賀錦麗此次亞洲行期間，中方不時出言或發文叫陣。

賀錦麗24至26日出訪越南，期間多次觸及中國引發的區域問題，包括恃強凌弱且過度的海權主張，並強調美國將與夥伴、盟友共抗中國。中國駐越南大使館26日深夜11時在臉書（Facebook）發文回擊。

中國駐越南大使館臉書貼文指出，美方這些話說明此行目的就是要挑戰中國、向中國施壓、刻意製造中國南海脅迫論，貼文並反控美國才是南海軍事化的推手與「脅迫霸凌的真正黑手」。

貼文表示，中方無意對南海提出新的聲索，「也絕不會放棄自己的固有和合法權利」。

美軍近來撤出阿富汗引發全球關注，中國駐越南大使館的貼文並反譏，美方此時到越南「挑撥」中國與周邊國家的關係，莫非是想喚醒世人對46年前「西貢時刻」的記憶。文末並列出各種數據，講述越戰所帶來的傷害。

賀錦麗此次亞洲行先後到訪新加坡、越南，並多次對中國在南海的威脅展開批評。在這期間，除中國外交部隔海出言回應，中國的宣傳系統也跟著發文叫陣。

中國英文官媒《中國日報》（China Daily）在賀錦麗24日抵越當天即以評論文章抨擊她在新加坡訪問時對中國的各種指責。

美中隔空交火，越南：維持獨立自主

不過，對於中國與美國的隔空交火，越南表示會維持「獨立自主」。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）24日當晚也與中國駐越南大使熊波會見，范明正當時向熊波表示，越南堅持奉行獨立自主的對外政策，並強調越南不會與任何國家結盟對抗其他大國。

熊波則說，中國願與越南合作，有效管控分歧，按兩國高層領導的共識，妥善處理海上問題。

《路透社》報導，美國政府認為，與中國的競爭是這個世紀「最大的地緣政治考驗」，不過，過去越南一直試圖與美、中維持微妙的平衡。

對於中國，雖然越南與中國雙方就南海爭議上關係緊張，不過越南高度仰賴從中國進口的原料來發展製造業，且越南共產黨與中國共產黨仍保持密切關連。

另一方面，儘管過去越南與美國關係緊張，加上美國政府也曾經表示，在越南改善國內人權問題之前，會對與越南的外交關係有所保留，不過近年來兩國關係仍日益升溫。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範