「RISO印刷」的復古浪漫魔力：不同設計、墨色與紙質的組合，每次印出來都是未知的驚喜

文：任容（CCC編輯部）

近年在販售、交流小誌（ZINE）的文創市集或同人誌販售會，一批風格特別的作品悄悄進駐攤位桌面。它們用色常是大膽亮眼的螢光色、金屬色，細節處呈現印刷失誤般的輕微錯位，宛如報紙油墨易摩擦剝落造成的奇妙復古手感，更是這批印刷物的特色之一。而「RISO印刷」這種特殊的印刷方式，也透過口耳相傳，進入許多創作者「有機會一定要試試看」的願望清單。

本期CCC走進RETRO印刷JAM，一探店內印刷工廠、絹印與電解金屬印製操作空間，更邀請61chi、catman、woffy、和樹與透子五位創作者共同分享RISO印刷的魅力！

孔版印刷的復古浪漫

在台灣推出RISO印刷服務的RETRO印刷JAM來自日本大阪。店長朱若慈解釋，RISO印刷指的是以RISOGRAPH機器印製的孔版印刷，原理是在和紙網版上打洞讓油墨通過、印出圖案。且因每次只能印製單色，每加一種顏色，就需像版畫一樣再製作一個新的版。

由於疊色過程中機器無法避免的錯位、印刷過程中機器與油墨特性隨機造成的墨跡、擦痕、上色不均等，加上半水性油墨無法定著於紙張上，有摩擦掉色的可能性，即使同一批印製，每張成品都具有獨一無二的特色。

RETRO印刷JAM成立的契機是十多年前一次美麗的錯誤。當時創辦人古屋光一與合夥人以RISOGRAPH機器幫客人印刷，主要接單色印刷的傳單，某天來了一位設計師，希望印刷雙色作品，兩人煩惱之餘，決定先印製單色，再疊上另一色。成果如預料般沒有成功，雙色疊得不夠精準，兩版的圖案呈現錯位偏離。沒想到客人卻十分滿意，大讚自己就是想要這種復古、不精準的印刷效果。

此後古屋光一與合夥人開始推廣RISO印刷，起初不少客人無法理解RISO印刷的成品與傳統印刷不同，會錯位、掉色，因而抱怨連連。經過長期的解釋與推廣，如今RISO印刷客戶包括插畫家、文具雜貨店主、小眾藝術家、廣告設計人等，儼然成為具有玩心的創作者打破傳統印刷物疆界，躍入瑰麗世界的最佳媒介。

考慮往海外展店時，古屋光一原本想到美國發展，卻因為一些事情擱置。正巧當時台灣雜誌《dpi設計流行創意雜誌》的報導介紹了大阪的RETRO印刷JAM本店，吸引大量台灣讀者湧入網站一探究竟，古屋光一也在好奇之下試著到台灣探路。

不料這次台灣行，古屋光一走訪書店與市集，感受到台灣不僅在文化上與日本有相近之處、創作充滿活力，風土民情也令日本人覺得親切，於是RETRO印刷JAM第一間分店便在台灣落腳。

Photo Credit: CCC創作集提供 店內提供創作者自己加工書頁的工作區域。

選擇困難也是樂趣！

來到RETRO印刷JAM的創作者，不乏自製小誌的經驗，卻大多是初次接觸傳統印刷以外的特殊印刷。以RISO印刷製作《不慌不忙電影宅通訊》的woffy說，因為特殊印刷的印量門檻太高，過往經驗多是自己動手做，另一位作者和樹則說自己只有印製同人誌時勉強達到燙金的印量。RETRO印刷JAM的最低印量是50本，若是RISO機器能達到的最大A3尺寸，則可以降低到25本。

時常使用RISO印刷創作的透子認為，店內可以少量印製也提供試印服務，在實驗階段對荷包的負擔較輕。起初來店的創作者印量普遍在最低門檻的50本，或者大膽印到100本，如今已有不少作者在此印製3-500本以上的販售物。

傳統印刷中，若想使用螢光色等特別色，需要另外計費，RISO印刷每開版一次，只印製一色的特性則使各色油墨計價一致，創作者得以輕鬆使用傳統印刷中所費不貲的金色、螢光色，或者試驗多色疊印的混色效果。創作者61chi分享，能小量製作金屬色的小卡、海報這點非常方便，傳統印刷也無法呈現墨色疊印的特殊質感。

繪製《霓虹籠》系列的Catman則指出，相較於傳統印刷，RISO可直接以特殊色開版的方式，更適合呈現自己類似印刷中色版套色的創作概念。在《霓虹籠》系列中，城市中的光影、顏色是推動漫畫劇情的一部分，Catman也使用大量特別色的單色色塊來繪製光影與空間。

由於空間所限，RETRO印刷JAM台灣店在2018年才開始提供線裝服務，尚未開放膠裝或騎馬釘裝訂，因此不少創作者在此印製紙頁後再自行加工，而店內可供選擇線材的繽紛色系與不同線裝方式，或者自行發揮巧思裝訂，乘以用紙的多重選擇，也讓每份作品展現獨一無二的特色。

「不同設計、墨色與紙質的組合，每次出來的結果都是未知的驚喜，讓人想持續進行不同的效果實驗。」woffy與和樹分享，在製作過程中常會湧現「下次要來試試這個！」或「下次修正這些細節會更好」的念頭，透子則反映身邊創作者的心聲，笑說太多選項有時反而難以抉擇。

Photo Credit: CCC創作集提供 在店內埋頭絹印巨大漫畫的創作者咪仔分享，她受到獨立出版社慢工絹印漫畫的影響，加上自己的墨線較粗，因此乾脆以店內最大的「大判L」尺寸，將自身飲食經驗的手繪故事印製於巨大紙頁上。

絹印空間SURIMACCA 自己的作品自己刷！

經過一樓的孔版快印工廠，沿樓梯爬上RETRO印刷JAM台北店2樓的正式門面，首先映入眼簾的是圍著長桌埋頭滾墨的絹印空間。與大阪本店以RISO印刷起家，後來才開發出絹印的順序相反，RETRO印刷JAM走進台灣的前半年，首先帶進的就是稱為「SURIMACCA」的絹印推廣空間。

絹印原理與孔版印刷相同，將欲印製的圖案透過數位製版於絹網上，手動刷上油墨，取代機器滾筒印刷的過程，使油墨透過絹版轉印在不同媒材上。無論電繪、手繪，或是現場繪製，都可以透過電腦製版，體驗自己動手絹印的樂趣。

印製完的絹版可以帶回家重複使用，因此有人每週到店裡報到，現場製作少量絹印商品，為週末的販售活動補貨。每到假日，也不乏帶著小孩來體驗絹印的家庭，或是製作婚禮小物、個人T恤的客人。古屋光一也驚嘆，台灣人非常好學，喜歡嘗試新事物，讓他非常佩服。

根據古屋光一的觀察，在台灣，嘗試絹印的客人比孔版印刷的使用者多，很奇妙地與日本完全相反。他認為，日本創作者可能更重視商品的嚴謹，無法接受對不準的錯位等效果，會直接去找工廠製作。台灣人則更重視體驗的過程，還有自己創造作品的成就感。

因應來客對手作的熱情，店內供絹印製作的常備素材，也從最初的3、5種，發展到目前約有50種素材可供選擇，其中實用的提袋、Ｔ恤等布製品最受歡迎，不過也有許多創作者在此絹印紙質作品。由於絹印的圖案不易剝落，加上孔版印刷機器無法印製太厚的紙，絹印則不受限制，可自由展現更超乎想像的規格。

Photo Credit: CCC創作集提供 RETRO印刷JAM開發的固定用絹框，可依照作品大小選擇不同尺寸。

Photo Credit: CCC創作集提供 可印製素材約有50餘種。部分素材為台灣店開發，例如鴨舌帽是受到時常來印帽子的客人啟發的商品。

ZINE DAY 創作交流無國界！

為了讓小誌創作者更輕鬆無礙地交流，RETRO印刷JAM在2015年起，與日本成安造形大學插畫領域的研究者MON共同舉辦一年一度的ZINE DAY OSAKA市集，交流販售物不限於使用RISO印刷的小誌，也能找到手作雜貨與明信片、海報等印刷物。

不同於歐美小誌文化較前衛、強烈的風格，古屋光一認為，在日本更能找到一些較為溫馨柔和、可愛的創作，在日本舉辦的ZINE DAY也充滿人情味，交流風氣很盛，「好像大家都可以成為朋友。」台灣分店開幕後，2017年也在店內舉辦第一屆ZINE DAY TAIWAN。因場地限制分為地板區與桌子區等近40攤，沒想到四面八方慕名參加的人潮踴躍得幾乎擠爆店內空間，讓古屋光一與MON嚇了一跳。

至今年2月底，ZINE DAY TAIWAN即將邁入第四屆，除了台灣創作者，也有不少外國創作者報攤參與。朱若慈說，311地震後，日本人對台灣普遍抱著感謝的心情，不少日本創作者也因此產生「想去台灣看看」的念頭，而透過ZINE DAY來台灣交流，去年也有日本創作者如mugny在ZINE DAY受到邀請，促成在台灣舉辦個展的契機。

入駐台灣數年，問到台灣創作者與日本的不同，古屋光一認為沒有很大差異，不過許多台灣創作者傾向用滿版、鮮豔的多種顏色與大色塊來創作，日本創作者則喜歡以單色呈現作品。題材的表達上，日本創作者通常喜愛生活化的主題，搭配許多文字敘述生活中的小事，台灣創作者則用滿版大色塊描寫抽象的內心世界。雖然不是絕對如此，還是可以從大方向的差異看出兩地創作者的不同。

Photo Credit: CCC創作集提供

Photo Credit: CCC創作集提供 根據店內觀察，日本創作者偏好單色、多文字的生活故事創作。台灣創作者則喜好滿版、鮮豔的多色創作。

玩心的進化

因應日本新年互送年賀狀（賀年卡）的習俗，台灣店也在每年年底舉辦「年賀狀」的企畫活動，按報名順序向創作者募集稿件，繳交報名費與稿件後，由主辦印製並在店內與各城市據點巡迴展售，費用與創作者對半分攤，未完售的作品也會還給作者。

朱若慈說，第一年募集200份年賀狀作品，去年縮減為100份，最明顯的差異是大家選購速度快了不少，以往邊逛邊挑，現在不少客人都先在網路上鎖定目標才來店購買，也確實表示透過網路的推廣更成功普及。

此外，朱若慈也觀察到，創作者原本依靠想像與直覺，運用單、雙色創作，如今大家互相參考，混色、多色的搭配愈來愈厲害，經驗增加，活用RISO印刷來製稿的技巧也明顯提高。

woffy與和樹也認為，雖然RISO印刷沒有明確的創作社群，但穩定的入稿量、不同作品的推陳出新，加上店內不吝持續公布來稿成品，都給創作者很好的啟發與激勵效果。

RISO印刷的復古特性令創作者玩心大起，不過成品掉色不易保存等問題也形成共通的煩惱。目前創作者大多選擇加一張描圖紙覆蓋保護，或是絹印在較厚卡紙上避免掉色。朱若慈也說，未來若能克服場地限制，希望能夠比照日本本店，引進能加工上光亮膜的機器，讓創作形式更不受限制。

透過網路推廣、提供簡單易懂的教學與價目表，加上便利的試印與宅配服務，RETRO印刷JAM儼然成為創作者超越圖像本身，將裝訂、選紙、墨色及印刷效果一併融入創作過程的驚喜實驗場。更讓人期待創作者與特殊印刷的距離逐漸縮短後，能把更多充滿趣味、自由奔放的作品帶到這個世界。

如何在RETRO印本本

Step.1

RISO印刷需在送印時就將圖檔分成不同顏色的圖層。

Photo Credit: CCC創作集提供

Step.2

印刷時，一次只印一個顏色，待顏色全乾後才印上第二個顏色。

Photo Credit: CCC創作集提供

Step.3

店內提供線裝服務，店員透過線裝機器完成裝訂後，才裁切成為適合大小的本子。

Photo Credit: CCC創作集提供

創作者看RISO印刷魅力

傳統印刷沒有的特殊質感

受訪者：61chi

我之前都使用傳統印刷，現在想小量製作螢光色、金色時會使用RISO印刷。

RISO印刷的優點是可以製作少量金屬色的小卡或海報，墨色疊印（混色）的特殊質感是傳統印刷沒有的；缺點是不同色的版對不準，但也是它的特色。另外，RISO印刷的紙張選擇也相對少很多。

RETRO印刷JAM網頁有清楚的教學跟價目表，試印跟宅配也很方便，熟悉製稿的人如果住在外縣市，根本無須出門；住在台北的人直接去店面看紙和色樣、討論稿件、試印都很方便。

Photo Credit: 61chi提供 《貓と子供》

特殊印刷不再遙不可及

受訪者：Catman

RETRO印刷JAM在台灣設立時，差不多是我開始印製獨立刊物的時候。獨立刊物的印刷量較小，很難達到傳統印刷的開版門檻，所以選擇可以少量印刷的RETRO印刷JAM。RISO印刷的優點是顯色很純粹、深淺呈現的方式和網點很像，特別適合漫畫的呈現。

RETRO印刷JAM公開的下單流程、製版檔案教學都簡單明瞭，加上印量門檻低、提供紙樣及試印，對於製作意願有很大的影響。美中不足的是目前裝訂方式及頁數較為受限，不過推廣及網路介面都做得很好，讓人覺得特殊印刷不再是那麼遙遠且難以進入的事。

Photo Credit: Catman提供 《霓虹籠》

玩出大膽鮮明的魅力

受訪者：Woffy&和樹

由於現在電影相關的評論與創作，網路上已不勝枚舉，所以創作《不慌不忙電影宅通訊》時，一開始就定調是讓人想好好收藏的紙本。

RISO印刷的特殊色和手工錯位的質感，有著比起一般印刷更大膽鮮明的魅力，結合電影相關的主題，形式上我們從報紙、演唱會海報、偵探筆記到餐廳菜單都嘗試過，希望能玩出設計和內容相輔相成的有趣作品。

RISO印刷的實驗性是把雙面刃，雖然能做出傳統印刷無法達到的多變效果，但同時也得負擔成品不穩定的風險，較難維持固定品質，必須花更多時間與力氣去調整試印，有時也會在印出後才發現設計根本無法被執行，例如墨暈開吃掉字、線條過細失去辨讀性等等。另外製作檔案時得分成不同色版，也比一般印刷勞心勞力。不過這些風險卻也都是RISO印刷有趣之處。

Photo Credit: Woffy＆和樹提供 《不慌不忙電影宅通訊》

RISO印刷的樂趣讓人欲罷不能

受訪者：透子

我很喜歡新奇有趣的創作，RISO印刷除了有多種墨色及紙可以挑選，如果是製作書本，還可以從非常多種的色線去選擇車線。傳統印製方式只能在圖像上創作，RISO印刷從用紙、墨色、車線、包裝的選擇都可以對應創作主題。

我想表達特定主題的成冊作品，以及少量手工感的插畫類作品時會使用RISO印刷；印量較大、以文字為主的印製品，或是有細膩的彩色成像印製需求，則會使用一般印刷。

RETRO印刷JAM坐落於交通便利的位置，很適合同好一起前往，可以詢問店員、觀賞他人作品、或參加體驗印刷的工作坊來瞭解RISO印刷。店面活動和網路資訊更新得很頻繁，試印或宅配收件時也能收到店員的建議與最新資訊。如果能販賣或提供樣品書，附上印刷用檔案與送印格式的填寫說明，讓大家能看著成品比對製稿方式就更好了。

Photo Credit: 透子提供 《MagicSchool》

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈特殊印刷0距離！RETRO印刷JAM〉

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航