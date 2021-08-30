【論壇】2021調查報導與事實查核工作坊：從境外假資訊協作到疫情不實訊息，政府該如何回應？

文：劉書妤

只要動動手指就能傳遞訊息，每個人都可能在無意間散播錯誤資訊。「假訊息」成為當今熱門議題，隨著新冠肺炎疫情愈嚴峻，假資訊透過社群平台滲入我們的日常生活。為幫助大眾了解假訊息的傳播，卓越新聞獎基金會、優質新聞發展協會及台灣事實查核中心攜手舉辦線上《2021調查報導與事實查核工作坊》，鼓勵社會共同抵禦假訊息。

疫情影響我們的生活，戴上口罩、隔著隔板用餐，但實際上遠不止如此，泛濫的假訊息更撕裂了社會，也衍生了「資訊疫情」（infodemic）一詞，指關於某種事物的資訊被現代網路迅速地傳播，其中包含不準確資訊，由於事實和謠言魚龍混雜，人們很難真正了解正確的資訊，從而發生防疫破口或社會動亂。這也彰顯假訊息常在重大事件時，廣泛流傳的現象，許多人想藉此獲得政治或商業上的利益。

究竟假資訊如何傳播？又該如何防範？

三大新聞非營利組織的期許

Photo Credit: 優質新聞發展協會 圖左至右：事實查核中心董事長胡元輝、優質新聞發展協會理事長莊豐嘉、卓越新聞獎基金會董事長蘇正平

開場時，卓越新聞獎基金會董事長蘇正平表示，做好事實查核是報導的基本功，期盼眾人一起努力，打造更優質的媒體環境。

優質新聞發展協會理事長莊豐嘉則提醒，避免誤信假訊息，分享訊息前應思考一分鐘，經查核後再考量是否轉傳資訊，這「關鍵一分鐘」甚至成為危急民主社會發展事實存亡的重點。

而事實查核中心董事長胡元輝提到，事實查核並非無所不能，「假訊息跑得很快，如果真實訊息太慢澄清，將難以改變人們錯誤的認知，因此事實查核有時間限制」。他也強調應注重媒體素養教育，讓國民清楚如何辨識和了解新聞背後的意涵，協助整個資訊生態系統更健全。

操弄恐慌，極端言論激起社會對立

國防大學政戰學院新聞系主任傅文成以「疫情下的媒體協同不實操作」為題，從有沒有境外協同行為、炒作的議題及訊息的流向等角度來分析假訊息。他表示，以國家的角度來說，最在乎境外資訊、是否有組織專門傳訊息，打造虛假的主流民意。

逐漸攀升的確診數使社會產生不信任、恐懼的情緒，假資訊操作協同行為也就趁機操弄「疫情」的議題。傅文成爬梳網路資料後，發現網路上相關的討論及網路報導的主題多元，病毒起源、防疫政策、口罩及疫苗等，而台灣電子佈告欄（BBS）批踢踢實業坊（PTT.cc）正是這些境外假訊息協同行為者的活躍之處。

傅文成表示，這些行為怪異的使用者擁有共同的特質，包含：從國外的VPN登入、在特定時間活躍、彼此關係緊密及極端的留言。通常假訊息的協同行為者採取一唱一和的回文方式，當一人發文時，同夥會在短時間內迅速推文並留言討論，激起文章熱度，也使大眾難以判斷言論的真假，此外，他們也以仇恨言論引起大眾關注、挑起社會對立，「畢竟不論真假訊息，對炒作者來說，有人討論的才是好訊息」。

擷取自《2021調查報導與事實查核工作坊》 傅文成表示，假資訊協同操作者通常在下午兩點時活躍

注重媒體素養，避免成為再製假訊息的共犯

因此，傅文成也提醒，「很多網路上的民意不一定是真實民意，只要3、5個人切換帳號留言，就能形成假民意。」至於境外議題如何傳到國內，傳統媒體間的議題傳播也可能不小心成為境外假訊息的操作者。以「台積電用晶片換疫苗」的假訊息為例，先由可疑對岸使用者發文討論，接著國內本土媒體製作相關新聞，引起國內民眾討論，最後資訊又流回對岸。

他提到，在製造假訊息的協同產業鍊上，並非每個人都是故意操弄真相，多為無意間參與傳遞或再製假訊息。至於該不該制定法律規範，多數民主政體對於規範言論相較謹慎，但在網際網路、社群平台蓬勃發展的時代，如何在不侵犯言論和表達自由的前提下，防堵猖獗的假資訊，這點是政府和全民持續努力的目標。

或許最重要的仍要回歸媒體素養，記者在撰寫來源不明的新聞前也應多查證，共同維護台灣的媒體環境。

假資訊衝擊，政府如何做？

假訊息造成大眾人心惶惶，可能阻礙政府施行政策，例如美國總統拜登便將疫苗施打率低落歸咎於假訊息，直指「社群媒體殺人」，容許疫苗不實訊息在其平台上散播，因此政府勢必要回應假訊息，減少對民主的危害。

政治大學傳播學院副院長許瓊文表示，災難謠言也是假資訊的一種，「關西機場事件」就是著名的假訊息之一，甚至造成外交代表自殺的悲劇，當災難來臨時，人們常在恐慌和動亂中盲從某些訊息。

許瓊文以「資訊素養」和「謠言回應」兩面向評斷政府政府澄清假訊息的模式好壞。包含是否提供資訊讓大眾近用、能否評估內容的正確與否，針對災難謠言則注重解釋清楚與否、是否提供風險訊息和準備訊息。她補充道，在災難每個階段都有必要資訊，政府應依照災難階段的不同提供不一樣的資訊，例如在發災期，人們希望獲得行動只是和安全訊息。

擷取自《2021調查報導與事實查核工作坊》 許瓊文表示，「關西機場事件」是著名的假訊息之一

政府應主動出擊，超前部署提供資訊

另一方面，許瓊文以敘事型態、口吻語調及消息來源分析民眾容易相信何種疫情假訊息、政府如何澄清資訊以取得民眾的信任。

她表示，政府初期以回應假資訊為目的，採取「222 原則」（200字內、兩小時內澄清、兩張圖）。而且，政府常把訊息重複張貼在不同社群平台，例如衛福部將資訊發在部會網頁的「真相說明」和「即時訊息澄清」專區，在臉書則以可愛的「總柴」吸引大眾的目光。

自從5月疾管家遭冒用後，政府更加大澄清力度，將更正新聞同步發佈在LINE的訊息查證、謠言破解區，擴大曝光度，但敘事模式基本上不變，首先嚴正申明其為假訊息，接著強調相關罰則，意圖使大眾顫生畏懼心理，降低民眾亂傳假訊息的可能性。

擷取自《2021調查報導與事實查核工作坊》 政府的澄清風格簡潔，希望使民眾在短時間內了解訊息脈絡

許瓊文建議，政府破解謠言的敘事方式，除了嚴刑峻罰和嚴正申明以外，仍須考量資訊素養，及進用資訊管道。此外，政府的發文模式單一、簡要，民眾無法得到更詳細的澄清資訊，應順應不同平台的特性，使用不同的敘事方法。

她也表示，「不要只是被動回應假訊息，有些資訊能超前部署」，政府接收到假訊息才做更正，此舉較為被動，應該能如同防範災害一般，主動評估風險、提供訊息，例如主動說明普篩與否的理由、疫苗的副作用及哪類人不適合施打。

針對此建議，胡元輝也認為政府及事實查核單位可利用Google關鍵字分析，關注熱門的討論話題，提前準備做事實查證。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航