後疫情時代的未來工作趨勢：遠距辦公將成為新常態？

文：Keren

根據McKinsey Global Institute的《The future of work after COVID-19》報告指出，在2020年疫情大流行期間，擾亂了全球勞工市場。而在後疫情時代，全球將近25%的人需要轉換工作跑道，遠程工作、電子商務和自動化方面的工作將會是未來趨勢。

在疫情驅使下，許多企業不得不轉換經營模式，從實體店面到網路商店、習以為常的辦公室生活改成居家辦公、新增數位設備等，將人與人的實際接觸最小化。但在後疫情時代，這些模式會打回原形，回到過去的工作與經營型態嗎？我們將從以下幾點來觀察未來工作趨勢。

遠距辦公將成為新常態？

疫情期間，居家辦公、線上會議是企業面臨的最大改變，並利用線上會議軟體解決公司種種業務，包括：人才招募、入職報到、財務管理、企劃討論、客戶洽談等，這對於台灣多數企業而言都還很陌生。

儘管居家辦公已在國外盛行多年。許多企業也在這時候添加更多的數位設備：筆記型電腦、平板電腦、辦公軟體、服端服務等，為企業與員工提升工作效率，並趁這個趨勢進行數位轉型，然而多數企業對於遠距離辦公的反應是好的。

根據Airtasker的報告指出，員工深受「通勤」影響，而居家辦公為員工爭取了每週8.5小時、每年總共400小時的自由時間，也節省了4500美元的燃料費；同時，企業也不再需要高坪數或位於市中心的辦公空間，縮減租金成本，並將資金投入公司的發展上，居家辦公讓企業與員工形成Win-Win。

混合工作模式的崛起

Microsoft和調研機構TechRepublic Premium發佈《開創亞太區辦公新常態》的白皮書提到，疫情帶來的轉變之一是混合辦公模式將成為亞太地區新常態，工作從辦公室轉為居家辦公。Microsoft Teams營銷主管Kady Dundas表示：「全球每日有約2億人使用Microsoft Teams參與視訊會議，相當於41億分鐘的會議時間，此數據證明了遠距離辦公是未來趨勢。」

混合工作模式下的員工能自由選擇需要在家上班還是到辦公室，而此模式需要科技與數位的相輔相成，也會造成工作和私人生活的界線變得糢糊 。研究發現47％的員工表示在家工作比較容易分心，企業也需增加培訓機會、升遷機會、社交機會等。

人力需求減少

隨著大環境的改變，並不是所有的工作都能改為居家辦公，仰賴實體服務的餐飲業、服務業、計程車司機，和因為企業改為居家辦公後，連帶牽連的非技術工甚至是社會底層的人，人力需求減少，根據行政院主計總處的統計，今年6月失業人數總計57萬人，失業率4.8％，和去年同期的失業人數47萬人，失業率3.96％，相比之下成長了10萬人。

美國Glassdoor Economic Research在去年底針對2021年工作趨勢做了一份《Workplace Trends 2021》，列出了在2021年可能受到最大影響的職位，如下圖：

Photo Credit: Glassdoor Economic Researchk

未來工作趨勢

根據McKinsey Global Institute研究指出，電子商務和疫情前相比有2到5倍的成長，成長幅度最大為英國的4.5倍，其次是美國的3.3倍。疫情期間，網路購物、線上課程、雲端看診、數位交易等需求大幅成長，民眾只要在家有網路都能解決生活上的大小事，便利性和未來的發展無可限量。

另一方面，只要有需求就會有市場，店家使用網路平台增加訂單，增加軟體開發的工作機會、網路平台需要設計和行銷的人才等等。

在疫情嚴峻時期，數位與科技更被廣泛地運用在各產業上，加上數位轉型的盛行，此類的人才需求也急速擴大，舉例來說：COMMEET裡有七成以上的員工是工程師，以數據和資料分析為企業解決差旅與費用管理，幫助企業進行數位轉型。在未來，數據分析、人工智慧、軟體開發、工程師等職業都會是產業有大量需求的人才。

根據美國商業雜誌《Forbes》所發表的文章顯示，在未來職場上將會遇到一些轉變，無論是雇主或是員工，都應最好萬全的準備，一起面對新興的產業趨勢：

靈活的工作日程：疫情前並不太重視這方面，包括靈活的上下班時間、請假制度、工作內容的協調性。雇主應適當考慮這塊，同時也是留住人才的關鍵。

更安全的工作環境：設立良好的病假制度，注重公司環境清潔，確保工作環境的安全性。

虛擬企業文化：遠端工作成為新常態，企業需建立數位化的工作模式，同時兼顧員工的身心靈（提供反饋問卷、主持線上會議、線上團建等）。而公司的數據分析也將比以往來得更加重要。

人才招募的困難：儘管失業率較高，但員工依然會選擇工作的種類，某些特定行業也會有大量的人才需求（軟體開發、醫療人員、物流業）。

網絡安全：隨著居家辦公比例大幅增加，比起公司，駭客更容易入侵家中系統，公司的機密資料也會受到威脅，因此企業應確保員工有良好IT的資源。

本地供應鏈：疫情衝擊著全球的供應鏈，許多企業已在2021將運營轉移到國內。

創新：網路的趨勢變動快，每分每秒都在改變，持續創新才有機會被看見。

未來工作趨勢將更廣泛地走向數位與科技，無可避免的是許多職業將遭到大環境汰換，企業與員工都也將面臨巨大改變。面對這個趨勢，企業也應提前做好準備，如將公司數位轉型以及數位化，員工也需加強相關自我價值與專業技能。

本文經COMMEET 差旅及費用管理系統授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航