嚴防非洲豬瘟9月暫停廚餘養豬：環保署籲民眾少浪費、廚餘直接丟一般垃圾

非洲豬瘟中央災害應變中心今（27）日召開「因應非洲豬瘟阻絕 廚餘養豬精進措施」記者會，農委會主委陳吉仲表示，為徹底防堵經廚餘餵飼感染豬隻，9月暫停廚餘養豬1個月，提供飼料差額或轉型2種補助，違規者可用2法開罰，累犯最重可合計開罰至新台幣400萬元。

非洲豬瘟中央災害應變中心宣布，截至目前全國查獲已送驗走私違法肉品累計達81件，其中10件陽性，分布在彰化、雲林、臺南、高雄、新北等主要養豬縣市。由於這些來自疫區的走私肉品，最有可能經由廚餘進入養豬場的食物鏈，為了全面守住全國養豬場防線，8月30日起廚餘停止進入養豬場，9月1日至30日養豬場全面暫停使用廚餘養豬，並輔導農民改用飼料，會提供補助。

陳吉仲說明，全國6400場養豬場中，有676場、43萬頭是合法取得環保署廚餘再利用檢核資格的廚餘飼餵養豬場，暫停使用廚餘、改用飼料期間，豬農可選擇飼料差額每頭補助500元，或是選擇轉型，每頭補助2500元，預算約5億元。

除了補助改用飼料，違規也會開罰。假如在養豬場看到廚餘在現場，就會依據《動物傳染病防治條例》第28條，處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。若還有使用廚餘餵飼豬隻，可能會再祭出《飼料管理法》第20條，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。實際執法第1次到第6次金額依序為3萬元、20萬元、50萬元、100萬元、200萬元、300萬元。反之鼓勵民眾檢舉，獎金最高120萬元。

農委會也指出，養豬暫停使用的廚餘是指家戶、事業產生含肉製品的廚餘；其他一般廢棄物（豆渣、吐司邊等）、植物性廢渣（果皮、蔬果渣等）、廢酒糟、酒粕、酒精醪、果菜殘渣等，仍可用於養豬，因為不含肉製品。

《中央社》報導，會中並更新政府查獲越南走私肉品非洲豬瘟驗出陽性案相關查處、檢驗數據，截至26日累計清查5317處，送驗81件，10件驗出陽性，其中4件為新增（3件月餅、1件香腸）。

關於檢驗僅是病毒核酸呈現陽性或活病毒。農委會副主委兼非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官黃金城說，

由於走私品包含生肉，是快速運輸，且病毒可存活好幾個月，因此「病毒很有可能活著，可能性非常、非常高」，會危及國產養豬產業生計。

蘇貞昌下午也透過臉書指出，為了確保非洲豬瘟病毒不進入養豬場，稍早農委會已公布8月30日起全面禁止廚餘進入養豬場，且疫情最緊急的9月期間，將全面暫停廚餘養豬。蘇貞昌說，違法使用廚餘養豬，依《飼料管理法》及《動傳條例》最高可處300萬元罰鍰，而為鼓勵民眾檢舉，農委會提供最高120萬元檢舉獎金，為了養豬農的生計，請民眾多注意與配合。

環保署：來路不明肉品和生豬肉直接丟垃圾桶

環保署表示，餐廳、機關學校可維持將廚餘送給原來委託的廚餘清運方式，也請民眾惜食減量、剩食打包不浪費，並將廚餘瀝乾後再排出，減量並減輕後端處理負擔。另外針對不明來源的肉品、未烹煮的生豬肉，不要丟到廚餘桶，請直接丟入垃圾車，交由清潔隊妥善處理。希望藉由政府、業者與民眾一起努力守住全台養豬場的最後一道防線。

環保署說，廚餘清運業者（含合法廚餘養豬場）在禁用廚餘養豬期間，可維持原辦理的方式，將收受的廚餘免費送到各地方環保機關指定地點，各地方環保機關將於29日前，將指定地點通知廚餘清運業者與養豬場，如30日還沒有接到通知，可撥打電話詢問。

環保署表示，如果有餐廳、機關學校本來委託的對象因故不再收受廚餘，可到環保署的網站查詢其他合法廚餘清運業者名單，或併同交給本來垃圾清除的業者一併清除。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範