氣候變遷融化西伯利亞永凍土層，科學家：將冰河期穴獅木乃伊「起死回生」不無可能

文：Yi-ching Kuai

在西伯利亞永久凍土層中，一隻有將近2萬8000年歷史的穴獅（Cave Lion；Panthera Spelaea）幼崽被完美保存了下來，根根鬍鬚清晰可見。瑞典研究人員稱，這隻綽號「斯巴達」的幼獅，可能是迄今為止發現保存最完好的冰河時代動物，牙齒、皮膚和軟組織都被凍成了木乃伊，連器官都完好無損。

斯巴達是截至目前為止，在俄羅斯東北角雅庫特（Yakutia）永久凍土層中發現的第四隻穴獅。2018年，當地居民鮑里斯・別列日涅夫（ Boris Berezhnev）在苔原尋找猛獁象牙時，意外發現了斯巴達。

氣候變遷，冰河期時生物紛紛出土

由於野生動物狩獵和貿易越來越受到限制，像別列日涅夫這樣的「象牙獵人」，轉而開始在冰冷的北方尋找古老的象牙。氣候變遷融化永久凍土層，延長了象牙狩獵季，讓我們得以發現了不僅僅是猛瑪象，還有更多動物的古老遺骸。

在過去的幾年裡，西伯利亞的居民從永久凍土層中挖出了長毛犀牛（Coelodonta Antiquitatis）、苔原狼、棕熊、馬、馴鹿和野牛，其中一些遺骸的歷史甚至可以追溯到四萬年前。

顯然這片冰冷的草原曾經是眾多大型哺乳動物的家園。事實上，在塞繆爾河（Semyuelyakh River）河附近找到斯巴達的一年前，別列日涅夫在15公尺外發現了另一具小穴獅屍體，綽號「鮑里斯」。鮑里斯身上有比較多處損壞，可能是因為永久凍土洞穴坍塌造成，但基本完好。

分析遺骸的瑞典研究人員表示，鮑里斯和斯巴達都大約1到2個月大。不過，雖然兩者身形外表相似，但研究人員認為鮑里斯比斯巴達還要再老1萬5000歲左右。

目前尚不清楚牠們的死因為何，但瑞典斯德哥爾摩古遺傳學中心進化遺傳學教授勒夫・達倫（Love Dalen）和包括俄羅斯和日本科學家在內的研究小組表示，沒有跡象表明牠們是被掠食者殺死。電腦斷層掃描顯示牠們的顱骨損傷、肋骨脫臼和部分骨骼扭曲。「考慮到牠們的保存狀況，牠們當時肯定是很快就遭到掩埋。所以可能是死於土石流，或掉進永久凍土裂縫中。因為季節性解凍和凍結，永久凍土會形成大裂縫。」

鬃毛揭密，獨行或群居？

現今的我們對於穴獅的了解主要來自化石、生痕化石和史前洞窟壁畫。在永久凍土中發現的木乃伊是牠們存在過的最好證據。冰凍的穴獅屍體在許多方面與現代獅子非常相似，只是體型更大，皮毛更豐厚，但非洲獅最具標誌性的特徵——鬃毛，似乎在穴獅身上不見蹤影。

事實上，古代人類藝術作品中的穴獅幾乎沒有鬃毛，即使有，也只是零星出現。例如，一些冰河時代畫作中，穴獅的臉上有深色圖案，但目前還不確定深色圖案代表什麼。

鮑里斯和斯巴達都是幼年的穴獅，所以很難說他們的皮毛隨著年齡的增長會如何發展。研究人員表示，除了耳朵背面有一些深色的毛之外，大部分的毛都是黃棕色的。如果小獅子有機會長大，專家認為牠們的皮毛可能會變成更淺的灰色，幫助牠們在寒冷的西伯利亞北極偽裝自己。

鬃毛的存在很重要，因為鬃毛可以揭露穴獅的社會結構：是獨自生活，還是活在具有明確等級制度的群體中。目前，科學家們仍在爭論冰河時代的穴獅，是獨自在西伯利亞大草原上游盪，還是像現代非洲獅一樣群體行動。

在法國的肖維岩洞（Chauvet Cave）中有一幅來自冰河時代的畫作，描繪了十多頭雄性和雌性的穴獅狩獵野牛。

「如果獵物很大，成群狩獵會比單獨狩獵更有效，在穴獅沒有其他獵物可選時，牠們的生態系中有許多這樣大型的獵物，例如猛獁象和犀牛，」最近分析的作者寫道。「此外，大型獅群能讓個體免於為獵物競爭，並保護幼崽免受掠食者的侵害。」

目前一切都只是猜測。雖然近年一些保存良好的穴獅陸續被發現，但研究人員仍然沒有足夠的資訊判斷牠們的社會結構。

重現穴獅不無可能

也許有天我們能發現另一隻穴獅，提供更多關於穴獅失落已久的生活的線索。甚至也許有天，我們能讓穴獅起死回生。

古生物學家和穴獅研究報告作者阿爾伯特・普羅托波波夫（Albert Protopopov）告訴《西伯利亞時報》：「重現穴獅很有可能辦到，比複製猛瑪象還要容易。」部分科學家提議重建猛瑪象，但穴獅這個物種更年輕。普羅托波波夫說，科學家可以用一些現代非洲獅的基因來修補複製穴獅的基因，讓複製穴獅更容易。

這個點子顯然很有爭議，離實現還有好一段距離。目前，科學家要先將斯巴達和鮑里斯的基因組定序，再來決定下一步。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航