三個月內確診人數從每日數百降至「+0」，台灣如何做到的？

文：李宗憲

台灣今（2021）年5月起爆發一波新的本土疫情，短短三個月內，新冠確診數從1000多人增至1.5萬人，死亡從100多人增至800人，是新冠疫情發生以來，台灣面臨最嚴峻的疫情考驗。

這段時間，台灣防疫警戒提升至三級，實施類似軟性封城的措施，像是居家上班上課、餐廳禁止內用、娛樂產業關閉等，台灣的社會氣氛也因確診數和死亡數居高不下而低迷，直至8月初疫情才逐漸緩和。

公衛學者分析，台灣能控制住這波疫情，除了基本的防疫措施如戴口罩、社交距離及匡列確診者進行隔離等，大量篩檢以及台灣地方基層、民眾合作，功不可沒。但學者同時也提醒，台灣接下來的防疫挑戰是Delta變種病毒，並直言「Delta變種病毒一定會傳至台灣，是時間早晚的問題。」

擴大篩檢、軟封城

前院長台大公衛學院前院長詹長權向德國之聲表示，台灣面對的病毒株是以英國病毒（Alpha）為主，傳染力不及Delta病毒，但傳播力仍高，廣篩是阻擋疫情傳播的重要關鍵。

他說：「台灣透過廣篩方式找出無症狀感染者，提早發現才能阻斷傳染鏈。」這還需要台灣精準且快速的的疫調，像是匡列確診者、公佈足跡、篩檢接觸者等。

事實上，台灣5月爆發這波疫情前，僅針對有症狀者檢測，因應這波疫情才將篩檢對象擴大至有接觸史的人，不過起初也遇到篩檢量能不足的困境，幾週後才逐漸補足。

美國史丹佛大學公衛政策教授王智弘（C. Jason Wang）也表示，除了軟性封城，台灣疫情能緩和還可歸功於大量篩檢。台灣從5月中開始實施「三級防疫警戒」，嚴格規定室內五人、室外十人之聚會人數上限，以及強制關閉娛樂場所、要求餐廳停止開放內用等防疫措施。

民眾合作及基層衛生體系

台灣人的公衛觀念及警覺力也成了抗疫助力，詹長權說：「台灣人的衛生意識高，會提高警覺，做的防疫措施比政府規定的還要多，因此社會流動性很快就降低，減少人與人的接觸。」

他也向德國之聲指出，地方政府匡列感染者及接觸史也很重要。他並舉例，彰化疫情調查非常快速，精準的疫調，找出感染者擴大匡列並隔離，「很快找到從台北萬華回到彰化的人，阻斷社區感染。」

基層瞭解鄉鎮居民樣態，像是民眾常聚集的地區，才能在最短時間內決定篩檢對象，截斷病毒傳播鏈。詹長權舉例，屏東地形狹長，但人們的生活圈有很清楚的模式，因此能直接針對地點來擴大篩檢。

王智弘也指出，台灣民眾的配合度是防疫關鍵，他向德國之聲說：「民眾自律，互相監督，若有確診者到處跑，就會通報」，並補充，「文化上，台灣人自我保護（Self-Preservation）及生存的意識高，與西方人的冒險精神不同，所以面對疫情台灣人更謹慎小心，也是能控制疫情的原因。」

挑戰仍在

不過，這波疫情也為台灣帶來慘痛代價，不到三個月就失去800多條寶貴人命，經濟也受到重創，6月的失業率4.8％，失業人數達57萬人，創下10年來新高紀錄。

台灣的新冠患者的死亡率偏高是嚴重問題，彭博社曾報導，從去（2020）年初以來，台灣的新冠肺炎死亡率高達5％，比香港的1.8％及新加坡的0.1％高出許多。詹長權向德國之聲分析原因稱，除了因台灣未普篩，無法掌握所有確診人數，導致分母較小而使死亡率增加，另一個原因是醫療量能不足。

台灣5月疫情爆發後，出現醫療量能不足的情況，6月更將疫情嚴峻的北部醫院的確診病患，移送至南部以舒緩醫療量能，直到住院率下降後，醫院量能才逐漸緩和。

王智弘提醒，醫院病房的增加速度遠不及病毒傳播速，這一波疫情對台灣而言是個警訊，因為病毒在轉變，台灣戰鬥力要加強，「這是個教訓」。

詹長權則表示，台灣的醫療量能是很大問題，建立「方艙醫院」作為中繼站有其必要。他說：「台北之前曾改裝旅館作為類似方艙醫院安置確診病患，但僅有硬體還不夠，強烈建議現在就必須建立方艙醫院，以防範接下來變種病毒可能帶來的新一波疫情。」

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疫苗覆蓋率低

根據台灣衛福部統計，台灣疫苗接種人口涵蓋率已達40％，但完整施打兩劑疫苗的人口僅不3％，學者認為「仍太低」。

目前醫界大部分認為，Delta病毒是台灣即將面對的最大挑戰。新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院副教授庫克（Alex Cook）表示，雖然疫苗接種仍是擺脫疫情的關鍵，但像是兩劑疫苗覆蓋率已達近八成的新加坡，Delta變種病毒仍能在其社會中傳播。

王智弘向德國之聲解釋，已接種疫苗的人仍會染上Delta，通常症狀輕微或無症狀，但其病毒量仍高，會傳染給沒有接種疫苗的人。他直言：「台灣的挑戰很大，因疫苗接種率太低，就算完整接種兩劑，Delta有很多『突破性感染』，傳播速度快，很危險。」

詹長權肯定地說：「Delta變種一定會傳入台灣社區，只是時間早晚問題。」他強調，篩檢非常重要，並指出，台灣目前的篩檢量每日約一萬至兩萬件，他認為這樣的量能仍不足，至少要每日篩檢五萬到十萬件，同時定期找出確診個案的病毒株類型。

「清零」是目標嗎？

另外，隨著新加坡等國的防疫政策逐漸朝向「與病毒共處」，「清零」與否也成為台灣社會討論的議題。

王智弘認為，除非全民普篩，否則「清零」幾乎不可能，也沒有必要，並解釋：「有很多人是無症狀感染者，若沒有篩檢也不會找到，因此『清零』是幾乎不可能的事。」

他強調，應持續鼓勵民眾接種疫苗，當疫苗接種率達到人口數的七到八成時，病毒就比較無法傳播。王智弘向德國之聲說：「其實也沒有必要每個都篩檢，雖然有接種疫苗後仍會有『突破性感染』和無症狀感染，但若不致死也不需住院，新冠病毒對我們的影響就會像感冒一樣。」

由於台灣仍實施嚴格的邊境管理措施，王智弘建議，在持續管控邊境下，可以透過疫苗接種與否來安排隔離措施，至於在防止Delta病毒上，則以篩檢方式找出入境Delta病毒感染者。他說：「畢竟一直封鎖邊境，也不是很好，若要大家在家裡面不出門，一個社會很難永遠這樣下去。」

詹長權也認為，「清零」目前只在中國實施，需要有公權力介入，付出很大代價，在民主國家比較難實施。因此，不應該以「零確診」為目標，而是要降低死亡率，將台灣的死亡率降低到進步國家的標準。

庫克也表示類似看法，他認為「清零」不切實際，而是應通過疫苗覆蓋率降低死亡率。他透過電郵向德國之聲表示：「人們要嘛就是得無限期保持如戰爭狀態或與世界隔絕，不然就得接受新冠肺炎會持續在社區傳播，但通過疫苗抑制死亡數。」

但庫克也說，就台灣而言，在疫苗接種率仍然相當低的情況下，放棄「零確診」政策可能還為時過早。

台灣疫情指揮中心24日表示，「清零」不是台灣目標，但要盡量找出潛藏的病人並予以治療，避免在社區傳播。指揮官陳時中說：「目前台灣經濟並未因邊境管控而受影響，靠這樣的措施，讓內需市場復蘇。邊境嚴管，社區良好的疫調跟疫情控制，讓國民恢復正常生活。」

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