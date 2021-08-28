2021/08/28,
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【圖輯】政府強賣部落土地給菸草商，巴西原住民期盼最高法院實現百年前薩滿預言

【圖輯】政府強賣部落土地給菸草商，巴西原住民期盼最高法院實現百年前薩滿預言
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

巴西最高法院將裁定，聖卡塔琳娜州政府是否在1988年巴西新憲法實施時，對原住民部落土地的所有權，做出了過於狹隘的認定，進而侵占原住民的家園。

巴西南部的原住民休克林族（Xokleng），被迫遷往祖先留下的土地一隅，焦急地等待著最高法院裁決，這個裁定有可能使他們拿回幾十年前失去的家園。

休克林族的老人們回憶20世紀50年代，國家把大片肥沃的土地賣給菸草種植者；在那之前，他們能在那片土地上享有豐富的漁獲與獵物，養活整個家庭。

現在休克林族祈禱，希望數十年前一位薩滿巫師的預言可以成真，也就是他們將贏回土地。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

巴西最高法院將裁定，聖卡塔琳娜州政府是否在1988年巴西新憲法實施時，對原住民部落土地的所有權，做出了過於狹隘的認定，進而侵占原住民的家園。

當時州政府利用新憲法，將一群休克林族從原住民保留區驅逐出去時，這個案件就燃燒至今。

這是「再度消滅我們的決定。」63歲的部落領袖普利普拉（Brasilio Pripra）說：「我們已經在這裡生活了幾千年。」

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若昂・派特｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

一個多世紀前，為了給歐洲移民騰出空間，休克林族被趕出他們傳統的獵場，甚至政府還一度獎勵殺害塔魯人。這段痛苦的歷史，被人類學家記錄下來，代代相傳。

「以前他們用槍殺死我們，現在用筆殺死我們。」前部落領袖若昂・派特（João paté）說。

「歐洲移民陸續遷入，並接管了這裡。他們建了兩個鋸木廠，破壞這裡原有的樣子。」派特現在是一位戴著眼鏡的福音派牧師，管理著部落內的教堂。他說，上帝的福音把休克林族從1950年代以來的酗酒問題中，慢慢解放出來。

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鋸木廠｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

今天，休克林族大約有3000人，分布在1萬4156公頃的山地裡。這裡的山體滑坡對房屋安全構成威脅，大多數土地也因為過於陡峭而不利於農業。

休克林族主張，還有2萬4000公頃用來種植菸草的土地，在歐洲移民到來之前的數個世紀，就已經是屬於他們的。

65歲的農民波音（Tarcisio Boeing）表示，如果法院裁決對休克林族有利，那麼已經定居下來的800多個小農場家庭，將面臨「混亂」和「沒有未來」。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

「這塊地是我們買來的，我們有所有權。」61歲的奇科・耶雷米亞斯（Chico Jeremias）說，他的德國祖父一個世紀前來到這裡，給他留下了27公頃土地，供他和四個兒子耕種。

「如果法院決定擴大原住民保留區的土地，我們這些農民要去哪裡？」

巴西最高法院對休克林族的裁決，將會影響到其他數以百計的原住民土地訴訟案，其中許多是反對亞馬遜雨林砍伐的案件。

如果休克林族敗訴，可能會是極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）又一次的政治勝利。波索納洛說巴西極少數的原住民卻佔有過多的土地（保留區），阻礙了農業的發展。

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被拿去種植菸草的土地空拍照｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

此外，強大的農業利益團體，將擁有更堅實的法律基礎來回擊原住民的土地主張，且國會也會獲得憲法依據，在聯邦法律中對原住民土地增加額外的限制性規範。

如果輸了官司，年輕一輩的休克林族說，他們將繼續戰鬥。「我們在這裡，將抵抗到底。這場鬥爭不會結束。」47歲的坎勒姆（Lázaro Kamlem）說。

他就是薩滿・坎勒姆（Shaman Kamlem）的後代。薩滿・坎勒姆在1925年臨終前曾說，他們的土地會被「白人」奪走，但總有一天，會奪回來。

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坎勒姆（左）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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