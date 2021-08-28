姊姊出嫁後不照顧父母，有辦法讓她喪失繼承遺產的權利嗎？

無論是名流權貴或一般百姓其實都會面臨到遺產繼承的問題，而對於遺產該由誰繼承，或是不該由誰繼承其實在民法中都有清楚的順位規定，不過在實際的案例中，仍會有出現不少糾紛。

前些日子，有網友在社群網站上發文敘述自己家的遺產繼承問題，表示自己的姊姊出嫁後就很少幫忙家中事務，並且也很少照顧父母，而姊夫家中其實很富有，但姊姊仍舊回來繼承遺產，讓他感到非常不公平，他認為姊姊對家中沒有太大貢獻，甚至父母還幫過她不少次，在這樣的情況下，姊姊不應該有權利去繼承遺產。

雖然能感受到網友的氣憤，但是在《民法》第1138條中有規定遺產的繼承順位，而網友本人以及姊姊都是屬於第一順位的直系血親卑親屬，因此兩人將會有優先繼承遺產的權利，姊姊基本上仍會有遺產的繼承權，並不會因為沒有對家中做出太多貢獻而沒有繼承遺產的權利。

有沒有什麼情況，會讓姊姊喪失繼承權呢？

其實還是有的，《民法》第1145條有規定幾種情況，若遺產的繼承人有做出這些事情，將會喪失繼承權，像是故意去殺害被繼承人或其他繼承人、對被繼承人有重大虐待與侮辱行為導致被繼承人宣告不讓繼承或是脅迫、詐欺被繼承人做出遺囑等等。

根據法律規定，有這些情況的發生才會出現喪失繼承權的問題，而網友只有提到姊姊很少幫忙家裡、父母還曾經資助她等事項，這些事情都不屬於上述的情況，因此姊姊仍然會有繼承權。

有辦法讓姊姊少拿一些遺產嗎？

唯一能讓姊姊去繼承到較少遺產的方式，基本上就只剩下遺囑內容了。若父母認為姊姊對家中貢獻較少，因此不給姊姊繼承太多遺產，選擇讓這名網友繼承多一點，這樣的方式是可行的。

不過有一點要注意，那就是這樣的遺囑內容是不能夠去違反《民法》中特留分規定，也就是民法為了避免有被繼承人將所有遺產都只給特定繼承人而做出的規定，只有要繼承權的人，至少都能繼承到特留分的比例，不會完全沒有遺產可繼承。

而按《民法》規定來看，就算網友的父母打算讓姊姊繼承較少遺產，仍要符合特留分的比例，也就是本來應該繼承遺產比例的二分之一，只要符合這樣的比例，就能夠減少姊姊繼承遺產的數量。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航