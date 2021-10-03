【專訪】游一龍破解大腦的演化密碼：壓力的對立面，並不是沒有壓力

作者：人文．島嶼（採訪撰文：林義宏｜編輯：林俊孝｜攝影：黃國彰）

大腦，我們身上最精微難解的器官，一方面極其脆弱，必須以堅硬的顱骨包覆；一方面卻又極其堅韌，讓人類得以製作器物、連結社群、打造文明。如今，腦神經科學領域已逐漸揭開大腦的神秘面紗，探討神經元、膠細胞、電訊號、荷爾蒙如何在須臾分秒間協調運作，引領人類橫渡百萬年尺度的演化長河。

然而，就在不遠的1990年代前，科學家曾悲觀宣判，這項造物即便蘊藏此般匠藝，卻因為缺乏幹細胞，其組織無法在生物胚胎成熟後繼續再生。

「這意謂打從我們呱呱墜地後，腦袋裡的神經細胞只會日趨成熟、終至衰老，最後步向死亡一途。」成功大學生理學研究所特聘教授游一龍回憶道：「腦神經細胞只會變老與變少，不會增生和變多，這是我大學時期，神經科學界的共識。」

約莫在1989年，這項共識由於生理學細胞染色技術的進步而煙消雲散。人類終於發現，神經系統裡其實一直存在幹細胞，一片全新而陌生的研究領域由此展開。

你的大腦每天都在變老與新生

「想像看看，腦中的幹細胞就在那兒蟄伏等待，等到周遭的微環境符合條件，便開始進行有絲分裂，增生分化成特定的新細胞，嵌入現存的神經系統發揮功能。」游一龍以他一貫生動、詩意卻又精準的口吻說明道。

從鳥類、獼猴到人類的腦中陸陸續續發現神經新生現象（Neurogenesis），暗示腦神經在時光推移的過程中仍然不斷成長，也代表著延緩認知退化的可能性，這當然是令人振奮的消息，也在學界引起一陣研究風潮。

游一龍坦誠，十年前他武斷決定投入神經新生現象的研究時，其實對此議題仍一知半解，後來證明是正確的研究方向。在全球人口逐漸高齡化，臺灣更行將邁入超高齡化社會的今天，腦神經新生儼然成為重要的研究議題。

許多臨床醫學報告紛紛指出，神經新生與老年認知退化性疾病，如阿茲海默症、帕金森氏症等等，都有密切關聯。游一龍提到，每個人的神經新生都免不了隨年紀而下降，但患有這些疾病的病人，下降的趨勢特別明顯，呈現陡峭的曲線。

問題在於，在生物體身處的環境周遭，有什麼因素會抑制神經新生？又有什麼辦法，能阻止這些因素發揮作用？透過動物實驗，游一龍嘗試從生理機制的層次給出答案。

Photo Credit: 游一龍 游一龍透過小鼠腦切片影像的腦神經細胞染色情況，來瞭解大腦變化。

壓力真的會「傷腦筋」

首先，游一龍指出「壓力」會抑制小鼠腦中齒狀迴（dentate gyrus）的神經新生現象。若對應於人腦，齒狀迴屬於執掌記憶與學習功能的海馬迴區域，也是正常情況下神經新生現象較蓬勃的區域。

在動物實驗中，引發壓力的方式族繁不及備載，但就如你我生活中不時面臨的壓力事件，往往「不可預期」且帶來「威脅感」，這些便是製造壓力情境的關鍵要素。

具體的實驗方法，是採用飢餓、電擊，或利用小鼠怕水、具領域性等生物特性，對其施予身體壓力或心理社會壓力，接著進行細胞染色與腦切片。結果發現，兩種壓力都會造成小鼠齒狀迴的神經新生急速下降，其中又以物理壓力最為有效。

翻開腦切片影像，游一龍說明，不論是物理性的身體壓力，或透過實驗操作引發的心理社會壓力，都會造成齒狀迴攝取的核苷酸顯著減少。核苷酸是製造新細胞必備的原料，因此攝取核苷酸是細胞正在進行有絲分裂的證據。腦切片影像中黯淡無光的齒狀迴，表示此處細胞有絲分裂的速度趨緩。

「同甘苦，共患難」：陪伴的力量

在神經生理學領域，壓力抑制腦神經新生的現象，其實並不算是新發現。過去已有研究提出證據，認為壓力情境會促進皮質酮（corticosterone）分泌，進而影響腦神經中幹細胞周遭的微環境，干擾細胞增生與分化。更重要的是，有什麼辦法可以抵抗壓力的負面效果，保護與維持神經新生？

游一龍發現，「同伴陪伴」對腦神經新生具有保護作用：當實驗小鼠在承受壓力時並非形單影隻，而是有其他同類在身邊作伴，壓力對神經新生的抑制效果竟然消失得無影無蹤。即使同類什麼也沒做，只是讓小鼠嗅到牠們的氣味，也能產生類似效果。至於背後的生理機制，游一龍認為和催產素的作用有關，目前正持續深入探究。

Photo Credit: 游一龍 游一龍實驗發現，當小鼠在承受壓力時有其他同類作伴，而非形單影隻，壓力對腦神經新生的抑制效果，竟為之消失，顯示「社會支持」的重要性。

「藉由調控一個情境因素，居然不只是緩衝，而是能夠完全抵銷壓力的負面影響。」他驚嘆地說：「從生理學研究角度來看，這樣的結果相當難得，在我的研究生涯裡更可說是前所未有。」

只是讓同伴陪伴在側，竟能產生如此奇效，游一龍認為這不僅顯示了「社會支持」的力量，更是所謂「生物的社會性」體現於腦神經運作的生理印痕。這要從演化的角度進一步說明。

社會支持與生存壓力：演化歷程的一體兩面

「人類是社會性的動物」是眾所皆知的老生常談。裡頭其實蘊含著一道橫跨哲學、心理學、生理學領域的基本命題：何謂生物的「社會性」？對游一龍來說，這道命題的解答，既牽涉到百萬年尺度的演化長河，又能在須臾分秒間的腦神經活動中找到蛛絲馬跡。

「如果一群動物只是單純的群居，並不構成社會。」游一龍分析：「綜觀生物演化史，社會性的形成其實源自『生存壓力』。」

在漫長的演化歷程中，一個物種可能面臨各式各樣的生存難關，唯有順利適應者方能生存繁衍。從個體的角度來看，所謂生存難關，也就是那些生命中不期而遇的艱難險阻，舉凡生存環境改變、飢寒交迫、天敵來襲，都構成挑戰個體存活機率的生存壓力。

「這些壓力足以挑戰、破壞生物體的身心恆定。」游一龍解釋：「而善用社會支持，不僅能幫助生物體度過這些生存難關，更能緩衝，甚至免除壓力對身心恆定造成的破壞。」

換句話說，人類之所以成為社會性的動物，或者，任何動物之所以演化出「社會性」，都是為了應付生活與生存的壓力。社會性與生存壓力，兩者實為一體兩面，在演化歷程當中相伴相隨、動態平衡，最終讓社會性融入生物集體習性當中。

企劃腳本：林義宏｜美術設計：林柏希 游一龍解釋，當生存壓力破壞生物體身心恆定時，透過社會支持，我們又能回到另一種平衡狀態。在漫長的演化歷程中，生存壓力與社會支持相伴相隨，這便是生物之所以變得「社會性」的由來。

「壓力的對立面，並不是沒有壓力。」游一龍總結道：「生存壓力的對立面，就是社會支持！」

生物為什麼需要「社會」？對於生物個體而言，知道自己並非孑然一身，而是有他人在場，究竟有什麼差別？運用實驗動物（小鼠）做為腦神經生理學的研究模型，游一龍勾勒出「生物之所以社會」背後的生理機制與演化根源，為生物的社會性提出簡潔而全面的新解。這些概念化的理論推導並非空口無憑，而是以長達十年紮實的生理學研究為實證基礎。

大腦與壓力：繁複的交互作用

根據西方傳統生理學觀點，壓力對生物體的影響必定是「負面」的。但對於同時身為心理學者的游一龍而言，若非受到物種演化、個體生命歷程中種種的壓力挑戰，大腦怎麼會變成如今細緻而複雜的樣子？

游一龍從多年研究經驗發現，在嚴謹控制的實驗環境中，理論上每一隻小鼠承受的壓力完全相同，生理反應卻隱約浮現群體差異：其中一群對壓力較為敏感，另一群相對能抵禦壓力的侵害。就好像經過大型天災侵襲過後，並非人人皆陷入創傷症狀的黑洞，總會有些人具備爬出谷底重生的「心理韌性」。這樣的相似性讓他靈光一閃，轉而探究另一個心理因素：控制感。

Photo Credit: 黃國彰

心理控制感：從「抵禦」壓力到「駕馭」壓力

過去的實驗裡，小鼠只是單方面承受壓力、陪伴等預先設定好的環境刺激，然而現實中，生物與身處的環境之間是雙向的關係，我們一方面承受外來的壓力或酬賞；一方面總想做些什麼，對環境施以控制、改變。游一龍好奇，對身處的環境懷有控制感，會如何干預壓力對神經新生的影響？

新實驗的設計相當巧妙：游一龍讓兩隻小鼠一起處於相同的壓力情境中，時不時遭遇電擊，但是其中一隻可以透過特定行為（如跳躍）停止電擊，另一隻不管做什麼都無法造成實際改變。如此一來，兩隻小鼠接受的物理壓力，在次數、時間、強度上都一模一樣，但只有前者對環境抱有控制感。

結果發現，有控制感的小鼠確實在多項生理指標上皆表現較佳（如血腦障壁的脆弱性與完整性、免疫細胞激素量等），可見控制感足以緩衝壓力的生理衝擊。而一看腦神經新生現象，神奇的事情發生了：在壓力環境中懷有控制感的小鼠，齒狀迴神經新生的數量甚至超過沒有經歷過壓力的小鼠。證據也顯示，六週後這些新生的神經元已經成熟，長出樹突與軸突，嵌入腦神經系統開始運作。

擁有控制感，居然能讓壓力的效果被扭轉，化為大腦成長的契機。游一龍興奮地說，這正呼應中國古人智慧，如孟子（西元前372年－289年）所言：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。」挫折與困難不見得都是壞事，端看我們如何因應與自處。

所謂「曾益其所不能」一語道出大腦神經新生與經驗學習的關聯。游一龍比喻：「就像演出一齣舞台劇，舊有的神經元已經把舞台搭好，但我們每天都在遭遇新的事物、新的經驗，正是大腦新生的神經元在此扮演角色，讓我們得以學習和儲存這些新的邂逅。而未來的邂逅和遭遇，就交給未來新生的神經。」

企劃腳本：林義宏｜美術設計：林柏希 面對壓力的大腦，可以透過社會支持來緩衝、免除其抑制神經新生的影響；若能擁有控制感，壓力情境甚至可能被扭轉為神經細胞得以更加蓬勃增生的契機。

社會支持可以免除壓力對大腦神經新生的破壞；心理控制感甚至能讓壓力反過來增加神經新生。這當然不表示壓力無關緊要、或者歌頌壓力，而是在解釋「腦」如何在壓力四伏的演化長河與個體生命歷程中前行。

後記：動物研究之必要

採取動物實驗取徑的研究者，尤其在特別關注「人」的心理學領域，勢必都會面臨類推的難題：齧齒類動物的腦神經研究成果，可以類推到人類身上嗎？

游一龍解釋，小鼠的腦神經生理反應，是窺探人類大腦運作的「模型」，研究結果固然不能直接類比。然而，基礎研究的價值與意義不能只從類推的角度判斷，而必須擺到更大的學科藍圖上看待。「就像醫學界『轉譯醫學』的觀念，思考如何將基礎研究所得到的知識逐步推進，應用於人體實驗、臨床病患上，非常值得心理學借鑑。」

動物研究的優勢在於可透過明確的操作型定義、嚴格控制的實驗環境，以及侵入式的測量，取得神經生理機制的精確知識。「這些不能直接在人類身上實行的研究方式，卻是理解人類大腦的必經之路。」游一龍貫串神經生理學與演化論述的研究成果，已經證明這點。

研究來源

游一龍（2010）同伴陪伴調節壓力效果的演化意義及生理機制。科技部（前國科會）專題研究計畫。 游一龍（2014）社會支持緩衝心理社會壓力的效果及其機制之研究。科技部（前國科會）專題研究計畫。

本文經人文．島嶼授權刊登，原文刊載於此

原標題：腦洞大開 成大游一龍破解大腦的演化密碼

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航