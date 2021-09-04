超過半數的中老年貓都有關節炎，如何及早發現與有效治療？

在文章的一開始，想先分享一個令人驚訝的研究數據給大家：

14歲以上的老貓，有高達82-92%的機會可以在X光下找到DJD（退化性關節炎）的證據 [1]。

另一個研究是六歲以上、在大學附設教學醫院就診的貓咪，其中61%有OA（骨關節炎），顯示就算是中年貓咪族群也是有一定比例關節不正常，而且大部分都不是因為關節問題來就診的。

名詞解釋 骨刺：正式的名稱是Osteophyte「贅骨」，是一種不正常增生的骨頭，慢性發炎之後的產物 骨關節炎：Osteoarthritis, OA，關節內有發炎反應，會使關節僵硬或產生慢性持續的疼痛。 退化性關節炎：Degenerative Joint Disease, DJD，是一種疾病的名稱，包括了關節處發生骨關節炎、產生骨刺、軟骨磨損等病變。

你的貓幾歲了呢？想想牠平常在家走路、跑跳的樣子，你覺得是正常的嗎？

這篇文章，是來幫助各位家長辨認出貓咪是否有潛在的關節問題，並且整理出一些有效改善的方法，讓你的貓減少疼痛、提升生活品質。

要如何知道你的貓是否有退化性關節炎呢？主要是看牠行為有沒有改變，包括：

跳上跳下的頻率減少了；跳之前會猶豫很久；跳的高度比以前低

動作比較僵硬、不流暢，特別是上下階梯的時候

比較不愛玩、較不活潑

毛髮凌亂（因為減少舔毛）、或一直舔會痛的地方

站立起身或趴下躺臥的時候「卡卡的」

不在以前習慣的地方睡覺了

被抱或被弄痛的時候會大叫生氣

面對其他寵物貓、狗、小孩的反應變凶、脾氣變差

折耳貓因為先天基因的關係，骨骼及軟骨會發育不全，所以年輕時關節就會漸漸地變形或是黏連，變形的關節時間久了就會磨損、發炎，出現疼痛不適的症狀，而且通常在六歲以前就會開始。 常見出現病變的位置有：手腕、腳跟、掌骨、趾骨、尾巴等，所以你會發現牠們超級討厭被剪指甲！

診斷的部分就要帶來給獸醫仔細評估，上面的病史問答很重要，平常在家裡可以用手機錄影貓咪走跳、活動的樣子，對診斷會很有幫助。

一開始會先觀察步態，然後徒手檢查、摸摸關節有沒有腫脹、ROM（關節活動範圍）是否減少、有摩擦感或有疼痛反應，再來會針對懷疑有問題的部分拍攝X光。

雖然現在我們知道，貓咪關節問題其實是很常見的，但是在診斷上還是有些挑戰，因為：

症狀可以很不明顯； 牠們很會忍痛隱藏自己的病況

通常是對稱的，所以不會一跛一跛的（除非有了急性／二次傷害，例如扭到腳）

貓都窩在家裡，不像狗狗常出門去遛而有機會被家長觀察出異狀

軟骨開始磨損、卻還沒有明顯贅骨生成的時候，X光是看不出來的！但是這時候就已經會造成疼痛了！

有些人會以為牠只是因為「老了」所以「動作比較慢」 ，不覺得那是「問題」

的確有時會遇到，貓咪來做定期健康檢查，我們認為可能有退化性關節炎，但家長不覺得有異常的情況。其實就連半夜嚎叫不睡覺也都可能是貓咪不舒服的表現唷！

也有些人會覺得，貓都這把年紀了，有問題也是很自然的吧。這時候就要參考一下貓跟人的年齡對照表：

作者提供

如果是一隻10歲、沒有受傷或手術過的貓咪，有退化性關節炎，就像看到一位四、五十歲的中年大叔爬樓梯很吃力一樣，應該不會覺得這很自然吧？

那何時需要開始治療呢？

其實，雖然文章一開始我們提到，有很高比例的貓咪在X光下可以發現關節病變，但X光下病變嚴重的程度跟貓咪本身的疼痛程度不一定成正比；可能很明顯但不太痛，也可能很輕微卻很痛，這與病灶的位置（脊椎 vs 四肢）有關。以我個人的標準來看，當有疼痛、僵硬、活動力下降、位於四肢的關節病變等情況出現時，就需要開始治療了。

有什麼有效的治療方式？

不論關節炎是輕微還是嚴重，基本該要做到的都是先從環境改善著手，也就是為貓咪設置「無障礙空間」，讓牠們能盡量維持原本習慣/喜好的休息位置，也方便吃飯喝水上廁所等生活起居。若貓咪因為病痛逼不得已無法維持原本的習慣，可能會導致行為問題的發生唷（例如在貓砂盆「外面」上大號）。

在窗台或沙發旁放置階梯或斜坡

在常逗留或睡覺的點放置軟墊

在常出沒的點附近多放一些水碗鼓勵喝水

選用低矮圍牆的貓砂盆、換成觸感比較細軟的砂（例如礦砂）

當關節炎嚴重到已經明顯影響活動能力或疼痛時，就要認真考慮是否給與消炎止痛藥了。我明白有些家長會對長期使用藥物有所顧慮，但藥有很多種，各有優缺點，其中也有很安全的選項，建議根據每隻貓咪個別的情況跟獸醫師討論，來決定最適合的藥物。

作者提供 腰椎的贅骨（箭頭）以及嚴重的便祕

非類固醇抗發炎藥物NSAIDs

這是在人以及狗治療骨關節炎的首選藥物，在貓也有許多研究證實此類藥的效果良好，可以減少疼痛、表現得更有活力、提升生活品質。

主要會擔心的是此類藥物對於肝臟及腎臟的負擔，特別是許多中老年貓咪都同時有慢性腎病的問題，的確需要小心注意。針對這部分，國際貓科醫學會ISFM跟美國貓科醫學會AAFP有發表NSAIDs的使用指引方針給獸醫師們參考，來把副作用發生的機會降到最低。

研究者針對meloxicam（最普遍的NSAID）做了一系列的研究，有些摘要給大家參考一下：

有腎病、有關節炎的老貓在連續使用meloxicam約1年之後，發現腎病進展的速度比對照組還要慢（退化的更少）。

有腎病、有關節炎、至少連續使用meloxicam 6個月以上的老貓，牠們的MST（中位存活時間）甚至好過以往其他腎病貓的研究調查。

當然這些paper研究的地區以及年代都不同，但至少我們可以說目前沒有證據顯示長期給meloxicam會減短腎病貓的壽命，而且雖然有些報告指出此類藥物可能會造成急性腎衰竭，但我認為這比較像是機率問題，就像任何的麻醉都是有風險的一樣：發生的機率有多少？它帶來的好處是不是很值得？就留給各位家長跟獸醫討論之後自己思考一下了。

其他藥物例如Gabapentin、Amantidine、Amotriptyline、Tramadol也都有人用來輔助治療骨關節炎，也是可以考慮的選擇。

作者提供 跟上面同一隻便祕貓，雙側踝關節腫脹

營養補充品

omega-3脂肪酸、glucosamine葡萄糖胺、chondrotin軟骨素等等理論上可能有幫助修復受損的軟骨、減慢發炎的進程的作用，雖然研究顯示它們的效果還是比不上meloxicam的幫助來得明顯。營養補充品可以與meloxicam一起用，並且可以讓藥物減少劑量卻一樣有效。

針灸

在台北貓醫院有中獸醫門診，聽同事中獸醫說針灸對退化性關節炎的效果，只要嘗試個幾次就可以看到明顯的進步！從以前到現在也看過好幾次貓咪被針灸的樣子，有些比狗狗還要安份呢。我認為針灸也是一個很值得嘗試的治療。

體重控制

幫過重的貓咪減重可以降低關節活動時的負擔，對於退化性關節炎的治療是很有幫助的！不過減重一直是個難題。

物理治療

貓還沒有足夠的研究，但在狗已經有許多研究顯示有幫助，所以同理可證可以嘗試看看在家自己幫貓咪做關節活動、按摩熱敷，或某些醫院有提供雷射治療、水療等等。

同時也要注意：

千萬不要自己給貓吃人的止痛藥，很容易中毒。

腳底板毛經常被忽略，記得定期修剪，想像一下老阿嬤穿著襪子在瓷磚上走路會怎樣？

多貓家庭每一隻貓都要注意排便情況，因為關節炎可能導致便祕，嚴重時要麻醉浣腸。

作者提供 剃毛後的腳底板，可以看見所有肉球了

寫這篇文章的目的，是想讓大家多注意一下自己的貓是不是其實正在承受慢性關節炎的痛苦；在看診時偶爾都會遇到一些又胖關節又痛的可憐貓咪、或是已經在打皮下點滴卻因為關節差，所以還是便祕的；平時多用心觀察、早期發現、或是定期帶去給獸醫做健康檢查都能夠提升貓咪的福祉唷。

至於正在照顧有關節問題貓咪的家長們，希望你們看完文章之後能知道如何改善家中的佈置，也曉得除了吃止痛藥保健食品之外，還有針灸、體重控制等方法也都很有效，可以給嚴重或控制不佳的關節炎貓咪更多治療的機會。

參考資料

David Bennett et al., OSTEOARTHRITIS IN THE CAT 1. How common is it and how easy to recognise? JFMS 2012

David Bennett et al., OSTEOARTHRITIS IN THE CAT 2. How should it be managed and treated? JFMS 2012

貓人年齡對照表

本文經劉子華的貓語生活授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航